Pelea por el descenso en Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por la permanencia

Últimas actualizaciones
¡Hoy comienza la lucha por la permanencia! Este lunes 16 de noviembre, ADT y CD Moquegua afrontarán partidos decisivos en su intento por asegurar la categoría en la Liga 1 2026. Ambos necesitan sumar para alejarse del descenso, mientras FC Cajamarca seguirá de cerca sus resultados a la espera de disputar su último encuentro ante Alianza Lima.
La polémica por la programación de FC Cajamarca
La decisión de programar los partidos en fechas diferentes generó cuestionamientos, debido a que los tres equipos involucrados en la lucha por la permanencia no podrán disputar sus encuentros en simultáneo. ADT y CD Moquegua jugarán cinco días antes que FC Cajamarca, que llegará a su compromiso conociendo los resultados de ambos.
Esta diferencia podría tener un impacto importante en la definición del descenso, pues el conjunto cajamarquino sabrá qué necesita para conservar la categoría. Incluso, si sus dos competidores aseguran la permanencia, podría llegar a su duelo ante Alianza Lima sin posibilidades de salvarse. Así, la programación no solo rompe con la igualdad de condiciones en una jornada decisiva, sino que también podría dejar resuelto el futuro de FC Cajamarca antes de que dispute su último partido.
¿Cuál es el panorama de los equipos comprometidos con el descenso?
La tabla acumulada de la Liga 1 2026 tiene a ADT en el puesto 15 con 31 puntos, seguido por CD Moquegua, que registra 30 unidades. FC Cajamarca aparece en la penúltima posición con 29 puntos. UTC, con apenas 14 unidades, ya perdió matemáticamente la categoría.
El panorama es distinto para cada equipo. ADT tiene la mejor ubicación y buscará asegurar su permanencia ante Cusco FC. Un empate le basta. CD Moquegua necesita ganarle a Atlético Grau para mantenerse fuera de la zona roja. FC Cajamarca, en cambio, afrontará el escenario más complicado: deberá buscar un resultado positivo ante Alianza Lima y estar pendiente de lo que suceda previamente con sus rivales directos.
¿Dónde ver la definición del descenso de la Liga 1 2026?
Los partidos de esta definición podrán verse EN VIVO por televisión a través de L1 MAX. Asimismo, estarán disponibles vía streaming mediante L1 Play y en los operadores de televisión que incluyen la señal de L1 MAX, como Movistar TV, Claro o DirecTV.
Además, podrás seguir la cobertura en directo en la página web de Infobae Perú con las alineaciones, los goles, las incidencias y los resultados actualizados de los encuentros que definirán qué equipo continuará en Primera División durante 2027.
Programación de los partidos en la lucha por la permanencia
Estos son los partidos que definirán el futuro de los tres equipos comprometidos con el descenso en la última fecha del Torneo Clausura 2026:
Lunes 16 de noviembre
- 15:15 horas | CD Moquegua vs. Atlético Grau
- 15:15 horas | Cusco FC vs. ADT
Sábado 21 de noviembre
- 15:30 horas | Alianza Lima vs. FC Cajamarca
El encuentro entre moqueguanos y piuranos se disputará en el estadio 25 de Noviembre, mientras que ADT visitará a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por su parte, FC Cajamarca tendrá que viajar a Lima para medirse con Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.
Se define el descenso de la Liga 1 2026
La Liga 1 2026 entra en una de sus semanas más decisivas. Con UTC ya descendido a la Liga 2, tres equipos todavía pelean por conservar su lugar en la máxima categoría del fútbol peruano: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca. Los tres llegan a la recta final del campeonato separados por apenas uno o dos puntos en la tabla acumulada, por lo que cada resultado puede cambiar el panorama de la lucha por la permanencia.