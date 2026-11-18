Familia de Lizeth Marzano teme liberación anticipada del principal acusado | Foto: Difusión

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El Poder Judicial evaluará este miércoles dos pedidos sobre la situación de Adrián Villar Chirinos, el joven hijastro de Marisel Linares investigado por el atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero en San Isidro. La defensa del investigado solicitó el cese de la prisión preventiva, mientras que la Fiscalía busca su prolongación, a días de que la medida alcance su plazo máximo.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima programó dos audiencias para la misma jornada. La primera, fijada para las 8:10 de la mañana, revisará el pedido de excarcelación presentado por los abogados de Villar Chirinos. La segunda, a la una de la tarde, evaluará el requerimiento del Ministerio Público para extender la reclusión del joven durante la etapa intermedia del proceso.

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La prisión preventiva contra Adrián Villar rige desde su detención, el 26 de febrero de este año, día en que se dictó en su contra la detención preliminar tras el atropello que causó la muerte de Marzano. En marzo, la medida de 9 meses de prisión preventiva fue confirmada por la Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima, que rechazó el recurso de apelación de la defensa y ratificó la resolución del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Adrián Villar permanece bajo custodia policial junto con registros del atropello de Lizeth Marzano y extractos de su declaración judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese plazo próximo a vencer el 25 de noviembre, ambas partes del proceso presentaron sus pedidos casi en simultáneo. El 28 de octubre, la defensa de Villar solicitó formalmente el cese de la medida coercitiva. Días después, el 10 de noviembre, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince pidió al Poder Judicial que prolongue la reclusión, al considerar que persiste el riesgo de que el investigado eluda la acción de la justicia.

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De declararse fundado el cese de la prisión preventiva, Villar podría afrontar el resto del proceso en libertad o bajo otra medida coercitiva. En cambio, si se declara fundada la prolongación solicitada por la Fiscalía, el investigado permanecería recluido durante la etapa intermedia del proceso, en la que se determinará si el caso avanza a juicio oral.

La Fiscalía atribuye a Villar los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito.

Cómo ocurrió el atropello de Lizeth Marzano

Según la investigación fiscal, Adrián Villar conducía un automóvil Chevrolet, de placa C4L-243, por la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en San Isidro, cuando habría cambiado de carril y atropellado a Marzano, quien se encontraba corriendo por la vía. Tras el impacto, el vehículo subió a la vereda y el conductor abandonó el lugar sin prestar auxilio a la víctima, que falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El automóvil involucrado pertenecía a Marisel Linares, pareja del padre del investigado.

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El Ministerio Público dio por concluida la investigación preparatoria contra Villar y, en el mismo requerimiento en el que pidió prolongar su prisión, solicitó archivar la investigación que mantenía contra Linares por presunto encubrimiento, al considerar que el vínculo familiar con el imputado impide que los hechos que se le atribuyen constituyan delito. Si el Poder Judicial rechaza la prolongación solicitada por la Fiscalía, el investigado quedaría en libertad el 25 de noviembre, fecha en que vence el plazo original de la medida, o antes si se acoge el pedido de cese.

El cambio de versión

Según indicó Gino Marzano, hermano de la deportista fallecida, la defensa de Villar incorporó nuevos argumentos para sustentar su pedido de excarcelación, entre ellos informes psiquiátricos con los que buscaría acreditar que el investigado se encontraba bajo medicación al momento del hecho.

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Estos informes se vinculan al cambio de versión que presentó Villar en agosto, cuando afirmó que llevaba tres días con vómitos, diarrea y episodios de desmayo, y que esa jornada solo había comido una galleta para tomar el antibiótico Bactrim, recetado por una infección estomacal.

Ante esa nueva versión, el Poder Judicial autorizó en octubre a la Fiscalía acceder al historial clínico del investigado en las clínicas Anglo Americana, Delgado y San Felipe, con el fin de corroborar sus antecedentes médicos, psiquiátricos, psicológicos, neurológicos y toxicológicos.