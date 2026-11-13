Perú

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Jeanette Alonzo mantiene vínculos laborales y políticos de larga data con el líder de Renovación Popular, quien le confió la administración de sus finanzas personales y las cuentas de su partido, según H13

Jeanette Alonzo Contreras, contadora de Rafael López Aliaga desde hace tres décadas, asumirá la Alcaldía de Lima tras la decisión del JNE sobre el próximo periodo municipal
Jeanette Alonzo Contreras, contadora de Rafael López Aliaga desde hace tres décadas, asumirá la Alcaldía de Lima tras la decisión del JNE sobre el próximo periodo municipal
Guardar

Jeanette Alonzo, la mujer de confianza de Rafael López Aliaga desde hace tres décadas, asumirá la alcaldía de Lima tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de impedir que el líder de Renovación Popular vuelva a ocupar el cargo durante el periodo 2027-2030.

La futura autoridad municipal percibirá un sueldo mensual de S/10.000, según un informe publicado este viernes por Hildebrandt en sus trece, que también examinó su patrimonio declarado ante las autoridades electorales.

PUBLICIDAD

La contadora, que conoce a López Aliaga desde 1996, cuando tenía 22 años, registra tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos. Su trayectoria laboral y política ha estado estrechamente vinculada al líder de Renovación Popular, quien le confió durante años la contabilidad de sus empresas y las finanzas de su agrupación política.

El reportaje reseña que Alonzo comenzó a trabajar como asistente contable en Promotora Desarrollo Educación y Cultura (PRODEC), asociación civil que administra los colegios Los Álamos y Montealto, además del nido Alamitos. Mientras trabajaba para el empresario, estudió Contabilidad en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y posteriormente asumió la responsabilidad de las cuentas de la organización.

PUBLICIDAD

La futura alcaldesa percibirá S/10.000 mensuales y deberá renunciar a su puesto como contadora de López Aliaga por la dedicación exclusiva que exige el cargo
La futura alcaldesa percibirá S/10.000 mensuales y deberá renunciar a su puesto como contadora de López Aliaga por la dedicación exclusiva que exige el cargo

También milita en el partido celeste desde septiembre de 2020 y, desde 2025, ocupa la Secretaría Nacional de Economía y la Gerencia Central de Finanzas. Durante las elecciones municipales de 2022, estuvo a cargo de los pagos de campaña, según recordó Julio Gagó, regidor metropolitano y entonces jefe de campaña de la agrupación.

“Ella es una persona de absoluta confianza para mí. Yo le he pedido un sacrificio y no sabe cómo se lo agradezco”, declaró López Aliaga cuando anunció que Alonzo asumiría responsabilidades en las finanzas partidarias.

La futura alcaldesa también tuvo participación en decisiones económicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Presidió la Comisión de Asuntos Económicos y Organización del Concejo Metropolitano, instancia que emitió dictámenes favorables para operaciones como la emisión de bonos por S/4.000 millones y la adquisición de trenes usados procedentes de Estados Unidos.

Al asumir la alcaldía, Alonzo dejará de percibir dietas como regidora metropolitana y pasará a recibir una remuneración mensual de S/10.000. Según H13, esa cantidad equivale al sueldo que percibe como contadora de López Aliaga, vínculo laboral al que deberá renunciar por la dedicación exclusiva que exige el cargo municipal.

En su declaración jurada presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la contadora registró cinco bienes inmuebles, entre ellos propiedades en los distritos de Magdalena del Mar, Pueblo Libre y Carabayllo, además de un terreno en Chiclayo adquirido mediante crédito. También consignó tres vehículos.

El registro oficial del JNE correspondiente al ejercicio fiscal 2025 consigna ingresos brutos anuales de S/275.182 durante 2025, de los cuales S/185.152 corresponden a remuneraciones del sector privado y S/90.030 a otros ingresos.

Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular
Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular

Fuentes del entorno de López Aliaga señalaron a la revista que el excandidato presidencial habría comenzado a asumir que no volverá a ocupar la alcaldía de Lima, pese a que un grupo de abogados lo anima a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional.

La eventual llegada de Alonzo al sillón municipal le permitiría al líder de Renovación Popular mantenerse cerca de la gestión capitalina sin asumir formalmente las responsabilidades del cargo, según la interpretación de las fuentes consultadas por el medio.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi advirtió que López Aliaga no podría ejercer funciones de alcalde desde el puesto de regidor. Según explicó, hacerlo podría configurar el delito de usurpación de funciones, contemplado en el artículo 361 del Código Penal, que establece penas de hasta siete años de prisión.

Alonzo, por su parte, no respondió a los pedidos de entrevista formulados por H13.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-politicaRenovación PopularJeanette Alonzo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: Sumo Pontífice llegó al Santuario Nuestra Señora de la Paz

El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal durante ocho años. Miles de fieles lo reciben en Lambayeque, en una visita marcada por el reencuentro con las comunidades que acompañaron su labor pastoral. Sigue aquí todas las incidencias del Santo Padre en el norte del Perú

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: Sumo Pontífice llegó al Santuario Nuestra Señora de la Paz

Desde Chiclayo, la mano derecha del papa León XIV: Quién es Edgar Rimaycuna

El sacerdote peruano trabaja junto al pontífice desde antes de su llegada al Vaticano y define su misión desde la discreción, la organización y el acompañamiento diario

Desde Chiclayo, la mano derecha del papa León XIV: Quién es Edgar Rimaycuna

Keiko Fujimori revela estado de salud del ministro Luis Dyer y parlamentarios tras accidente en carretera de Amazonas

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:00 a. m. en la carretera Fernando Belaúnde Terry, cuando la delegación cumplía actividades de supervisión en la región

Keiko Fujimori revela estado de salud del ministro Luis Dyer y parlamentarios tras accidente en carretera de Amazonas

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora será el velatorio del cómico ambulante?

José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como ‘Mondonguito’, será velado este viernes 13 y sábado 14 de noviembre en la sede central del Ministerio de Cultura, en San Borja.

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora será el velatorio del cómico ambulante?

Carlos Zambrano revela detalles de su relación con Hernán Barcos y se refiere al conflicto con Pablo Guede: “Hay jugadores que no lo aguantan”

El ‘León’ afirmó que el ‘Pirata’ nunca fue su amigo durante su etapa en Alianza Lima y cuestionó su trato con algunos compañeros en el vestuario. Además, se refirió al entrenador argentino

Carlos Zambrano revela detalles de su relación con Hernán Barcos y se refiere al conflicto con Pablo Guede: “Hay jugadores que no lo aguantan”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori revela estado de salud del ministro Luis Dyer y parlamentarios tras accidente en carretera de Amazonas

Keiko Fujimori revela estado de salud del ministro Luis Dyer y parlamentarios tras accidente en carretera de Amazonas

Presidente del TC pide al Senado iniciar proceso de elección de nuevos magistrados

JNE ordena proclamar a segundas regidoras electas de Independencia y El Agustino como nuevas alcaldesas

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

Carlos Espá defiende ausencia de Keiko Fujimori en despedida de León XIV: “No hay que ser más papistas que el papa”

ENTRETENIMIENTO

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora será el velatorio del cómico ambulante?

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora será el velatorio del cómico ambulante?

‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ superó los 30 mil espectadores y lideró la taquilla en su estreno

Daniela Darcourt y Donnie Yaipén emocionaron al papa León IXV al cantar en la vigilia de los jóvenes

Fátima Aguilar y Karina Chávez no pudieron contener el llanto al ver al papa León XIV durante sus reportes desde Chiclayo

Murió ‘Mondonguito’: La grave enfermedad que se llevó al cómico ambulante peruano

DEPORTES

Definido el grupo de Perú en el Campeonato Sudamericano sub 20: la ‘bicolor’ va por uno de los cuatro boletos al Mundial 2027

Definido el grupo de Perú en el Campeonato Sudamericano sub 20: la ‘bicolor’ va por uno de los cuatro boletos al Mundial 2027

Carlos Zambrano revela detalles de su relación con Hernán Barcos y se refiere al conflicto con Pablo Guede: “Hay jugadores que no lo aguantan”

Juan ‘Pegajoso’ Díaz no dio el peso para su pelea en la UFC 334: combate sigue en pie y el 20% de su bolsa será destinada a su rival

Dónde ver Argentina vs Uruguay HOY en Perú: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Ecuador vs Costa Rica HOY: partido amistoso en Quito por fecha FIFA 2026