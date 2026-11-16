Pelea por el descenso en Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por la permanencia

Se define el descenso de la Liga 1 2026

La Liga 1 2026 entra en una de sus semanas más decisivas. Con UTC ya descendido a la Liga 2, tres equipos todavía pelean por conservar su lugar en la máxima categoría del fútbol peruano: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca. Los tres llegan a la recta final del campeonato separados por apenas uno o dos puntos en la tabla acumulada, por lo que cada resultado puede cambiar el panorama de la lucha por la permanencia.