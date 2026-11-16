Perú

Jesús Neyra anunció que será padre por primera vez: “Les dije que este año iba a ser papacito”

El actor peruano compartió un video en Instagram y reveló que espera a su primer hijo a pocos días de cumplir 37 años

Jesús Neyra compartió una secuencia de fotos que terminó con la revelación de su futura paternidad
Jesús Neyra compartió una secuencia de fotos que terminó con la revelación de su futura paternidad
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El actor peruano Jesús Neyra anunció que será padre por primera vez con un video publicado en sus redes sociales. El intérprete, reconocido por su participación en diversos papeles en televisión y teatro, mostró las ecografías de su futuro bebé y compartió un mensaje sobre la etapa personal que iniciará a pocos días de cumplir 37 años.

La revelación llegó luego de una secuencia de imágenes que, en apariencia, solo mostraba fotografías de una sesión profesional. En el tramo final del clip, Neyra sostuvo una tira de ecografías frente al mar y despejó la incógnita con una frase que retomó un comentario previo: “Les dije que este año iba a ser papacito… pero no les dije que iba a ser papá”.

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El anuncio generó reacciones entre sus seguidores y colegas del medio artístico. Mensajes de felicitación y sorpresa acompañaron la publicación, en la que el actor eligió mostrar una parte de la noticia, pero mantuvo en reserva la identidad de la madre de su primer hijo.

La ecografía develó la sorpresa

Jesús Neyra utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicar la próxima llegada de su bebé. El material comenzó con fotos del artista en distintos atuendos y escenarios, una elección que llevó a varios usuarios a pensar que se trataba de una publicación vinculada con su imagen o su carrera.

Sobre esas fotografías apareció la frase “Les dije que este año iba a ser papacito”. La secuencia cambió en los últimos segundos, cuando el actor mostró las ecografías y completó el mensaje: “Pero no les dije que iba a ser papá”.

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El intérprete de Al fondo hay sitio mostró imágenes de su bebé en camino, aunque prefirió mantener en reserva la identidad de su pareja. IG Jesús Neyra

La publicación incluyó además una reflexión relacionada con su oficio. “Hay papeles que se preparan durante años. Este llega pronto y no hay guion”, escribió Neyra, en alusión a la paternidad y a la experiencia que tendrá fuera de los sets de grabación.

La identidad de la madre permanece en reserva

Una de las preguntas que surgieron tras el anuncio se refiere a la identidad de la pareja de Jesús Neyra. Hasta el momento, el intérprete no hizo pública esa información ni dio detalles sobre su actual relación sentimental.

El actor ha mantenido una postura reservada respecto de su vida privada. Neyra tampoco publicó fotografías junto a la futura madre ni mencionó su nombre en el mensaje que acompañó las ecografías. Su anuncio se concentró en la llegada del bebé y en la expectativa que le genera el inicio de la paternidad.

El hermano de la actriz Gianella Neyra ha alternado proyectos de actuación, conducción y presencia en televisión. Su nombre volvió a ocupar espacio en las redes sociales por el anuncio personal, que se difundió a través de un formato breve y con una revelación al final del video.

Jesús Neyra
Jesús Neyra

Jesús Neyra y su vínculo con Jazmín Pinedo

Jesús Neyra y Jazmín Pinedo mantuvieron una relación de cerca de tres años, que terminó hace más de una década. Aunque ambos retomaron contacto por compartir amistades en común, el actor precisó en 2025 que no conservan una amistad como tal, sino un vínculo basado en el respeto. “No, ninguna. Pero sí mantenemos una relación de respeto, y creo que eso es lo más importante”, declaró Neyra a Infobae Perú.

Por su parte, Pinedo había señalado en 2022 que el intérprete forma parte de su círculo de amigos y que entre ambos existe cariño y respeto. Con el paso de los años, cada uno continuó con su vida personal y profesional lejos de aquella relación. Ahora, Jesús Neyra se prepara para convertirse en padre por primera vez, mientras la conductora tiene una relación estable con el uruguayo Pedro Araujo.

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