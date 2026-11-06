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Nolberto Solano inicia con mala fortuna el Campeonato SAFF: Pakistán cayó 3-2 ante India en el debut por Fase de Grupos

‘Nobby’ quedó inconforme por el pobre rendimiento en el primer tiempo, aunque destacó el carácter y valentía del plantel para luchar en el tramo final, donde llegaron las anotaciones para recortar distancia contra el vigente monarca del Campeonato de la Federación de Fútbol del Sur de Asia

Nolberto Solano dialogando con su asistente técnico durante el Pakistán vs India por Campeonato SAFF. - Crédito: AFP
Nolberto Solano dialogando con su asistente técnico durante el Pakistán vs India por Campeonato SAFF. - Crédito: AFP
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Nolberto Solano ha iniciado con Pakistán el recorrido en el Campeonato SAFF. El debut contra la India fue desfavorable al perder 3-2, aunque el seleccionador peruano quedó conforme, sobre todo, por el derroche energético de los suyos, quienes en tiempo de descuento recortaron distancias asomándose con una igualada que no llegó por cuestión de tiempo.

El Estadio Nacional de Dhaka fue testigo del enorme nivel de los ‘tigres azules’, aunque los presentes quedaron mucho más cautivados por el pundonor de unos ‘halcones’ que exhibieron una versión a medidas, la cual no fue suficiente para ir por la heroica en su estreno.

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Nolberto Solano, a voz en cuello desde la zona técnica de Pakistán. - Crédito: PFF
Nolberto Solano, a voz en cuello desde la zona técnica de Pakistán. - Crédito: PFF

El partido se le puso muy cuesta arriba temprano a Pakistán cuando Suhail Ahmad Bhat abrió la cuenta e inmediatamente aumentó la diferencia. La situación se agravó al momento que Manglenthang Kipgen estableció la goleada con media hora de juego en marcha.

A pesar de la dificultad, el elenco liderado por Nolberto Solano se mantuvo al frente con la esperanza de recortar el margen. Y esa ocasión surgió con un penal; sin embargo, el lanzador Shayak Dost malogró su tiro enviando el balón a las nubes.

Para el complemento, la selección de Pakistán mantuvo la iniciativa y contó con el dominio del balón, pero no logró materializar sus ocasiones en el tiempo regular. Todo lo contrario, no obstante, sucedió en el periodo añadido cuando Najeeb Ullah se anotó el primer descuento y poco tiempo más tarde se unió Alamgir Ghazi.

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No alcanzó con ese fugaz arrebato para nivelar el tanteador, pero con esa puesta en escena los ‘halcones’ han dejado muy en claro que cuentan con herramientas suficientes para plantar cara a lo largo de la Fase de Grupos del certamen asiático.

Pakistán perdió en su debut en Campeonato SAFF a manos de India. - Crédito: Difusión
Pakistán perdió en su debut en Campeonato SAFF a manos de India. - Crédito: Difusión

Pakistán se encuentra atornillado en el Grupo B y su siguiente test será contra Maldivas, oponente con el que no debe haber más margen error si es que desean cumplir con el propósito trazado por Nolberto Solano: acceder a las semifinales.

Para ese cruce, el ‘Maestrito’ se verá en la obligación de seguir apostando por el material local, dado que los futbolistas que militan en el extranjero recién serán liberados para la cuarta ventana FIFA de selecciones.

El Campeonato de la Federación de Fútbol del Sur de Asia (SAFF) nació en 1993 bajo el nombre de Copa de Oro de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional. India lidera el palmarés con nueve títulos; Maldivas suma dos, mientras Sri Lanka, Bangladesh y Afganistán obtuvieron uno cada uno.

Antes de participar en el evento, los ‘pakis’ dijeron presente en la primera edición de la Copa FIFA ASEAN 2026, donde apenas lograron competir con regularidad en la primera etapa. Aunque, a todas luces, su mejor rendimiento llegó en el Torneo Jubileo de Diamante al coronarse campeón y romper una mala racha de más de siete décadas sin coronación. Aquel éxito reivindicó la administración de un Solano que suma valoraciones positivas en su era como líder de una selección nacional que pelea por escalar en el ranking FIFA.

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