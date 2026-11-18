La fachada del Ministerio de Relaciones Exteriores aparece junto al logotipo de la empresa de equipos PowSang Sonido y Luces.

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La empresa Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L., responsable del sistema de audio y pantallas que falló durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas, ya figuraba en el registro de proveedores penalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores un año antes del último acto del sumo pontífice en el Perú. En noviembre de 2025, la Cancillería le aplicó una multa de S/ 34.775 por incumplir con parte del contrato por un servicio de luces en el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), celebrado en Arequipa.

En octubre de 2025, la empresa hoy cuestionada había ganado un contrato por S/ 429.500 para el servicio de iluminación especializada del X CILE. Un memorándum de la Presidencia del Grupo de Trabajo del congreso otorgó la conformidad técnica del servicio, pero dejó constancia de que la compañía incumplió con presentar la póliza de responsabilidad civil exigida en los términos de referencia.

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Un memorándum del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señala el trámite de conformidad y penalidades a un proveedor del X Congreso Internacional de la Lengua Española en Lima.

Ese incumplimiento derivó en la sanción de S/ 34.775 registrada en el listado oficial de proveedores penalizados de noviembre de 2025, equivalente a cerca del 8% del monto total de aquel contrato.

Pese a la omisión de la poliza de responsabilidad civil –que el Estado exige para no hacerse responsable de eventuales daños al patrimonio o a terceros durante la ejecución del servicio–, el Ministerio de Relaciones Exteriores contrató directamente a Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. para hacerse cargo del sonido y video de la misa del papa León XIV en Las Palmas.

Penalización a la empresa Pow Sang.

Contratación directa

El servicio fue adjudicado mediante contratación directa, sin concurso público, bajo la causal de desabastecimiento. El canciller Carlos Espá firmó el 7 de octubre la Resolución Ministerial N.° 617-2026-RE, que autorizó el desembolso de S/ 8.399.800 a favor de la empresa. Según la Cancillería, un procedimiento competitivo ordinario habría concluido recién el 14 de diciembre de 2026, o el 3 de febrero de 2027 en caso de apelaciones, en ambos escenarios después de la visita papal.

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Sin embargo, las pantallas permanecieron apagadas en varios sectores del recinto y los altavoces no funcionaron en los cuadrantes más alejados del altar. En algunas zonas, el audio comenzó a funcionar recién minutos antes de la lectura del Evangelio. Un grupo de asistentes abandonó el lugar por la puerta 11 ante la imposibilidad de seguir la misa.

El desembolso por el servicio brindado durante la misa papal no es automático. Según el contrato revisado por Infobae, la Cancillería solo pagará los S/ 8,39 millones si otorga la conformidad del servicio, un proceso que comienza cuando Pow Sang presente un informe final con fotografías del montaje, las pruebas realizadas, la transmisión en vivo y el desmontaje de los equipos, dentro de los siete días posteriores a la finalización de esa última etapa.

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Una resolución de la Cancillería de Perú autoriza la contratación directa por más de ocho millones de soles para una misa en la Base Aérea Las Palmas.

La aprobación final corresponde a la Coordinación Ejecutiva del Grupo de Trabajo Institucional Visita de Su Santidad el Papa León XIV, previo informe técnico de la Oficina de Arquitectura y Seguridad Digital. Una vez emitida la conformidad, la Cancillería dispone de diez días hábiles para transferir el dinero. El contrato contempla, además, una multa del 10% de una UIT por cada falla de los equipos atribuible al proveedor.

La empresa niega responsabilidad

El gerente general de Pow Sang, Marco Alonso Pow Sang Gómez, rechazó en el programa Ahora y en la Hora, de Willax Televisión, que su empresa haya incumplido con lo pactado. “Nosotros hemos cumplido con todo lo que nos han solicitado. Hemos tenido una inspección de parte de la Contraloría y hemos cumplido [...] Lo que sí, digamos, el evento era tan grande que realmente fue duro sacarlo adelante”, declaró el directivo.

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El empresario sostuvo además que el sistema de sonido central dependía de protocolos manejados por el Vaticano y por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). En un comunicado posterior, la empresa precisó que los equipos a su cargo necesitaban un suministro eléctrico que estaba bajo responsabilidad de Facogem Industrial, y anunció que presentaría un informe técnico con sus registros, además de solicitar un peritaje independiente para esclarecer lo ocurrido.