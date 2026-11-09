Nolberto Solano continúa sumando marcas con Pakistán: logró primer triunfo en el Campeonato SAFF tras ocho años de sequía

Nolberto Solano ofreciendo charla táctica con la selección de Pakistán. - Crédito: Difusión

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Comienza a quedar ya muy lejos la época en la que Pakistán era presa de cualquier oponente. Su imagen ha cambiado radicalmente desde la llegada de Nolberto Solano, que con mucho profesionalismo ha ido superando problemáticas futbolísticas muy arraigadas.

La más elocuente se centraba en las malas rachas, las cuales se han ido cortando con el ‘Maestrito’. De hecho, una de ellas acaba de verse destruida después de que los ‘halcones’ ganaran su primer partido en el Campeonato SAFF.

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Nolberto Solano inyecta carácter a Pakistán. - Crédito: PFF

Con una oncena alterna, conformadas solamente por futbolistas del medio local, Pakistán pasó por encima de Maldivas (3-0), lo que supuso un triunfo histórico en el circuito del sur asiático, dado que no se obtenía una alegría por puntos desde hace ocho años.

Los héroes que hicieron posible el nuevo logro de los ‘pakis’ fueron Mckeal Aroon Abdullah y Najeeb Ullah, quienes resolvieron el lance solo en la primera parte del lance. En adelante, los pupilos de Nolberto Solano se enfocaron en contrarrestar ataques y buscar ampliar el margen, algo que no se materializó.

De momento, la selección de Pakistán ha dado un paso muy importante para acceder a las semifinales, meta central del comando técnico. Lidera la tabla con tres unidades, totalizando una derrota y victoria.

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El estreno contra la India, vigente monarca del Campeonato SAFF, se saldó con una caída para el elenco de Solano, aunque no representó ninguna frustración, dado que el plantel sacó carácter competitivo para recortar distancias en un 3-2 final.

Pakistán arrasó a Maldivas en la segunda fecha del Campeonato SAFF. - Crédito: Difusión

Puertas derribadas

Desde la llegada de Nolberto Solano, Pakistán ha experimentado un cambio notorio en cuanto a fútbol y carácter. Claro que han tenido que pasar algunos meses para que los ‘halcones’ interioricen cada una de las enseñanzas de su nuevo seleccionador.

Durante ese tiempo, los ‘pakis’ han cursado pruebas de ensayo y error con el peruano a la cabeza. Inicialmente el proyecto se vio un tanto ensuciado, como es lógico, por el arranque descolorido. Sin embargo, ese mal destino se ha ido torciendo de a pocos con la llegada de resultados positivos.

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El primero de ellos, muy celebrado por romper una larga sequía, llegó a mediados de año con una goleada 3-0 sobre Maldivas en un duelo amistoso. De por sí el holgado triunfo emocionó, pero lo realmente valioso fue volver a ese sendero después de tres años.

Lo mejor, no obstante, aconteció tiempo más tarde cuando Nolberto Solano obró un auténtico milagro al llevar a la selección de Pakistán a coronarse campeón del Torneo Internacional Jubileo de Diamante, tras dejar en el camino a Afganistán en la final.

Nolberto Solano dialogando con su asistente técnico durante el Pakistán vs India por Campeonato SAFF. - Crédito: AFP

Lo hecho representó un auténtico hito para un país más que desacostumbrado al fútbol, dado que los ‘halcones’ eran ajenos a títulos desde hace más de siete décadas. La última coronación sucedió en la Copa Ceilán, en 1952.

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Con una evolución futbolística evidente y una propuesta ofensiva, sostenida en jóvenes surgidos tanto en el ecosistema local como en la agrupación legionaria, la PFF se alista para conversar oficialmente con ‘Ñol’ a fin de encontrar un punto de entendimiento en lo que respecta a una renovación.