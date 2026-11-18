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Jesús Gálvez, tercer regidor electo por Lima en las elecciones municipales, anunció su renuncia a Renovación Popular luego de que Rafael López Aliaga le pidiera que se aparte del partido político, aunque aseguró que mantendrá su escaño y su representación para el período municipal 2027-2030.

Según RPP, el exalcalde de Jesús María envió su carta de renuncia a la presidencia del partido político el 16 de noviembre de 2026. En el texto, Gálvez Olivares afirmó que la solicitud de dimisión por parte de Rafael López Aliaga lo tomó “por sorpresa” y le produjo “desconcierto”.

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“Nunca imaginé que, después de tantos años de compartir un camino político y de trabajar con compromiso y lealtad, tendría que tomar una decisión como esta en contra de mi voluntad”, se lee en el texto citado por el medio radial.

El político recordó que su trayectoria junto a López Aliaga incluyó su militancia en Solidaridad Nacional y su participación como miembro fundador de Renovación Popular. También hizo referencia a sus cargos como regidor y alcalde de Jesús María.

Jesús Gálvez, tercer regidor electo por la Municipalidad Metropolitana de Lima

“Durante todo este tiempo he tenido la oportunidad de servir como regidor y alcalde de Jesús María, responsabilidades que asumí con enorme compromiso, procurando siempre estar a la altura de la confianza recibida y trabajar por el bienestar de nuestros vecinos”.

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Según explicó el regidor electo, la renuncia alcanza únicamente a su condición de afiliado de la agrupación y confirmó que conservará su condición de regidor electo de Renovación Popular. Indicó que ejercerá sus funciones desde esa bancada en el nuevo período de gestión municipal.

López Aliaga insiste en volver a la alcaldía de Lima

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, insistió este domingo en que regresará a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para retomar los proyectos de infraestructura que, según afirmó, quedaron pendientes durante la gestión a la que renunció para ser candidato presidencial.

Durante un acto en San Martín de Porres, el político aseguró que la comuna cuenta con los recursos necesarios para ejecutar obras en distintos sectores de la capital y advirtió que no teme afrontar eventuales procesos judiciales por la recuperación de terrenos metropolitanos ocupados.

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El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, habla por un micrófono durante una actividad pública realizada frente a una ladera urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este regreso de ‘Porky’ va a ser para dedicarme a hacer infraestructura (...) para Lima Norte, para Lima Sur, para Lima Este, para Lima Centro”, manifestó ante sus simpatizantes al enumerar diversas avenidas y proyectos.

Entre sus prioridades mencionó la culminación de la Vía Expresa Norte, la construcción de un Club Metropolitano y la implementación de parques temáticos en la jurisdicción.

“Plata sí hay, porque no somos ladrones”, dijo antes de señalar que su equipo redujo el gasto corriente para destinar más recursos a obras públicas, con ajustes cercanos a 900 millones de dólares anuales en costos de funcionamiento.

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Rafael López Aliaga también propuso recuperar las vías auxiliares de la Panamericana Norte, desde Caquetá hasta Puente Piedra, debido a las ocupaciones que, según denunció, afectan terrenos de “propiedad metropolitana”.

“Hay mucha invasión, mucha vía invadida. La municipalidad de Lima tiene 120 metros de propiedad. A mí no me interesa que me metan en juicio, no me interesa (...) No hay que tener miedo a la política. Si vas a entrar a la política con miedo, mejor no te metas”, agregó.

Rafael López Aliaga desconoce fallo del JNE

Por su parte, López Aliaga rechazó la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le impide ser proclamado alcalde de Lima para el periodo 2027-2030, debido a que ya ejerció el cargo durante el mandato anterior y la Constitución prohíbe la reelección inmediata.

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“Hasta ahora, lo único que hemos visto es que se está violando la Constitución, la Ley Orgánica Municipal, pero también hay un artículo que lo introduzco en esta reunión, que es la ley electoral misma”, afirmó.