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Milett Figueroa expresa su respaldo a Luciana Fuster tras asumir la dirección del Miss Grand Perú: “No hay que ser mezquinos”

La actriz pidió respaldar a la exreina de belleza ante las críticas y afirmó que la experiencia se adquiere con el trabajo

Milett Figueroa pidió apoyar a Luciana Fuster en su nueva etapa al frente del Miss Grand Perú
Milett Figueroa pidió apoyar a Luciana Fuster en su nueva etapa al frente del Miss Grand Perú
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Milett Figueroa salió en defensa de Luciana Fuster tras su designación como directora del Miss Grand Perú. La modelo y actriz consideró que la exreina de belleza cuenta con las condiciones para asumir el reto y cuestionó los comentarios críticos que surgieron después de conocerse su nuevo cargo.

Figueroa sostuvo que la experiencia también se construye durante el trabajo y pidió que se valore la iniciativa de quienes empiezan nuevos proyectos. Sus declaraciones llegaron luego de que Fuster fuera presentada como la responsable de encabezar la organización del certamen que elegirá a la representante peruana rumbo al Miss Grand International.

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Me parece espectacular lo de Luciana. Creo que tiene todo el potencial para utilizar este certamen como una gran exposición para todas las candidatas que tenemos en nuestro país”, expresó Milett Figueroa.

Composición de Luciana Fuster con una corona verde a la izquierda y Jessica Newton frente a un espejo iluminado a la derecha
Luciana Fuster asume la dirección del certamen Miss Grand Perú con el respaldo público de la empresaria Jessica Newton.

La artista añadió que Fuster tiene una trayectoria dentro de los concursos de belleza que respalda esta nueva etapa. “Luciana Fuster es una gran miss que está preparada, así que le deseo lo mejor”, manifestó.

Milett Figueroa pidió apoyo para los nuevos proyectos

La designación de Luciana Fuster abrió un debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron su paso por el Miss Grand International 2023, certamen que ganó en Vietnam, otros cuestionaron que asuma una responsabilidad vinculada con la dirección nacional de una competencia de belleza.

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Ante esas reacciones, Milett Figueroa sostuvo que las críticas no deberían convertirse en un obstáculo para que otras figuras del medio desarrollen nuevas facetas profesionales. La modelo planteó que el respaldo entre peruanos debe imponerse frente a los cuestionamientos.

Luciana Fuster inicia una nueva etapa como directora de Miss Grand Perú
Luciana Fuster inicia una nueva etapa como directora de Miss Grand Perú

Creo que la experiencia se hace trabajando, así que no hay que ser mezquinos ni tan egoístas con la gente que tiene nuevos proyectos”, afirmó.

Figueroa agregó que el país necesita acompañar a quienes emprenden iniciativas en áreas distintas a las que ya conocen. “Somos peruanos y hay que apoyarnos entre todos, tal como en otros países”, señaló.

La llegada de Fuster al cargo supone su retorno al circuito de certámenes, aunque desde una función distinta. Su experiencia como representante peruana y posterior ganadora del título mundial forma parte de los argumentos de quienes respaldan su designación.

Luciana Fuster asume la dirección después de ganar el Miss Grand International

Luciana Fuster representó a Perú en el Miss Grand International 2023 y obtuvo la corona del certamen. Tras cumplir con las actividades oficiales vinculadas con su reinado, su nombre mantuvo presencia en campañas, eventos y proyectos de televisión.

Ahora, la modelo dará un paso hacia la gestión de un concurso nacional. El puesto de directora del Miss Grand Perú implica seleccionar, orientar y proyectar a las participantes que aspiren a competir por la corona nacional.

Milett Figueroa señaló que esa exposición puede servir para visibilizar el trabajo de las concursantes. Según indicó, la plataforma puede abrir oportunidades para las jóvenes que aspiren a representar al país en el exterior.

La actriz conoce de cerca las exigencias de este tipo de competencias. En 2016, representó a Perú en el Miss Supertalent of the World, realizado en Corea del Sur, donde obtuvo el título. Años después, mantuvo su vínculo con el espectáculo a través de la actuación, la conducción y proyectos fuera del país.

Luciana Fuster comparte la publicación emocionada y es felicitada en redes.
Luciana Fuster comparte la publicación emocionada y es felicitada en redes.

Milett Figueroa rechazó una invitación para volver al Miss Perú

Durante sus declaraciones, Milett Figueroa reveló que recibió una propuesta para volver a participar en el Miss Perú, aunque decidió no aceptarla. La modelo explicó que considera cerrada esa fase de su carrera, pese al respeto que mantiene por el rubro.

Hubo una invitación, pero todo en la vida son etapas y hay que aprender a cerrar etapas también para seguir avanzando”, expresó.

La artista remarcó que su decisión no responde a un distanciamiento de los certámenes. “Siempre les tendré un respeto a los concursos de belleza. Trabajar en un concurso de belleza no es fácil”, comentó.

Figueroa no dio mayores detalles, pero sí adelantó que tiene proyectos laborales en Perú, aunque prefirió reservar la información hasta que estén definidos.

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