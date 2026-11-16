La reacción de Melcochita tras el supuesto embarazo de Monserrat Seminario

Melcochita evita hablar de un supuesto embarazo de Monserrat Seminario

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La posibilidad de que Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, vuelva a ser padre a los 90 años surgió a partir de una versión difundida por su hija Susan Villanueva, quien afirmó que Monserrat Seminario estaría embarazada. Sin embargo, no existe una confirmación pública del supuesto embarazo ni de la paternidad, y el cómico no se ha referido de forma directa a estas especulaciones.

En medio de la controversia, Melcochita reapareció en redes sociales para promocionar un evento musical por el aniversario de la cantante Brunella Torpoco. Su publicación no incluyó comentarios sobre Monserrat Seminario, la versión de un posible bebé ni la posibilidad de que él sea el padre.

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El artista compartió información sobre la venta de entradas para el espectáculo, previsto para el 27 de noviembre en el Círculo Militar. La difusión se produjo poco después de que Susan Villanueva hiciera declaraciones en TikTok sobre un supuesto embarazo de quien fuera pareja de su padre.

La reacción de Melcochita fue limitada a la promoción de sus actividades laborales. Hasta ahora, no difundió un comunicado, video o declaración en la que confirme o rechace la versión que involucra a Monserrat Seminario.

Susan Villanueva habló de una versión sin confirmar

La polémica comenzó luego de que Susan Villanueva, hija mayor del humorista, abordara en una transmisión la posibilidad de que Monserrat Seminario espere un nuevo hijo. La mujer aclaró desde el inicio que se trataba de una información que aún no había sido verificada.

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“Un chisme que está por confirmarse”, manifestó antes de referirse a las dudas que, según su versión, existirían sobre la identidad del padre. También mencionó la opción de una eventual prueba de ADN, aunque no presentó documentos, testimonios directos ni otra evidencia que respalde su afirmación.

La declaración dio pie a especulaciones sobre la posibilidad de que Melcochita sea el progenitor. Susan Villanueva planteó esa alternativa junto con otros nombres, pero no la presentó como un hecho comprobado.

Hasta este momento, Monserrat Seminario tampoco ha comunicado públicamente que esté embarazada.

Monserrat Seminario y el humorista Pablo Villanueva afrontan una disputa judicial en torno al monto asignado para la manutención de sus tres hijas.

Monserrat Seminario viajó a España en medio de disputas públicas

El nombre de Monserrat Seminario volvió a ocupar espacio en medios y redes luego de su viaje a España, donde ha mostrado aspectos de su actual relación sentimental con Ángel Martínez. Este contexto coincidió con las diferencias públicas que mantiene con Melcochita por temas vinculados con sus hijas.

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La expareja comparte tres hijas y ha protagonizado conflictos públicos por la pensión de alimentos. En las últimas semanas también se conocieron versiones sobre pedidos relacionados con las salidas del país del cómico, en medio de la disputa familiar.

La nueva afirmación de Susan Villanueva amplificó la controversia, aunque no cuenta con confirmación de los involucrados.

Monserrat Seminario arremetió contra Susan Villanueva antes de viajar a España

La relación entre Monserrat y Susan tampoco tampoco atraviesa un buen momento. Antes de trasladarse a España, la aún esposa de Melcochita se pronunció sobre los comentarios que la hija del humorista suele realizar en su contra y no dudó en responderle con fuertes calificativos.

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Monserrat cuestionó la actitud de Susan y aseguró que sus declaraciones estarían motivadas por sentimientos negativos hacia otras personas. La piurana dejó en claro que no comparte la manera en que la hija de su esposo se refiere a ella y lanzó una dura crítica sobre su comportamiento.

“¿Qué podemos esperar de una mujer que tiene la lengua llena de veneno, no es feliz, es amargada y envidia a todo el mundo?”, expresó Monserrat Seminario.

Monserrat Seminario y la familia de Melcochita tienen fuerte enfrentamiento.