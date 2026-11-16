“Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí a servir como sucesor de Pedro“: la emotiva despedida del Papa León XIV al Perú

Al finalizar su visita, el Papa León XIV compartIó un emotivo mensaje de agradecimiento al Perú, destacando la profunda gratitud al Señor, la calidez de su gente y la fortaleza de su fe, sintiéndose como en casa y recordando que la Iglesia es una verdadera familia.

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El papa León XIV se despidió del Perú con un mensaje cargado de gratitud, emoción y reconocimiento a la fe de miles de personas que lo acompañaron durante su visita apostólica. Al término de su recorrido por el país, el pontífice dedicó sus últimas palabras a agradecer la acogida de los peruanos y recordar los momentos que marcaron los días que permaneció en esta tierra, donde años atrás desarrolló parte de su labor pastoral.

“¡Gracias, Perú!”, expresó el Santo Padre al iniciar su mensaje, en el que reconoció que no encontraba palabras suficientes para manifestar su agradecimiento a Dios por los dones y las gracias recibidas durante los encuentros que sostuvo con distintas comunidades. Su despedida estuvo marcada por una referencia constante a la cercanía de los fieles y al significado que tuvo para él regresar a un país que considera parte importante de su historia personal y religiosa.

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Pope Leo waves as he celebrates Mass at Las Palmas Air Base on the final day of his visit to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, during his 12-day trip to South America, in Lima, Peru, November 16, 2026. REUTERS/Pilar Olivares

El papa León XIV también agradeció a las autoridades, colaboradores y voluntarios que participaron en la organización de las actividades de su viaje apostólico. Extendió su reconocimiento a las numerosas personas y comunidades que hicieron posible cada encuentro y que, desde distintos puntos del territorio nacional, siguieron sus actividades.

En particular, tuvo palabras para quienes participaron a través de los medios de comunicación. Recordó que su visita no solo fue acompañada por quienes pudieron acercarse físicamente a las celebraciones y encuentros, sino también por peruanos que siguieron sus actividades desde las llanuras, las montañas y la Amazonía.

“Gracias particularmente a quienes participaron en los encuentros a través de medios de comunicación, aquí en las llanuras y también allá en las montañas, en la Amazonía, en todo el Perú. Muchas gracias a todos”, manifestó.

Pope Leo XIV is struck on the face by a decade rosary thrown from the crowd as he rides in the popemobile through a crowd of faithful upon his arrival for a Mass at Las Palmas Air Base in Lima on November 16, 2026. Pope Leo XIV wraps up a 12-day homecoming tour through Uruguay, Argentina and Peru that highlighted the social justice priorities shaping his early papacy, completing a demanding itinerary many doubted he could finish just a month after lung surgery. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

“Me he sentido como en casa”: el recuerdo que se lleva el papa León XIV del Perú

Uno de los momentos más significativos de su mensaje llegó cuando el pontífice expresó el sentimiento que le dejó su regreso al país. León XIV aseguró que durante estos días experimentó la cercanía de una familia y destacó el vínculo que mantiene con la Iglesia peruana, especialmente por los años en los que ejerció su ministerio episcopal en Chiclayo.

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“Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es de verdad una familia”, señaló.

El Santo Padre también hizo referencia a su experiencia como obispo en el Perú y a lo que significó regresar ahora como sucesor de Pedro. Sus palabras reflejaron la importancia que tuvo esta visita en su trayectoria religiosa, pues recordó que en territorio peruano aprendió a ejercer el ministerio episcopal y que, durante estos días, pudo descubrir nuevas enseñanzas sobre el servicio que ahora desempeña al frente de la Iglesia católica.

El papa León saluda desde el papamóvil al llegar para celebrar la misa en la base aérea de Las Palmas, en el último día de su visita a Perú —país en el que anteriormente ejerció como misionero y obispo—, durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en Lima (Perú), el 16 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

“Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí un poquito más a servir como sucesor de Pedro”, afirmó.

La frase resumió el significado personal que tuvo su viaje apostólico. Para León XIV, el retorno al Perú representó mucho más que una agenda de actividades religiosas: fue una oportunidad para reencontrarse con comunidades, recordar su etapa pastoral y compartir nuevamente con personas que formaron parte de su camino.

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Los niños, jóvenes y adultos mayores que marcaron su visita

En su despedida, el papa León XIV también enumeró algunos de los recuerdos que se lleva de los encuentros con los peruanos. Mencionó las sonrisas de los niños que lo saludaron en las calles y plazas, la alegría de los jóvenes, la calidez de las familias y la ternura de los adultos mayores que acudieron a las actividades programadas durante su visita.

“Me llevo el grato recuerdo de las sonrisas de los niños que saludé en las calles y plazas, la contagiosa alegría de los jóvenes, la calidez de las familias, la ternura de los abuelitos y abuelitas que no faltaron a nuestra cita”, expresó.

El pontífice puso especial atención en las manifestaciones culturales y religiosas que acompañaron su recorrido. Los cantos, las danzas y el aroma de los sahumerios quedaron entre las imágenes que mencionó al recordar el recibimiento de los fieles. Para el papa, estas expresiones fueron también una muestra de la devoción y la identidad de las comunidades que participaron en los encuentros.

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Sus palabras estuvieron dirigidas a un país que lo recibió en distintos escenarios y que acompañó sus actividades con muestras de afecto. En su mensaje, el Santo Padre destacó que estas expresiones no solo hicieron especial su visita, sino que también renovaron su compromiso con la misión evangelizadora.

“Sus cantos, sus danzas coloridas, el aroma de sus sahumerios han fortalecido mi pasión por la misión hasta los confines del mundo”, sostuvo.

El papa León XIV permanece sentado durante su discurso de despedida en el marco de la visita apostólica en Perú.

“He venido a anunciarles a Cristo”: el mensaje que deja a los peruanos

León XIV también recordó el propósito central de su visita apostólica: anunciar a Jesucristo y compartir un mensaje de fe. Sin embargo, señaló que, además de las palabras que llevó a los fieles, se marcha con el testimonio de la devoción que encontró durante su recorrido por el Perú.

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“He venido a anunciarles a Cristo y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes”, manifestó.

El papa invitó a los peruanos a mantener la oración y la comunión, incluso cuando la distancia los separe. En ese sentido, pidió que el encuentro vivido durante estos días no quede únicamente como un recuerdo, sino que sirva para renovar el compromiso de los fieles con su vida espiritual.

“Queridos hermanos y hermanas, renovados por la alegría de nuestro encuentro, sigamos orando juntos en la distancia a Jesús, nuestro camino, verdad y vida”, expresó.

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El papa León acaricia a un niño al llegar en el papamóvil para celebrar la misa en la base aérea de Las Palmas, en el último día de su visita a Perú —donde anteriormente ejerció como misionero y obispo—, durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en Lima (Perú), el 16 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

El pontífice también encomendó a los peruanos a la intercesión de la Virgen María y de todos los santos del cielo, antes de pronunciar las palabras que marcaron el cierre de su despedida.

“Que la intercesión de la Virgen María, de todos los santos del cielo, nos acompañe siempre”, señaló.

Finalmente, el papa León XIV dejó una bendición especial para el país que lo acogió durante su viaje apostólico. Con una frase breve, pero cargada de significado para los miles de fieles que siguieron sus actividades, concluyó su mensaje: “Que Dios te bendiga, mi Perú. Que María te cubra con su manto”.

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Así, el Santo Padre cerró una visita marcada por los reencuentros, las celebraciones religiosas y las muestras de afecto de los peruanos. Se marcha con el recuerdo de los encuentros que sostuvo en el país y con el reconocimiento a una comunidad cuya fe, según sus propias palabras, renovó su pasión por anunciar el Evangelio.