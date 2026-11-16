Susan Villanueva revela supuesto embarazo de Monserrat Seminario y lanza indirecta sobre la paternidad: ¿Melcochita tendrá otra hija?

Susan Villanueva en una videollamada y una imagen de archivo de Melcochita son presentadas, donde Villanueva asegura que el cómico viajó a Estados Unidos para alejarse de Monserrat Seminario. (América Hoy)

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Una nueva polémica vuelve a sacudir el entorno familiar de Pablo Villanueva, conocido popularmente como ‘Melcochita’, y su aún esposa, Monserrat Seminario. Esta vez, la controversia surgió luego de que Susan Villanueva, hija del reconocido humorista, realizara una inesperada revelación en sus redes sociales: la piurana estaría nuevamente embarazada y a la espera de su quinto hijo. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue que no descartó la posibilidad de que su propio padre, quien actualmente tiene 90 años, pudiera ser el progenitor del bebé.

La información fue compartida por Susan a través de su cuenta de TikTok, plataforma en la que suele pronunciarse sobre los conflictos que involucran a su familia y, particularmente, sobre la relación entre su padre y Monserrat Seminario. Aunque dejó claro que todavía se trataría de un comentario sin confirmar, adelantó que la supuesta noticia podría conocerse oficialmente en los próximos días.

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La revelación no pasó desapercibida, especialmente porque Monserrat se encuentra actualmente en España, donde habría comenzado una nueva etapa sentimental después de su distanciamiento de Melcochita. La posibilidad de un nuevo embarazo también abrió interrogantes sobre la identidad del supuesto padre, un asunto que Susan convirtió en el centro de sus comentarios.

A través de TikTok, Susan Villanueva dejó entrever que Monserrat Seminario estaría esperando a su quinto hijo y lanzó interrogantes sobre quién sería el padre. Incluso mencionó a su progenitor, de 90 años. TikTok.

Susan Villanueva habla del supuesto quinto embarazo de Monserrat Seminario

En su publicación, la hija de Melcochita aseguró que había recibido información sobre un posible embarazo de la piurana. No obstante, evitó presentarlo como un hecho confirmado y señaló que todavía estaba pendiente conocer más detalles sobre la situación.

“Un chisme sin confirmar”, fue la manera en que Susan describió inicialmente la información que había llegado hasta ella. Pese a esa aclaración, sostuvo que en los próximos días podría conocerse si Monserrat realmente está esperando un nuevo bebé. La posibilidad de que la expareja de su padre se convierta nuevamente en madre generó especial interés por el contexto en el que se produce la revelación. Monserrat ya tiene cuatro hijos y, de acuerdo con lo comentado por Susan, estaría esperando a su quinto pequeño.

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Sin embargo, la hija del humorista no se concentró únicamente en el supuesto embarazo. Su principal interrogante estuvo relacionada con la identidad del hombre que habría embarazado a la piurana, considerando que ella actualmente mantiene una relación sentimental con otra persona y que su vínculo matrimonial con Melcochita ha estado marcado por constantes enfrentamientos públicos.

Susan incluso mencionó directamente a su progenitor entre las posibilidades, pese a que Monserrat habría iniciado una nueva relación en territorio español. Sus palabras estuvieron acompañadas de comentarios irónicos sobre la situación familiar y la posibilidad de que su padre vuelva a tener descendencia a los 90 años.

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¿Quién sería el padre del bebé? Susan menciona a Melcochita y lanza indirectas

La parte más polémica de la intervención de Susan llegó cuando planteó sus dudas sobre quién podría ser el padre del supuesto bebé. En lugar de limitarse a comentar la posibilidad de un nuevo embarazo, hizo referencia a diferentes hombres vinculados con la vida sentimental de Monserrat.

“La cosa es de quién será el hijo, de mi progenitor, de Juancho o del desmuelado. Como ella es la reina del ADN, será razón de hacerle también, en este caso, qué puedo hacer porque mi progenitor, imagino que no, pero puede ser que haya tenido otra hermanita, porque ella no sabe tener hijos hombres, va a ser mujer”, manifestó.

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No obstante, hasta el momento no existe una confirmación pública de que la piurana esté embarazada ni información que permita establecer quién sería el padre. Por ello, las declaraciones de Susan deben entenderse como una versión que ella misma presentó como un comentario todavía sin verificar.

La posibilidad de que Melcochita vuelva a convertirse en padre a los 90 años resulta especialmente llamativa por la historia que ha protagonizado junto a Monserrat, con quien tiene una familia y mantiene un vínculo matrimonial que ha sido objeto de numerosas controversias mediáticas.

Monserrat Seminario anuncia que volvió a enamorarse y convive con su nueva pareja en España

La revelación de Susan se produce pocos días después de que Monserrat Seminario sorprendiera al contar que volvió a encontrar el amor. La piurana compartió detalles de su nueva situación sentimental y dejó ver que actualmente convive con su nuevo galán en España.

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Esta noticia marcó un nuevo capítulo en su vida personal, especialmente después de los problemas que protagonizó con Melcochita y de las diferencias que también mantiene con los hijos mayores del artista.

Su mudanza y el inicio de una convivencia con otra persona evidenciaron que Monserrat busca continuar con su vida lejos de los constantes enfrentamientos que han acompañado su relación con el humorista. Sin embargo, su nombre continúa vinculado a la familia Villanueva debido a los conflictos que todavía se mantienen en el ámbito público.

Monserrat Seminario arremetió contra Susan Villanueva antes de viajar a España

La relación entre Monserrat y Susan tampoco atraviesa un buen momento. Antes de trasladarse a España, la aún esposa de Melcochita se pronunció sobre los comentarios que la hija del humorista suele realizar en su contra y no dudó en responderle con fuertes calificativos. Monserrat cuestionó la actitud de Susan y aseguró que sus declaraciones estarían motivadas por sentimientos negativos hacia otras personas. La piurana dejó en claro que no comparte la manera en que la hija de su esposo se refiere a ella y lanzó una dura crítica sobre su comportamiento.

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“¿Qué podemos esperar de una mujer que tiene la lengua llena de veneno, no es feliz, es amargada y envidia a todo el mundo?”, expresó Monserrat Seminario.