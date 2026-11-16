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Alianza Lima definió su lista para el Mundial de Clubes de Vóley 2026: las 15 voleibolistas que buscarán hacer historia

El conjunto victoriano volverá a medirse con potencias del vóley internacional y tendrá tres partidos en la fase inicial. Revisa quiénes son sus convocadas y cuándo debutará

Alianza Lima definió su plantel para el Mundial de Clubes de Vóley 2026.
Alianza Lima definió su plantel para el Mundial de Clubes de Vóley 2026. Crédito: Prensa AL
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Alianza Lima ya tiene definido el equipo con el que afrontará uno de los mayores desafíos de su temporada. El cuadro ‘blanquiazul’ participará por segundo año consecutivo en el Mundial de Clubes de Vóley 2026 y la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) publicó en su página oficial la nómina de deportistas inscritas para la competencia, que se disputará en São Paulo, Brasil, del 8 al 13 de diciembre.

La lista que comanda el DT Alejandro Schneider reúne a jugadoras nacionales y extranjeras que buscarán llevar al club peruano a una destacada actuación frente a algunos de los equipos más importantes del planeta. La presencia de distintas alternativas en cada posición será importante para afrontar una fase de grupos que promete ser exigente.

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El plantel de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2026

De acuerdo con el registro publicado por Volleyball World, Alianza Lima cuenta con 15 voleibolistas que aparecen actualmente en su ficha oficial. La nómina está distribuida de la siguiente manera:

  • Opuesta: Iona María Baciu.
  • Centrales: Diana de la Peña, Avril Morán, Clarivett Yllescas, Flavia Montes y Allison Holland.
  • Armadoras: Cristina Cuba y María Alejandra Marín.
  • Puntas receptoras: Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Daniela Bulaich, Nayeli Yábar y Ysabella Sánchez.
  • Líberos: Zahira Quiñe y Esmeralda Sánchez.
El plantel oficial de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2026.
El plantel oficial de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2026. Crédito: Latina

Alianza Lima tendrá un exigente grupo en el Mundial de Clubes

Las ‘blanquiazules’ integran el Grupo A y tendrán como rivales a Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil, NEC Red Rockets Kawasaki de Japón y Eczacıbaşı de Turquía. Se trata de tres equipos con recorrido internacional y antecedentes importantes en el vóley de clubes, por lo que el conjunto peruano tendrá que mostrar su mejor versión para luchar por un lugar en la siguiente instancia.

El debut de Alianza Lima será el martes 8 de diciembre frente a Osasco, representante brasileño que jugará en condición de anfitrión. Un día después, el miércoles 9, el equipo ‘íntimo’ se medirá con NEC Red Rockets Kawasaki. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el jueves 10 ante Eczacıbaşı.

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Hay que tener en cuenta que, de acuerdo al formato oficial de la competencia, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales, programadas para el sábado 12 de diciembre. La final y el encuentro por el tercer puesto se disputarán el domingo 13, jornada en la que se conocerá al nuevo campeón mundial de clubes.

Alianza Lima disputará su segundo Mundial de Clubes consecutivo

El equipo de La Victoria volverá a competir en el máximo certamen de clubes de la FIVB después de su participación en la edición de 2025, también desarrollada en São Paulo. En aquella oportunidad, las ‘íntimas’ enfrentaron a Osasco, Zhetysu VC de Kazajistán y Savino Del Bene Scandicci de Italia. Aunque no consiguieron avanzar a las semifinales, lograron un triunfo frente al conjunto kazajo, un resultado destacado para el vóley peruano.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Voleibol se refirió a las coordinaciones que realizó con la Federación Peruana de Voleibol para coordinar que las 'blanquiazules' digan presente en la máxima cita. Crédito: Instagram Latina Deportes.

Para esta nueva edición, Alianza Lima buscará aprovechar la experiencia acumulada y competir ante clubes de gran nivel. La participación consecutiva también representa una oportunidad para que sus jugadoras sumen roce internacional y midan su rendimiento frente a equipos de otras ligas.

El desafío no será sencillo, especialmente por la calidad de los rivales que tendrá en la primera ronda. Sin embargo, el cuadro que hoy comanda Alejandro Schneider llegará con la motivación de representar nuevamente al país en una competencia de alcance mundial y buscará dejar una mejor impresión que en su primera presentación.

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