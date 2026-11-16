Perú

El Perú protagonizó una impresionante despedida al papa León XIV entre llantos, aplausos y pedidos de bendición

La caravana del pontífice se dirigió al Grupo Aéreo N.º 8 para abordar un vuelo a Roma, mientras familias y vecinos siguieron su paso desde avenidas y zonas autorizadas bajo resguardo policial

El Papa León XIV le dijo adiós al Perú tras seis días inolvidables de visita apostólica y partió de regreso a Roma
Guardar

Familias, vecinos y grupos de fieles en general se ubicaron en distintos puntos de Lima y el Callao para presenciar el último recorrido de papa León XIV antes de su partida. Miles de personas salieron a las calles para despedir al pontífice camino al Grupo Aéreo N.º 8, desde donde abordó un vuelo con destino a Roma.

El cruce de las avenidas Venezuela y Faucett, en el distrito de San Miguel, concentró a una gran cantidad de personas que aguardaron el paso de la comitiva papal. Algunos llegaron con carteles, otros levantaron banderas de Perú y del Vaticano. También hubo familias con sombrillas, celulares y rosarios en las manos.

PUBLICIDAD

La transmisión recogida por Infobae mostró a vecinos que se acercaron al lugar para ver al papa aunque fuera por unos segundos. “Solo para darle el adiós. Estamos superemocionadas”, dijo una mujer que llevaba un rosario y esperaba una bendición durante el paso de la caravana.

Un avión comercial con una persona vestida de blanco en la puerta abierta de acceso y una multitud que alza teléfonos móviles en la pista
El papa León XIV saluda desde la puerta de un avión de LATAM a las personas congregadas en la pista durante su despedida de Perú para viajar a Roma.

La espera estuvo acompañada por un despliegue policial. Los agentes restringieron el acceso a la vía para impedir que las personas cruzaran hacia el recorrido de los vehículos. Aun así, los asistentes buscaron acercarse a las zonas permitidas y se mantuvieron atentos a las novedades sobre la ubicación de la comitiva.

La expectativa aumentó cuando se informó que el papa ya se encontraba cerca de Escardó y que avanzaba hacia la avenida Faucett. Desde ese punto, los vecinos levantaron los brazos, agitaron banderas y prepararon sus teléfonos para registrar la escena.

PUBLICIDAD

Banderas, rosarios y celulares

El paso de la caravana fue breve, pero provocó gritos y aplausos entre las personas que se habían reunido en las avenidas Venezuela y Faucett. En uno de los vehículos viajaba León XIV, quien saludó a quienes lo esperaban a ambos lados de la ruta.

La emoción es terrible”, contó una mujer después de ver al pontífice. “Me despedí muy contenta porque ha sido el último día que he podido verlo, porque no lo he podido acompañar antes”, agregó durante la cobertura.

Un pontífice vestido de blanco sube la escalerilla de un avión mientras varias personas observan y toman fotografías desde la pista
El papa León XIV sube la escalerilla del avión en el aeropuerto para emprender el viaje a Roma al término de su visita apostólica en Perú.

Otra asistente explicó que esperaba que el papa bendijera su rosario y dejó un mensaje vinculado con las palabras que atribuyó a su visita. “Cumplir lo que nos está dejando ahora. Nos dice: pasamos la palabra y hagamos eso, hagamos que cada corazón se abra a la palabra de Cristo”, expresó.

El recorrido generó cortes temporales y la presencia de unidades policiales en varios tramos. La comitiva avanzó por Faucett hacia el Callao, mientras desde las calles continuaban los saludos y los pedidos de bendición.

La despedida también reunió a vendedores de snacks, helados y otros productos, que se instalaron o se detuvieron en los alrededores de los puntos de paso. La concentración incluyó a vecinos que salieron desde sus casas y a personas que llegaron desde otros sectores para ver el vehículo papal.

Un hombre vestido con sotana blanca y solideo estrecha la mano de una persona, rodeado por clérigos y comitiva en trajes oscuros
El papa León XIV saluda a los presentes durante el acto de despedida al concluir su visita apostólica en Perú previa a su vuelo hacia Roma.

El Callao recibió a la comitiva

Tras salir de San Miguel, el convoy ingresó en dirección al Callao, donde también se congregaron familias enteras para seguir el trayecto. En las imágenes de la transmisión se observaron globos blancos y amarillos, asociados a los colores del Vaticano, además de globos rojos y blancos.

La comitiva pasó por zonas de Bellavista y por sectores próximos a la avenida Faucett. En ese punto, los asistentes volvieron a levantar los brazos y sus teléfonos para conseguir una última imagen antes del ingreso al Grupo Aéreo Número 8.

Una mujer que esperaba en el Callao pidió bendiciones y expresó un pedido por la situación de violencia. “Acá, al Callao, que acaben todas estas muertes”, afirmó. “Eso es lo que estamos pidiendo y muchas bendiciones para todos”, añadió.

El operativo de seguridad incluyó restricciones de tránsito y apoyo aéreo. Cuando la comitiva se aproximó al Grupo Aéreo Número 8, decenas de personas intentaron acercarse para observar el ingreso de los vehículos. La cobertura describió momentos de desorden debido a la cantidad de asistentes que buscaban una última vista del papa.

Un pontífice vestido de blanco camina sobre una alfombra roja en la pista de un aeropuerto junto a militares y personas que toman fotografías
El papa León XIV camina sobre una alfombra roja rodeado por comitivas y militares antes de abordar el vuelo hacia Roma al término de su visita en Perú.

A la 13:40, la comitiva ingresó a las instalaciones militares de la provincia constitucional del Callao. Allí estaba prevista una ceremonia de despedida con representantes de los poderes del Estado, según la información recogida durante la transmisión.

El “hasta luego”

La expresión “hasta luego”, pronunciada en el marco de la despedida, quedó entre las referencias de los fieles durante la salida del papa. En las calles, la reacción se concentró en los saludos, la expectativa por recibir una bendición y la posibilidad de verlo por última vez durante esta visita.

El vuelo tenía prevista su partida a las 13:45 rumbo a Roma, con un trayecto estimado de 12 horas y 38 minutos. El avión despegaría desde el Grupo Aéreo Número 8, no desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Imagen ITBLT5MCR5CHBBJWVB6AR2FSCY

La cobertura también recordó que León XIV se convirtió en el tercer papa que visitó territorio peruano. Juan Pablo II estuvo en Perú en 1985 y regresó en 1988. Francisco viajó al país en enero de 2018.

La jornada concluyó con el ingreso del pontífice a la base aérea, mientras los últimos grupos de fieles permanecían en las vías cercanas al Callao para acompañar desde afuera el final de su recorrido por Perú.

Temas Relacionados

Papa León XIVPapa León XIV en PerúCallaoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fieles bailaron con Grupo 5 tras la misa del papa León XIV, pese a quejas por el intenso calor y confusiones con la salida

La agrupación lambayecana cerró su presentación con un mensaje al pontífice antes de que miles de personas dejaran el recinto en Surco

Fieles bailaron con Grupo 5 tras la misa del papa León XIV, pese a quejas por el intenso calor y confusiones con la salida

Alianza Lima definió su lista para el Mundial de Clubes de Vóley 2026: las 15 voleibolistas que buscarán hacer historia

El conjunto victoriano volverá a medirse con potencias del vóley internacional y tendrá tres partidos en la fase inicial. Revisa quiénes son sus convocadas y cuándo debutará

Alianza Lima definió su lista para el Mundial de Clubes de Vóley 2026: las 15 voleibolistas que buscarán hacer historia

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1: partidos, horarios y canal TV

La emoción del vóley nacional continúa con seis partidos que podrían provocar cambios en la clasificación. Revisa qué equipos se enfrentarán durante el fin de semana, a qué hora jugarán y cómo seguir la jornada por televisión y streaming

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1: partidos, horarios y canal TV

Papa León XIV se despide del Perú EN VIVO: Santo Padre llegó al Grupo Aéreo N° 8 para abordar vuelo que lo llevará a Roma

El papa León XIV culminó su histórica visita al Perú con una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. El pontífice emprenderá su viaje de retorno a Roma. Sigue aquí todas las incidencias y los detalles de su último día en territorio peruano

Papa León XIV se despide del Perú EN VIVO: Santo Padre llegó al Grupo Aéreo N° 8 para abordar vuelo que lo llevará a Roma

Así será el vuelo de Latam que llevará a Roma al Papa León XIV tras su visita en Perú

La aerolínea vuelve a protagonizar el traslado de un pontífice desde suelo peruano, ocho años después de un vuelo que también dejó una historia vinculada a un dulce tradicional

Así será el vuelo de Latam que llevará a Roma al Papa León XIV tras su visita en Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

“Jurado de porquería”: López Aliaga arremete contra el JNE y acusa a Roberto Burneo de ser “cómplice de una mafia”

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

ENTRETENIMIENTO

Fieles bailaron con Grupo 5 tras la misa del papa León XIV, pese a quejas por el intenso calor y confusiones con la salida

Fieles bailaron con Grupo 5 tras la misa del papa León XIV, pese a quejas por el intenso calor y confusiones con la salida

Milett Figueroa expresa su respaldo a Luciana Fuster tras asumir la dirección del Miss Grand Perú: “No hay que ser mezquinos”

Susan Villanueva revela supuesto embarazo de Monserrat Seminario y lanza indirecta sobre la paternidad: ¿Melcochita tendrá otra hija?

Jesús Neyra anunció que será padre por primera vez: “Les dije que este año iba a ser papacito”

Monjas se emocionaron y bailaron en los ensayos de Grupo 5 para despedir al papa León XIV

DEPORTES

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1: partidos, horarios y canal TV

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1: partidos, horarios y canal TV

Alianza Lima vs Deportivo Wanka: día, hora y canal TV del partido anticipado de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Pelea por el descenso en Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por la permanencia

Ángela Leyva cuenta la verdad sobre su negativa a integrar la selección peruana de vóley: “Yo no tenía seguro”

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la última fecha del Torneo Clausura y Acumulada