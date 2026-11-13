La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Jeanette Alonzo Contreras, contadora de Rafael López Aliaga desde hace tres décadas, asumirá la Alcaldía de Lima tras la decisión del JNE sobre el próximo periodo municipal

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Jeanette Alonzo, la mujer de confianza de Rafael López Aliaga desde hace tres décadas, asumirá la alcaldía de Lima tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de impedir que el líder de Renovación Popular vuelva a ocupar el cargo durante el periodo 2027-2030.

La futura autoridad municipal percibirá un sueldo mensual de S/10.000, según un informe publicado este viernes por Hildebrandt en sus trece, que también examinó su patrimonio declarado ante las autoridades electorales.

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La contadora, que conoce a López Aliaga desde 1996, cuando tenía 22 años, registra tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos. Su trayectoria laboral y política ha estado estrechamente vinculada al líder de Renovación Popular, quien le confió durante años la contabilidad de sus empresas y las finanzas de su agrupación política.

El reportaje reseña que Alonzo comenzó a trabajar como asistente contable en Promotora Desarrollo Educación y Cultura (PRODEC), asociación civil que administra los colegios Los Álamos y Montealto, además del nido Alamitos. Mientras trabajaba para el empresario, estudió Contabilidad en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y posteriormente asumió la responsabilidad de las cuentas de la organización.

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La futura alcaldesa percibirá S/10.000 mensuales y deberá renunciar a su puesto como contadora de López Aliaga por la dedicación exclusiva que exige el cargo

También milita en el partido celeste desde septiembre de 2020 y, desde 2025, ocupa la Secretaría Nacional de Economía y la Gerencia Central de Finanzas. Durante las elecciones municipales de 2022, estuvo a cargo de los pagos de campaña, según recordó Julio Gagó, regidor metropolitano y entonces jefe de campaña de la agrupación.

“Ella es una persona de absoluta confianza para mí. Yo le he pedido un sacrificio y no sabe cómo se lo agradezco”, declaró López Aliaga cuando anunció que Alonzo asumiría responsabilidades en las finanzas partidarias.

La futura alcaldesa también tuvo participación en decisiones económicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Presidió la Comisión de Asuntos Económicos y Organización del Concejo Metropolitano, instancia que emitió dictámenes favorables para operaciones como la emisión de bonos por S/4.000 millones y la adquisición de trenes usados procedentes de Estados Unidos.

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Al asumir la alcaldía, Alonzo dejará de percibir dietas como regidora metropolitana y pasará a recibir una remuneración mensual de S/10.000. Según H13, esa cantidad equivale al sueldo que percibe como contadora de López Aliaga, vínculo laboral al que deberá renunciar por la dedicación exclusiva que exige el cargo municipal.

En su declaración jurada presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la contadora registró cinco bienes inmuebles, entre ellos propiedades en los distritos de Magdalena del Mar, Pueblo Libre y Carabayllo, además de un terreno en Chiclayo adquirido mediante crédito. También consignó tres vehículos.

El registro oficial del JNE correspondiente al ejercicio fiscal 2025 consigna ingresos brutos anuales de S/275.182 durante 2025, de los cuales S/185.152 corresponden a remuneraciones del sector privado y S/90.030 a otros ingresos.

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Jeanette Evangelina Alonzo Contreras figura como candidata a regidora provincial número dos en la fórmula de Renovación Popular

Fuentes del entorno de López Aliaga señalaron a la revista que el excandidato presidencial habría comenzado a asumir que no volverá a ocupar la alcaldía de Lima, pese a que un grupo de abogados lo anima a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional.

La eventual llegada de Alonzo al sillón municipal le permitiría al líder de Renovación Popular mantenerse cerca de la gestión capitalina sin asumir formalmente las responsabilidades del cargo, según la interpretación de las fuentes consultadas por el medio.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi advirtió que López Aliaga no podría ejercer funciones de alcalde desde el puesto de regidor. Según explicó, hacerlo podría configurar el delito de usurpación de funciones, contemplado en el artículo 361 del Código Penal, que establece penas de hasta siete años de prisión.

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Alonzo, por su parte, no respondió a los pedidos de entrevista formulados por H13.