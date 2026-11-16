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Ángela Leyva cuenta la verdad sobre su negativa a integrar la selección peruana de vóley: “Yo no tenía seguro”

La voleibolista explicó los motivos que la llevaron a rechazar la convocatoria de Antonio Rizola durante 2026 y sostuvo que necesitaba garantías para proteger su carrera ante una posible lesión

Ángela Leyva aclara por qué no aceptó volver a la selección peruana de vóley: “Yo no tenía seguro”.
Ángela Leyva aclara por qué no aceptó volver a la selección peruana de vóley: “Yo no tenía seguro”. Crédito: FPV
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Ángela Leyva rompió su silencio sobre los motivos que la llevaron a no aceptar la convocatoria de la selección peruana de vóley en este 2026. La voleibolista nacional explicó que su principal preocupación fue la falta de un seguro médico que la protegiera ante una posible lesión mientras representaba al país.

La situación coincidió con un momento particular de su carrera. Cuando recibió la convocatoria de Antonio Rizola, Leyva se encontraba sin equipo tras su salida del Besiktas de Turquía y buscaba cerrar un nuevo contrato en Europa. Al no tener un vínculo contractual vigente que respaldara su actividad profesional, consideró que no podía asumir el riesgo de sufrir una lesión durante su participación con la ‘bicolor’. Finalmente, la atacante fichó por el AEK de Atenas, donde continúa su carrera.

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En una transmisión en vivo por TikTok, la jugadora recordó su participación en la Copa América de 2025, el último torneo que disputó con el combinado nacional, y cuestionó que no contara con una cobertura médica en caso de sufrir algún problema físico.

“El tema de querer ayudar a las jugadoras está, el tema de la salud también está. Yo he jugado el último campeonato, la Copa América del 2025. ¿Pero yo tenía un seguro? Yo no tenía seguro. Que si yo me lesionaba... ¿qué iba a ser de mí? ¿Quién se iba a hacer cargo?”, manifestó.

Leyva también explicó que actualmente trabaja como voleibolista profesional y que su actividad representa su sustento económico. Por ello, considera necesario contar con condiciones que le permitan desarrollar su carrera sin poner en riesgo su futuro. “Lo que yo estoy haciendo ahora es venir a trabajar aquí, esto es mi trabajo. Pero hay mucha gente que no lo entiende”, agregó.

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La atacante nacional explicó que su preocupación por la salud y la falta de respaldo médico influyeron en su decisión de no sumarse al equipo nacional. (Video: TikTok)

Ángela Leyva explica qué necesita para volver a la selección peruana

La atacante puso como ejemplo las garantías que encuentra en los clubes en los que ha desarrollado su carrera. Según explicó, sus contratos contemplan responsabilidades en caso de sufrir una lesión, por lo que espera que la Federación Peruana de Vóley (FPV) también pueda ofrecer condiciones similares a las deportistas convocadas.

Imagínate si yo me lesiono el hombro, si yo me lesiono la rodilla. Yo aquí tengo un contrato donde mi contrato dice que si pasan algunas cosas de esas, el club se hace cargo. Así es. Yo sé que si voy a jugar a Alianza Lima o San Martín, sé que los clubes se hacen cargo de las jugadoras si se lesionan. Yo sé lo que pasa dentro”, explicó durante la transmisión.

En ese sentido, Leyva dejó en claro que su postura no responde a una falta de agradecimiento hacia la selección peruana. La voleibolista recordó que representó al país desde muy pequeña y destacó el vínculo que mantiene con el equipo patrio. Sin embargo, considera que la protección de su salud debe ser una condición indispensable para aceptar una nueva convocatoria.

La polémica por los seguros médicos en la Federación Peruana de Vóley

Las declaraciones de Leyva se suman al debate que se instaló en el vóley peruano por la protección médica de las deportistas convocadas a la selección. La controversia tomó fuerza tras la lesión de Gianella Chanca, jugadora de Rebaza Acosta, durante su participación con la selección Sub-19 en la Copa Latina de 2026.

Ángela Leyva no jugará la Copa Panamericana con Perú: el motivo de su ausencia.
Ángela Leyva jugó su último torneo con Perú en la Copa América 2025.

En aquel momento, Jonel Córdova, presidente de Rebaza Acosta, cuestionó que la Federación no contara con una póliza de seguro para las voleibolistas. Por su parte, Gino Vegas, titular de la FPV, reconoció que la institución no tenía un seguro médico para las jugadoras, aunque aseguró que asumía los gastos derivados de las lesiones sufridas durante las convocatorias.

El caso también puso sobre la mesa las negativas de varias voleibolistas a integrar las convocatorias de Antonio Rizola durante 2026. Entre ellas estuvo Ángela Leyva, además de otras jugadoras como Maguilaura Frías, Flavia Montes, Angélica Aquino e Ysabella Sánchez.

Con sus declaraciones, Leyva expuso públicamente uno de los motivos que influyeron en su decisión y reavivó la discusión sobre las condiciones que ofrece la Federación a las deportistas que representan al Perú.

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