Nolberto Solano engrandece a Pakistán en “una noche histórica” al guiarlo a su primera final del Campeonato SAFF 2026

Nolberto Solano no deja de romper techos de cristal con Pakistán. - Crédito: Difusión

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Fue una noche mágica para hacer más grande a Pakistán, para desmarcar de una manera dramática a Bangladesh, el dueño de casa del Campeonato SAFF 2026 y para reivindicar la lustrosa gestión de un Nolberto Solano que no deja de sorprender en un territorio que empieza a entronizarlo como un ídolo.

Puede sonar exagerado lo último, pero es la verdad. En corto tiempo, el ‘Maestrito’ ha logrado calar hondo en el pulso de las calles de cualquier localidad pakistaní por la manera en cómo ha revitalizado a un plantel que, ahora, lucha codo a codo con cualquier oponente de Asia.

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La última demostración del impecable progreso de la selección de Pakistán acaba de darse en el certamen organizado por la Federación de fútbol del Sur de Asia. Allí el conjunto liderado por ‘Ñol’ Solano acabó segundo en su serie, por detrás de la India, y accedió a las semifinales.

En aquella instancia Pakistán se midió contra el dueño de casa y ofreció una puesta en escena notable, que le permitió llegar con vida hasta el final del tiempo regular del lance. En esas, surgió el golpe de gracia de Abdul Samad para vivir “una noche mágica” en Daca como ha referido la PFF.

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