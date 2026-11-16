Perú

Así será el vuelo de Latam que llevará a Roma al Papa León XIV tras su visita en Perú

La aerolínea vuelve a protagonizar el traslado de un pontífice desde suelo peruano, ocho años después de un vuelo que también dejó una historia vinculada a un dulce tradicional

Un pontífice vestido de blanco sale por la puerta abierta de un avión de pasajeros hacia la escalerilla de descenso
El papa León XIV desciende por la escalerilla de un avión de LATAM Airlines durante su llegada a Chiclayo.
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El papa León XIV emprenderá este lunes 16 de noviembre su regreso a Roma, luego de culminar la visita apostólica que realizó al Perú entre el 11 y el 16 de noviembre. Para este último trayecto, el Santo Padre y su comitiva viajarán en un avión de LATAM Perú, la aerolínea que estuvo a cargo de sus desplazamientos durante su recorrido por cuatro ciudades del país.

El vuelo Lima-Roma tiene programada su salida para las 13:45 h de este lunes y su llegada a la capital italiana está prevista para las 10:25 h del martes 17 de noviembre. El trayecto tendrá una duración aproximada de 12 horas y 38 minutos, aunque el tiempo podría variar de acuerdo con las condiciones climáticas.

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El avión ha sido acondicionado para este viaje con detalles vinculados al Perú y a la Iglesia católica, además de una propuesta gastronómica que muestra parte de la cocina y los productos nacionales durante el recorrido hacia Italia.

Un hombre con sotana blanca y solideo saluda con la mano levantada desde un vehículo blanco abierto junto a otros ocupantes
El papa León XIV saluda a los asistentes desde su vehículo oficial antes de la misa en la base aérea Las Palmas, en Perú.

El Boeing 787-9 Dreamliner que llevará al papa de regreso a Roma

El avión elegido para el último vuelo del pontífice es un Boeing 787-9 Dreamliner, modelo diseñado para realizar trayectos de larga distancia y ofrecer condiciones de comodidad a los pasajeros. Según la información proporcionada por LATAM, la aeronave tiene una autonomía de 15.370 km y capacidad para transportar a 304 pasajeros.

Entre sus características destaca la eficiencia en el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono. Este modelo puede reducir hasta en un 20% ambos indicadores en comparación con aeronaves de generaciones anteriores, según LATAM.

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LATAM fue pionera en Latinoamérica en operar este tipo de avión, desde 2012, y actualmente cuenta con la flota de Dreamliners más grande de la región.

Para este vuelo de larga distancia participarán cuatro pilotos y copilotos, además de 11 tripulantes de cabina, quienes estarán a cargo de la operación y la atención durante el trayecto.

La comisitiva de periodistas que acompañeron al Papa León XIV durante su viaje apostólico por Sudamérica, en especial por el Perú, sube al avión de Latam que los llevará de regreso a Roma

El asiento del papa y las 170 personas de la comitiva

El Santo Padre ocupará el asiento 1C, ubicado en la primera fila de la cabina. Junto a él viajarán integrantes de su comitiva y periodistas acreditados que acompañaron las actividades de su visita apostólica al Perú.

En total, se estima que cerca de 170 personas viajarán en este vuelo, entre miembros de la delegación papal y representantes de la prensa.

La cabina también tendrá algunos elementos especialmente preparados para la ocasión. Los cabezales de los asientos llevarán los logotipos de LATAM y del Vaticano, mientras que en el interior del avión se colocará una imagen de Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima y patrono del episcopado latinoamericano.

La elección de esta figura religiosa tiene un significado especial durante la visita, pues este año se cumplen 300 años de su canonización. Además, Santo Toribio de Mogrovejo fue uno de los referentes históricos recordados por León XIV durante sus actividades en el Perú.

Asientos de un avión frente a un panel divisorio blanco que tiene un cuadro enmarcado y carteles informativos
Un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo permanece colocado en el panel frontal de la cabina de un avión de LATAM Airlines durante el trayecto hacia la ciudad de Chiclayo. (Latam)

El antecedente de 2018: LATAM ya trasladó al papa Francisco

La participación de LATAM en el regreso de León XIV también recuerda un antecedente reciente. En 2018, la aerolínea trasladó al papa Francisco durante su visita al Perú y estuvo a cargo de su vuelo de retorno a Roma.

Siete años después, la compañía vuelve a participar en el traslado de un pontífice desde territorio peruano hacia Italia, esta vez después de una visita apostólica que incluyó encuentros y actividades en distintas ciudades del país.

El vuelo de este lunes marcará el cierre del recorrido de León XIV por el Perú, donde sostuvo encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia, comunidades religiosas y miles de fieles.

Papa León XIV - Papa León XIV en Perú - Ángelus – Cusco – Perú – actualidad – 14 noviembre
A diferencia de la visita de Juan Pablo II en 1985, el programa de León XIV contempla el rezo del Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco. La ceremonia unirá una tradición pontificia con la devoción religiosa de los Andes. (Vatican Media)

El menú peruano que acompañará al papa León XIV durante el vuelo

Uno de los detalles especiales de este viaje será la propuesta gastronómica preparada para el Santo Padre y los pasajeros. LATAM diseñó un menú con ingredientes peruanos y la participación de chefs nacionales, con preparaciones que evocan la diversidad culinaria del país y, especialmente, el vínculo de León XIV con Chiclayo, ciudad donde fue obispo.

El almuerzo tendrá dos alternativas principales. Una de ellas será un asado de tira con salsa de chocolate, puré de plátano maduro, palmito a la brasa y tomates, una preparación cocreada con Aldo Yaranga, del restaurante AWA.

La segunda opción será una versión del arroz con pato a la chiclayana, plato representativo de la gastronomía norteña que rinde homenaje a la ciudad donde el pontífice desarrolló parte de su labor pastoral.

A mitad del trayecto se ofrecerá un sándwich de pollo a la brasa en pan brioche. También habrá una selección de productos peruanos, entre ellos chifles de Piura, chocotejas y king kong de manjar blanco.

Las chocotejas tendrán un significado particular durante este vuelo. En 2018, cuando LATAM trasladó al papa Francisco de regreso a Roma después de su visita al Perú, el pontífice probó este tradicional dulce peruano durante el viaje. En esta ocasión, volverán a formar parte de la experiencia gastronómica que acompañará a otro papa rumbo a Italia.

LATAM presentó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el Airbus A320 NEO para los traslados del papa León XIV en Perú.
LATAM presentó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el Airbus A320 NEO para los traslados del papa León XIV en Perú. (Aviacionline)

El desayuno con fruta peruana antes del aterrizaje en Roma

Antes del aterrizaje en Roma, la tripulación ofrecerá un desayuno con fruta peruana y tres alternativas de comida.

Los pasajeros podrán elegir entre un omelette con bolichoclo y vegetales, una selección de jamones, quesos y panadería local, o un tradicional pan con chicharrón.

El servicio también incluirá jugos naturales y café peruano de especialidad, procedente de cultivos ubicados a más de 1.600 m sobre el nivel del mar, entre Villa Rica y Huánuco, en la selva central del país.

Asientos de avión de color azul y rojo con fundas en los cabezales, bolsas sobre las butacas y una bandeja con comida sobre una mesa plegable
La cabina del avión de LATAM Airlines Perú exhibe asientos y elementos preparados para los traslados del papa León XIV durante su visita apostólica al país. (PCM)

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