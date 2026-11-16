Perú

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

El decreto fue suscrito por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro Ernesto Álvarez Miranda, con sustento en la Ley de Modernización del Estado

Fachada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a un recuadro circular con la imagen de Keiko Fujimori hablando por un micrófono
El Poder Ejecutivo, encabezado por Keiko Fujimori, declara en reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú por 120 días. (Infobae Perú/Ministerio de Justicia)
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El Poder Ejecutivo declaró en reorganización al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) por un plazo de 120 días calendario, según un decreto supremo publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La medida, contenida en el Decreto Supremo 018-2026-JUS, entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación y busca evaluar de manera integral la situación administrativa, organizacional y de gestión de la cartera.

El decreto establece que el proceso tiene como finalidad proponer acciones y medidas de reforma orientadas a optimizar los procesos internos del ministerio, fortalecer sus capacidades institucionales y mejorar el ejercicio de sus funciones de rectoría, conducción y supervisión respecto de los organismos públicos que tiene adscritos. La norma también apunta a consolidar el cumplimiento de las políticas nacionales en materia de justicia y derechos humanos.

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El documento, suscrito por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, sustenta la decisión en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que declara al aparato estatal peruano en un proceso permanente de modernización orientado a mejorar la atención a la ciudadanía.

Ernesto Álvarez

Diagnóstico revisará duplicidades y competencias

Según precisa El Peruano, el texto normativo reconoce que se han identificado oportunidades de mejora en la estructura organizacional, administrativa y funcional del Minjusdh, así como en sus mecanismos de articulación interna y coordinación interinstitucional. Por ese motivo, el Gobierno consideró necesario realizar una evaluación integral que permita detectar posibles duplicidades, superposiciones o vacíos de competencias dentro de la entidad.

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El decreto precisa, no obstante, que la declaratoria de reorganización se circunscribe únicamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como entidad, y no se extiende a la organización interna de los organismos públicos adscritos al sector, que continuarán rigiéndose por sus propias normas de creación y organización. Esto significa que instituciones vinculadas al Minjusdh mantendrán su estructura actual, aunque el diagnóstico sí evaluará las funciones de rectoría y supervisión que el ministerio ejerce sobre ellas.

La norma se ampara en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, así como en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Organización y Funciones del Minjusdh, que establece las competencias del sector en materia de derechos humanos, defensa jurídica del Estado, acceso a la justicia y política penitenciaria.

Planeamiento liderará la evaluación del Minjusdh

El decreto encarga a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del ministerio la elaboración de un diagnóstico que incluirá la determinación de medidas de reforma y mejora organizacional. Este análisis abarcará, entre otros aspectos, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, la inversión pública, la gestión por procesos, la integridad pública y los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Los resultados de esta evaluación se formalizarán en un informe técnico que deberá presentarse al Despacho Ministerial dentro del plazo de 120 días establecido por la norma, previa conformidad de los despachos viceministeriales de Justicia, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, así como de la Secretaría General, según corresponda al ámbito de competencia de las recomendaciones incluidas en el documento.

Las medidas que surjan de este diagnóstico y que impliquen modificaciones a la estructura orgánica o al Reglamento de Organización y Funciones del Minjusdh deberán tramitarse conforme a la normativa vigente sobre la materia. El decreto establece además que el financiamiento de todo el proceso se cubrirá con cargo al presupuesto institucional del propio ministerio, sin que esto demande recursos adicionales del Tesoro Público.

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