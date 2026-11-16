“Jurado de porquería”: López Aliaga arremete contra el JNE y acusa a Roberto Burneo de ser “cómplice de una mafia”

Rafael López Aliaga acusó al presidente del JNE, Roberto Burneo, de ser “cómplice de una mafia” tras quedar impedido de volver a la alcaldía de Lima

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a arremeter este domingo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y su presidente, Roberto Burneo, a quien acusó de ser “cómplice de una mafia”, luego de que el organismo electoral lo dejara sin posibilidad de volver a la alcaldía de Lima.

Durante un acto partidario en el distrito de San Martín de Porres, el dirigente calificó a la institución como un “jurado de porquería” y advirtió que convocará a sus seguidores para defender los votos de su agrupación si considera que se intenta desconocer la voluntad popular.

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“Al momento que veamos que este jurado de porquería nos quiera robar la voluntad popular, sí lo voy a convocar, sí le voy a pedir apoyo”, manifestó, en alusión a una eventual convocatoria a movilizaciones tras el fallo.

López Aliaga también cuestionó el papel de las instituciones electorales y sostuvo que la voluntad popular debe prevalecer sobre el marco constitucional. “La voluntad popular es la que crea la Constitución”, afirmó, antes de anunciar que buscará “ponerle orden” a lo que calificó como una “organización criminal”.

Durante un acto de Renovación Popular en San Martín de Porres, calificó al organismo electoral como un “jurado de porquería”

El exalcalde aseguró que ya había sido víctima de un supuesto fraude en los comicios de 2021 y comparó aquella experiencia con la situación actual. “Se han robado, en mi caso, la primera vuelta de 2021, la primera vuelta (...) el 12 de abril. No me pudieron robar la alcaldía, pero ahora quieren robarme la alcaldía esta vez”, declaró.

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Seguidamente, elevó sus acusaciones contra los presuntos responsables, a quienes calificó de “delincuentes” y “secuestradores del voto popular”. Como parte de sus cuestionamientos, puso en duda los resultados obtenidos por su agrupación en Lima Norte.

“¿No les parece raro que el 12 de abril, Lima Norte, yo estaba cuarto, quinto? ¿Y que ahora con estas elecciones estoy en 50 % en todo Lima Norte?”, preguntó.

En esa línea, cuestionó la distribución de los votos y mencionó a distintas organizaciones políticas para poner en duda el comportamiento electoral en esa jurisdicción.

Asimismo, aseguró que Renovación Popular obtuvo una victoria amplia y responsabilizó al sistema informático de cómputo por los problemas que, según denunció, se produjeron durante el proceso. “Renovación ganó de lejos el sistema ese de porquería, el sistema de cómputo que nunca funcionó”, sostuvo.

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El exalcalde advirtió que convocará a sus seguidores si considera que se busca desconocer la voluntad popular y los votos de su agrupación

“La única manera de derrotarnos es con trafa (...) Este sinvergüenza de Burneo es cómplice de esta mafia y por eso está denunciado penalmente ya. Está denunciado penalmente con todos sus supuestos criminales”, concluyó.

Horas antes, durante la madrugada, López Aliaga había publicado en su cuenta oficial de X que fue “víctima de delincuentes de ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales)”.

“Y nos robaron descaradamente a quien tenía que haber sido nuestro presidente. ¿A quiénes no les conviene que sea presidente ni alcalde? Pues a Odebrecht y Brookfield, porque hay US$3.500 millones en juego”, escribió en la publicación.

Al 100% del cómputo, la ONPE confirmó que Renovación Popular obtuvo el primer lugar en las elecciones para la comuna capitalina del período 2027-2030, con el 27,685% de los votos válidos, casi 40 días después de la jornada electoral.

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Sin embargo, el JNE precisó la semana pasada que los candidatos a la primera regiduría en los comicios del 4 de octubre, como López Aliaga, no podrán asumir como alcaldes si ocuparon ese puesto en el período previo, lo que impide su proclamación.