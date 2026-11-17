Diego Boneta compartió imágenes de su viaje a Cusco y posó junto a Natalie Vértiz durante una agenda privada en el Valle Sagrado.

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El actor mexicano Diego Boneta compartió una serie de fotografías de su visita a Cusco y sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a Natalie Vértiz. La imagen, tomada durante una agenda privada que reunió a figuras peruanas e internacionales, generó mensajes de entusiasmo entre los usuarios, quienes celebraron la presencia del protagonista de la serie de Luis Miguel en el país.

“Perú de mi corazón”, escribió Boneta al acompañar las postales de su viaje. En una de ellas posó con la modelo y conductora peruana, con quien ya había coincidido en una campaña en 2019.

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La fotografía reactivó los comentarios sobre aquella colaboración. En ese entonces, Natalie Vértiz compartió una imagen junto al actor y adelantó que ambos participaban en la producción de un comercial. “¡Muy pronto!”, escribió la exreina de belleza, sin ofrecer más detalles sobre el proyecto.

Esta vez, el reencuentro ocurrió en Cusco, donde Diego Boneta participó de una experiencia organizada por la firma de joyería Tiffany & Co. El actor llegó al Perú acompañado de su hermano Santiago Boneta y recorrió algunos espacios del Valle Sagrado, al igual que otras invitadas como Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, la actriz Alessandra Denegri y Natalie Vértiz.

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“Diego y Santi, qué lindo tenerlos en mi país”

Las postales de Boneta recibieron decenas de reacciones de usuarios peruanos, quienes destacaron los paisajes elegidos por el artista y celebraron que haya visitado el país. Varios comentarios se enfocaron en la imagen junto a Natalie Vértiz y en la presencia de Santiago Boneta durante el viaje.

“Diego y Santi, qué lindo tenerlos en mi país”, escribió la propia Natalie Vértiz. Otro usuario comentó: “Mi Perú siendo clave”. También hubo mensajes para darles la bienvenida a los hermanos Boneta: “Todos son bienvenidos a mi Perú hermoso”.

Diego Boneta compartió imágenes suyas en Cusco.

La presencia del actor mexicano despertó expresiones de afecto entre sus admiradoras. “Mi papi, mi Ricky, mi rey”, señaló una usuaria. “Tan lindo, Diego. Sigue disfrutando de nuestro país Perú, te queremos”, comentó otra seguidora.

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Otros usuarios recordaron su papel como Luis Miguel en la producción de Netflix y citaron fragmentos de canciones asociadas con el cantante. “Respóndeme, me quieres, tú sabes que eres mi todo. No huyas más, por favor”, escribió una internauta.

Piden a Yaco que no se ponga celoso

La foto junto a Natalie Vértiz también dio lugar a bromas dirigidas a Yaco Eskenazi, esposo de la conductora. “Nada de celos, ya sabes”, señaló un comentario que etiquetó al conductor y actor. Otro preguntó si la modelo había acompañado al actor como guía durante el recorrido por la región.

“Los galanes del viaje”, escribió una usuaria en referencia a Diego y Santiago Boneta. En otras reacciones, los seguidores destacaron la presencia de Natalie Vértiz: “Nuestra Natalie Vértiz”, comentó una internauta, mientras otra afirmó que Cusco “le queda bien” al protagonista mexicano.

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El actor mexicano recorrió Cusco junto a su hermano Santiago Boneta y coincidió con figuras peruanas e internacionales.

Por su parte, la modelo peruana también mostró parte de su itinerario en Cusco. Natalie Vértiz publicó imágenes de su visita a Machu Picchu, las salineras de Maras, el sitio arqueológico de Moray y otras zonas del Valle Sagrado.

Uno de los momentos que concentró mayor atención fue su fotografía con Antonela Roccuzzo. “Y una con Antonela, una reina es. Qué lujo poder conocerte y compartir contigo este viaje de ensueño”, escribió Vértiz en una de sus historias de Instagram.

La conductora relató que volvió a Machu Picchu después de varios años. “Qué maravilla nuestro Perú. Volver a Machu Picchu, la última vez que vine fue a los 19 años, y sentir la misma emoción, asombro y orgullo”, expresó.

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El grupo de invitadas participó también de una ofrenda a la Pachamama con hojas de coca. Vértiz explicó que la ceremonia tuvo un significado especial durante su paso por Cusco. “Me encanta este ritual porque no se trata solamente de pedir algo sino de agradecer y mantener una relación de reciprocidad con la naturaleza”, escribió.

La agenda combinó actividades de moda con visitas a escenarios turísticos y culturales de la región. Mientras Natalie compartió postales de Machu Picchu, Maras y Moray, Antonela Roccuzzo difundió imágenes de su visita y destacó los paisajes del país.

Natalie Vértiz se luce con Antonela Roccuzzo en exclusivo viaje a Cusco