Perú Deportes

Nolberto Solano engrandece a Pakistán en “una noche histórica” al guiarlo a su primera final del Campeonato SAFF 2026

El entrenador peruano acaba de conducir a los ‘halcones’ a una nueva definición asiática, después de que se consiguiera un dramático triunfo (1-0) sobre una combativa Bangladesh en las semifinales

Nolberto Solano no deja de romper techos de cristal con Pakistán. - Crédito: Difusión
Nolberto Solano no deja de romper techos de cristal con Pakistán. - Crédito: Difusión
Guardar

Fue una noche mágica para hacer más grande a Pakistán, para desmarcar de una manera dramática a Bangladesh, el dueño de casa del Campeonato SAFF 2026 y para reivindicar la lustrosa gestión de un Nolberto Solano que no deja de sorprender en un territorio que empieza a entronizarlo como un ídolo.

Puede sonar exagerado lo último, pero es la verdad. En corto tiempo, el ‘Maestrito’ ha logrado calar hondo en el pulso de las calles de cualquier localidad pakistaní por la manera en cómo ha revitalizado a un plantel que, ahora, lucha codo a codo con cualquier oponente de Asia.

PUBLICIDAD

La última demostración del impecable progreso de la selección de Pakistán acaba de darse en el certamen organizado por la Federación de fútbol del Sur de Asia. Allí el conjunto liderado por ‘ÑolSolano acabó segundo en su serie, por detrás de la India, y accedió a las semifinales.

En aquella instancia Pakistán se midió contra el dueño de casa y ofreció una puesta en escena notable, que le permitió llegar con vida hasta el final del tiempo regular del lance. En esas, surgió el golpe de gracia de Abdul Samad para vivir “una noche mágica” en Daca como ha referido la PFF.

PUBLICIDAD

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

Temas Relacionados

Nolberto SolanoSelección de PakistánCampeonato SAFFperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Francesco Andrealli confesó su sentir luego de no tener minutos en Perú vs Bolivia y reveló si volverá a ser convocado

El ítalo-peruano permaneció en el banco ante la ‘verde’ y no pudo debutar con la ‘bicolor’. Tras ello, respondió si estará en el próximo amistoso ante Panamá, en diciembre

Francesco Andrealli confesó su sentir luego de no tener minutos en Perú vs Bolivia y reveló si volverá a ser convocado

Programación de octavos de final vuelta por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Se inicia la definición: Domingo Dianderas y los otros equipos buscarán cerrar su clasificación a la siguiente etapa del torneo nacional. El ‘fútbol macho’ entra a su instancia decisiva

Programación de octavos de final vuelta por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá cotejos imperdibles: Brasil se medirá con Japón, Portugal chocará con Dinamarca sin Cristiano Ronaldo, Alianza Lima hará lo suyo con San Martín, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Las ‘blanquiazules’ se medirán con las ‘santas’ en una final adelantada por la lucha del liderato. Sigue las incidencias del decisivo clásico

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Luzu TV vs 412: día, hora y canal TV en Perú de la revancha de ‘El Gran Partido del Streaming’

Davoo Xeneize, La Cobra se enfrentará al equipo de Nicolás Occhiato en un duelo que genera mucha expectiva en el mundo de redes. Entérate cómo seguir el emocionante cotejo

Luzu TV vs 412: día, hora y canal TV en Perú de la revancha de ‘El Gran Partido del Streaming’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Walter Ayala no será condenado por ascensos irregulares: PJ declara prescrito el caso por la Ley Soto

PJ condena a Juan Carrasco por falsear información para jurar como ministro de Pedro Castillo

JNE le enmendará la plana al JEE Lima Este por no proclamar a Margiori Mejia como alcaldesa de SJL

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

ENTRETENIMIENTO

Rosa Fuentes se sincera tras reconciliarse con Paolo Hurtado: “Ya no tengo esa ilusión del ‘hasta siempre’”

Rosa Fuentes se sincera tras reconciliarse con Paolo Hurtado: “Ya no tengo esa ilusión del ‘hasta siempre’”

Cachay lamenta la muerte de ‘Mondonguito’ desde Estados Unidos: “Me duele en el alma no haberme despedido de él”

Grupo Río recuerda concierto al que asistió Robert Prevost antes de ser papa León XIV y genera nostalgia en redes

Luren Márquez se tropezó durante desfile en traje de baño del Miss Universo 2026 y usuarios cuestionan la pasarela

‘Si me quitaran totalmente todo’: el poema de Alejandro Romualdo que Susana Baca interpretó ante el papa León XIV y reivindica el poder de la palabra

DEPORTES

Programación de octavos de final vuelta por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Programación de octavos de final vuelta por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Luzu TV vs 412: día, hora y canal TV en Perú de la revancha de ‘El Gran Partido del Streaming’

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026