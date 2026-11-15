López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

Rafael López Aliaga afirmó que buscará retomar proyectos de infraestructura en Lima, pese a que el JNE descartó que pueda asumir nuevamente la alcaldía

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, insistió este domingo en que regresará a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para retomar los proyectos de infraestructura que, según afirmó, quedaron pendientes durante su anterior gestión.

Durante un acto en San Martín de Porres, el político aseguró que cuenta con los recursos necesarios para ejecutar obras en distintos sectores de la capital y advirtió que no teme afrontar eventuales procesos judiciales por la recuperación de terrenos metropolitanos ocupados.

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“Este regreso de ‘Porky’ va a ser para dedicarme a hacer infraestructura (...) para Lima Norte, para Lima Sur, para Lima Este, para Lima Centro”, manifestó ante sus simpatizantes al enumerar diversas avenidas y proyectos.

Entre sus prioridades mencionó la culminación de la Vía Expresa Norte, la construcción de un Club Metropolitano y la implementación de parques temáticos en la jurisdicción.

“Plata sí hay, porque somos ladrones”, dijo al explicar que su equipo redujo el gasto corriente de la comuna para destinar mayores recursos a la ejecución de obras públicas y que los recortes representaron cerca de 900 millones de dólares anuales en gastos de funcionamiento.

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Renovación Popular obtuvo el primer lugar en los comicios metropolitanos, pero Jeanette Alonzo Contreras asumiría la alcaldía por impedimento de López Aliaga

López Aliaga también propuso recuperar las vías auxiliares de la Panamericana Norte, desde Caquetá hasta Puente Piedra, debido a las ocupaciones que, según denunció, afectan terrenos de propiedad metropolitana.

“Hay mucha invasión, mucha vía invadida, propiedad metropolitana. La Muni Lima tiene 120 metros de propiedad. A mí no me interesa que me metan en juicio, no me interesa (...) No hay que tener miedo a la política. Si vas a entrar a la política con miedo, mejor no te metas”, agregó.

Durante su intervención, el exalcalde planteó coordinar con las autoridades distritales para ejecutar proyectos mediante la integración de presupuestos. En particular, pidió al próximo equipo municipal de San Martín de Porres priorizar obras como la recuperación del cerro La Milla, un proyecto para forestar parte del único cerro de la jurisdicción.

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“Vamos a unificar presupuestos para multiplicar el dinero y multiplicar la obra también”, afirmó.

Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular

Controversia

Renovación Popular obtuvo el primer lugar en las elecciones para la comuna capitalina del periodo 2027-2030, con el 27,685 % de los votos válidos, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras completar el 100 % del cómputo, casi 40 días después de la jornada electoral.

La agrupación de López Aliaga obtuvo 1.554.928 votos, frente a los 1.505.835 de Avanza País, que postuló al exalcalde de Magdalena Francis Allison y alcanzó el 26,811% de los votos válidos.

El partido celeste presentó inicialmente al médico Luis Rubio para la alcaldía, pero este renunció por motivos personales y López Aliaga lo reemplazó al encabezar la lista de regidores. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó la semana pasada que quienes aspiren a la primera regiduría en los comicios del 4 de octubre no podrán asumir como alcaldes si ocuparon ese puesto en el período previo, lo que impidió su proclamación.

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En consecuencia, la MML deberá quedar en manos de Jeanette Alonzo Contreras, quien ocupa el segundo lugar en la lista de regidores de Renovación Popular, partido que obtuvo la mayor votación en la capital.