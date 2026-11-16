El Perú protagonizó una impresionante despedida al papa León XIV entre llantos, aplausos y pedidos de bendición

El Papa León XIV le dijo adiós al Perú tras seis días inolvidables de visita apostólica y partió de regreso a Roma

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Familias, vecinos y grupos de fieles en general se ubicaron en distintos puntos de Lima y el Callao para presenciar el último recorrido de papa León XIV antes de su partida. Miles de personas salieron a las calles para despedir al pontífice camino al Grupo Aéreo N.º 8, desde donde abordó un vuelo con destino a Roma.

El cruce de las avenidas Venezuela y Faucett, en el distrito de San Miguel, concentró a una gran cantidad de personas que aguardaron el paso de la comitiva papal. Algunos llegaron con carteles, otros levantaron banderas de Perú y del Vaticano. También hubo familias con sombrillas, celulares y rosarios en las manos.

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La transmisión recogida por Infobae mostró a vecinos que se acercaron al lugar para ver al papa aunque fuera por unos segundos. “Solo para darle el adiós. Estamos superemocionadas”, dijo una mujer que llevaba un rosario y esperaba una bendición durante el paso de la caravana.

El papa León XIV saluda desde la puerta de un avión de LATAM a las personas congregadas en la pista durante su despedida de Perú para viajar a Roma.

La espera estuvo acompañada por un despliegue policial. Los agentes restringieron el acceso a la vía para impedir que las personas cruzaran hacia el recorrido de los vehículos. Aun así, los asistentes buscaron acercarse a las zonas permitidas y se mantuvieron atentos a las novedades sobre la ubicación de la comitiva.

La expectativa aumentó cuando se informó que el papa ya se encontraba cerca de Escardó y que avanzaba hacia la avenida Faucett. Desde ese punto, los vecinos levantaron los brazos, agitaron banderas y prepararon sus teléfonos para registrar la escena.

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Banderas, rosarios y celulares

El paso de la caravana fue breve, pero provocó gritos y aplausos entre las personas que se habían reunido en las avenidas Venezuela y Faucett. En uno de los vehículos viajaba León XIV, quien saludó a quienes lo esperaban a ambos lados de la ruta.

“La emoción es terrible”, contó una mujer después de ver al pontífice. “Me despedí muy contenta porque ha sido el último día que he podido verlo, porque no lo he podido acompañar antes”, agregó durante la cobertura.

El papa León XIV sube la escalerilla del avión en el aeropuerto para emprender el viaje a Roma al término de su visita apostólica en Perú.

Otra asistente explicó que esperaba que el papa bendijera su rosario y dejó un mensaje vinculado con las palabras que atribuyó a su visita. “Cumplir lo que nos está dejando ahora. Nos dice: pasamos la palabra y hagamos eso, hagamos que cada corazón se abra a la palabra de Cristo”, expresó.

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El recorrido generó cortes temporales y la presencia de unidades policiales en varios tramos. La comitiva avanzó por Faucett hacia el Callao, mientras desde las calles continuaban los saludos y los pedidos de bendición.

La despedida también reunió a vendedores de snacks, helados y otros productos, que se instalaron o se detuvieron en los alrededores de los puntos de paso. La concentración incluyó a vecinos que salieron desde sus casas y a personas que llegaron desde otros sectores para ver el vehículo papal.

El papa León XIV saluda a los presentes durante el acto de despedida al concluir su visita apostólica en Perú previa a su vuelo hacia Roma.

El Callao recibió a la comitiva

Tras salir de San Miguel, el convoy ingresó en dirección al Callao, donde también se congregaron familias enteras para seguir el trayecto. En las imágenes de la transmisión se observaron globos blancos y amarillos, asociados a los colores del Vaticano, además de globos rojos y blancos.

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La comitiva pasó por zonas de Bellavista y por sectores próximos a la avenida Faucett. En ese punto, los asistentes volvieron a levantar los brazos y sus teléfonos para conseguir una última imagen antes del ingreso al Grupo Aéreo Número 8.

Una mujer que esperaba en el Callao pidió bendiciones y expresó un pedido por la situación de violencia. “Acá, al Callao, que acaben todas estas muertes”, afirmó. “Eso es lo que estamos pidiendo y muchas bendiciones para todos”, añadió.

El operativo de seguridad incluyó restricciones de tránsito y apoyo aéreo. Cuando la comitiva se aproximó al Grupo Aéreo Número 8, decenas de personas intentaron acercarse para observar el ingreso de los vehículos. La cobertura describió momentos de desorden debido a la cantidad de asistentes que buscaban una última vista del papa.

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El papa León XIV camina sobre una alfombra roja rodeado por comitivas y militares antes de abordar el vuelo hacia Roma al término de su visita en Perú.

A la 13:40, la comitiva ingresó a las instalaciones militares de la provincia constitucional del Callao. Allí estaba prevista una ceremonia de despedida con representantes de los poderes del Estado, según la información recogida durante la transmisión.

El “hasta luego”

La expresión “hasta luego”, pronunciada en el marco de la despedida, quedó entre las referencias de los fieles durante la salida del papa. En las calles, la reacción se concentró en los saludos, la expectativa por recibir una bendición y la posibilidad de verlo por última vez durante esta visita.

El vuelo tenía prevista su partida a las 13:45 rumbo a Roma, con un trayecto estimado de 12 horas y 38 minutos. El avión despegaría desde el Grupo Aéreo Número 8, no desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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La cobertura también recordó que León XIV se convirtió en el tercer papa que visitó territorio peruano. Juan Pablo II estuvo en Perú en 1985 y regresó en 1988. Francisco viajó al país en enero de 2018.

La jornada concluyó con el ingreso del pontífice a la base aérea, mientras los últimos grupos de fieles permanecían en las vías cercanas al Callao para acompañar desde afuera el final de su recorrido por Perú.