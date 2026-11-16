Alianza Lima vs Deportivo Wanka: día, hora y canal TV del partido anticipado de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Alianza Lima enfrentará a Deportivo Wanka por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

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Alianza Lima no tiene tiempo para lamentarse tras su primera caída en la temporada. Luego de perder el invicto frente a Universidad San Martín, el equipo ‘blanquiazul’ deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en su próximo compromiso ante Deportivo Wanka, por el duelo adelantado de la décima fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Las dirigidas por Alejandro Schneider buscarán reencontrarse con la victoria y recuperar terreno en la lucha por los primeros lugares de la tabla. Enfrente tendrán a un rival que necesita sumar para salir de la zona baja de la clasificación y que intentará aprovechar este nuevo desafío para dar el golpe.

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Alianza Lima vs Deportivo Wanka: día, hora y canal TV del partido

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Wanka se disputará este miércoles 18 de noviembre de 2026, desde las 17:30 horas de Perú, en el Polideportivo Luisa Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. El compromiso corresponde a la décima fecha de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y fue adelantado respecto al resto de encuentros de esa jornada.

El encuentro entre ambos elencos podrá seguirse EN VIVO por Latina Televisión, a través de su señal abierta en el canal 2 y el 702 HD. La transmisión también estará disponible mediante la página web y la aplicación oficial de Latina, para quienes prefieran seguir el partido desde sus dispositivos móviles o computadoras.

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Programación oficial del Alianza Lima vs Deportivo Wanka. Crédito: LPV

Asimismo, los aficionados podrán seguir todos los detalles del encuentro a través de la página web de Infobae Perú, donde encontrarán el minuto a minuto, las principales incidencias, el resumen y el resultado final. Además, podrán consultar la tabla de posiciones actualizada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras la finalización del compromiso.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Deportivo Wanka?

Alianza Lima afrontará este partido con la intención de recuperarse después de sufrir su primera derrota en la temporada. Las dirigidas por Alejandro Schneider cayeron por 3-1 ante Universidad San Martín el sábado 14 de noviembre, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Fase 1. Los parciales fueron 25-19, 25-21, 18-25 y 25-22.

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Antes de ese resultado, las ‘blanquiazules’ habían conseguido cuatro victorias consecutivas y se mantenían invictas en el campeonato. Actualmente, ocupan el tercer puesto de la clasificación con 10 puntos, por lo que buscarán sumar de a tres para mantenerse cerca de los primeros lugares.

Deportivo Wanka, por su parte, también llega después de una derrota. En su última presentación perdió por 3-0 frente a Olva Latino, con parciales de 22-25, 20-25 y 21-25. El equipo registra una victoria y cuatro caídas en lo que va de la competencia, por lo que necesita mejorar sus resultados para alejarse de la parte baja de la tabla. Actualmente, suma tres unidades y se ubica en el undécimo lugar.

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El cuadro 'santo' se impuso 25-22 sobre las 'blanquiazules' y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Latina.

¿Por qué Alianza Lima vs Deportivo Wanka es el único partido adelantado de la fecha 10?

El duelo entre Alianza y Wanka fue programado para el miércoles 18 de noviembre, mientras que los otros cinco encuentros de la décima jornada se disputarán el sábado 12 y domingo 13 de diciembre. La modificación del calendario está vinculada a la participación de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2026, que se desarrollará en São Paulo, Brasil, del 7 al 13 de diciembre.

El conjunto dirigido por Alejandro Schneider representará al Perú en el certamen internacional y tendrá que afrontar sus compromisos en plena disputa de la liga local. Por ese motivo, su partido ante Deportivo Wanka se adelantó para evitar que coincida con su participación en el torneo FIVB.

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Así, Alianza Lima podrá cumplir con este encuentro de la primera etapa antes de viajar a Brasil y concentrarse en su desafío internacional. Mientras tanto, los demás equipos completarán la décima fecha en diciembre, de acuerdo con la programación establecida.