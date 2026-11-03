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Nolberto Solano se apresta a debutar en Campeonato SAFF 2026 y se anima con curiosa comparación: “Perú vs Chile es igual que Pakistán vs India”

El ‘Maestrito’ ha equiparado el ‘Clásico del Pacífico’ con el estreno de los ‘halcones’ contra los ‘tigres’, en el marco de la primera fecha del Grupo B. “Tienen la misma intensidad”, argumentó

Nolberto Solano ofreciendo una extensa rueda de prensa en la antesala del Campeonato SAFF 2026. - Crédito: Difusión
Nolberto Solano ofreciendo una extensa rueda de prensa en la antesala del Campeonato SAFF 2026. - Crédito: Difusión
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Nolberto Solano se encuentra preparado para cerrar de la mejor manera posible el año deportivo con Pakistán. En el horizonte tiene la participación de la Campeonato SAFF 2026, donde deberá medirse contra la India y las Maldivas.

En la comparecencia previo al estreno, el seleccionador peruano reconoció la dificultad del torneo, al que llega en un ritmo inestable tras la eliminación prematura en la Copa FIFA ASEAN.

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Nolberto Solano ofreciendo charla táctica con la selección de Pakistán. - Crédito: Difusión
Nolberto Solano ofreciendo charla táctica con la selección de Pakistán. - Crédito: Difusión

Cada competición es muy dura, así que estamos deseando afrontar este reto. Estamos intentando formar un equipo muy fuerte y creo que no estamos muy lejos de conseguirlo”, subrayó.

A pesar de la complicación que supone aparecer en un nuevo evento, Solano se ha mostrado optimista en salir adelante con la selección de Pakistán. “Vamos paso a paso. Tenemos un partido importante contra la India el jueves, seguido de otro contra Maldivas. Nuestro objetivo está puesto en estos dos encuentros y en clasificarnos para las semifinales. Debemos afrontar cada partido como si fuera una final”, dijo.

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Con la mirada puesta en su rival del estreno, el ‘Maestrito’ se ha animado a una comparación muy curiosa, pero sostenida en rivalidades tanto en fútbol como en historia de naciones y lo ha desarrollado con precisión.

Perú-Chile es igual que Pakistán-India. Tiene la misma intensidad. Entiendo lo que estos partidos significan para los aficionados. Queremos dar una alegría a la gente porque sabemos lo que esto representa para ellos. Estos partidos son especiales, y eso, de por sí, ya es una motivación”, argumentó Nolberto.

Nolberto Solano, a voz en cuello desde la zona técnica de Pakistán. - Crédito: PFF
Nolberto Solano, a voz en cuello desde la zona técnica de Pakistán. - Crédito: PFF

En cuanto a la conformación del plantel oficial, ‘Nobby’ ha reconocido que no contará, en los primeros compases, con los efectivos legionarios debido a cuestiones del calendario futbolístico. Aun así, confía plenamente en los citados que han trabajado a su mando en Islamabad.

“Al comienzo de esta competición, no podemos contar con nuestros jugadores que militan en el extranjero, ya que el torneo no se celebra durante la ventana FIFA. Sin embargo, estamos recurriendo a jugadores locales y evaluando el talento que existe aquí. Nada de excusas. Confiamos en nuestros chicos”, desveló.

Nolberto Solano, finalmente, confirmó que el plan de Pakistán será plantarse con seguridad y solvencia en el aspecto defensivo para contrarrestar las intencionalidades en ataque a lo largo de la Fase de Grupos.

“Ante todo, intentamos ser un equipo sólido. Nuestra estrategia consiste en no encajar goles, ya que nuestros jugadores más fuertes son defensas. En la Copa ASEAN de la FIFA, celebrada en Indonesia, perdimos 4-0 contra Tailandia. Eso nos enseñó que debemos mantener la concentración durante los 90 minutos, porque un solo instante de distracción puede salir muy caro”, cerró.

Nolberto Solano prefiere enfocarse en el crecimiento de Pakistán antes de medirse contra Perú. - Crédito: PFF
Nolberto Solano prefiere enfocarse en el crecimiento de Pakistán antes de medirse contra Perú. - Crédito: PFF

El Campeonato SAFF 2026, decimoquinta edición del torneo masculino del sur de Asia, se disputará en Daca, Bangladesh, entre el 5 y el 17 de noviembre. La competencia procede de una federación creada en 1997 por seis países, a la que Bután se incorporó en 2000.

India, campeona en 2023 tras vencer a Kuwait, defenderá su noveno título ante Bangladesh, Bután, Maldivas, Pakistán y Sri Lanka. Nepal no participará. Todos los partidos tendrán lugar en el Estadio Nacional de Daca.

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