El papa León XIV se despide del Perú con emotivo mensaje: "¡Que Dios te bendiga, mi Perú!"

Pope Leo waves to the crowd as he arrives on the popemobile to celebrate Mass at Las Palmas Air Base on the final day of his visit to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, during his 12-day trip to South America, in Lima, Peru, November 16, 2026. REUTERS/Pilar Olivares

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El papa León XIV se despidió del Perú este lunes con un mensaje en su cuenta oficial de X antes de emprender el vuelo de regreso a Roma, donde llegará el martes 17 de noviembre. “¡Que Dios te bendiga, mi Perú!”, escribió el Pontífice al concluir la etapa final de su sexto viaje apostólico, que lo llevó a recorrer Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.

En su publicación, León XIV expresó una gratitud que calificó de difícil de poner en palabras. “No tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por estos días vividos en comunión”, escribió. El mensaje, breve pero cargado de emoción, fue el último gesto público del Papa en suelo peruano antes de tomar el vuelo de regreso desde la Base Aérea del Callao, con destino a Roma-Fiumicino, donde estaba previsto su aterrizaje para las 10:25 del martes.

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Pope Leo celebrates Mass at Las Palmas Air Base on the final day of his visit to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, during his 12-day trip to South America, in Lima, Peru, November 16, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

El Santo Padre también reconoció a quienes hicieron posible la visita. “Agradezco a todas las personas y comunidades que hicieron posible este #ViajeApostólico”, indicó, en alusión a los miles de voluntarios, autoridades civiles y eclesiásticas que organizaron una agenda que incluyó nueve ciudades y múltiples actos litúrgicos, culturales y sociales.

El Pontífice subrayó que su propósito al llegar al país había sido evangelizador. “He venido a anunciarles a Cristo”, afirmó, y añadió que, al partir, se llevaba consigo “el testimonio de la fe y la devoción” que siempre había admirado en los peruanos. Esa devoción, según León XIV, es uno de los rasgos que hacen del Perú un lugar especialmente cercano a su corazón: en el vuelo hacia Montevideo, al inicio del viaje, había dicho que el país sudamericano era “uno de sus muchos hogares”.

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El Papa León XIV le dijo adiós al Perú tras seis días inolvidables de visita apostólica y partió de regreso a Roma

El texto cerró con una invitación a la oración compartida a distancia: “Renovados por la alegría de nuestro encuentro, sigamos orando, juntos en la distancia, a Jesús, nuestro Camino, Verdad y Vida.”

León XIV recorrió Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa en seis días

La visita al Perú se extendió desde el 11 de noviembre, cuando el avión papal aterrizó en la Base Aérea del Callao procedente de Buenos Aires, hasta la tarde del 17, cuando el Pontífice partió con destino a Roma. Durante esos seis días, León XIV celebró misas multitudinarias, se reunió con obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, y se adentró en la Amazonía peruana para encuentros con misioneros y representantes de pueblos indígenas.

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Una de las paradas más destacadas fue Pucallpa, donde el 15 de noviembre unos 100.000 fieles participaron de una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali y en sus alrededores. Antes de esa celebración, el Papa se reunió en el Malecón Puerto Callao con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, a quienes agradeció la riqueza de su diversidad cultural. “Puedo sentir el abrazo de vuestra comunidad diversa”, les dijo.

Pope Leo waves as he celebrates Mass at Las Palmas Air Base on the final day of his visit to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, during his 12-day trip to South America, in Lima, Peru, November 16, 2026. REUTERS/Pilar Olivares

60.000 jóvenes en el Estadio Nacional de Lima

Una imagen que marcó el viaje fue la vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima, el 12 de noviembre. Alrededor de 60.000 personas llenaron el recinto, mientras que las autoridades estimaron que otras 300.000 se congregaron en las zonas aledañas para seguir el encuentro. El cardenal arzobispo de Lima, Gustavo Castillo Mattasoglio, recibió al Pontífice a su llegada al estadio.

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Ese mismo día, León XIV celebró la Oración del Mediodía en la Basílica Catedral con obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas y equipos sinodales, y luego se trasladó a la Plaza de Armas para un encuentro sobre los desafíos y esperanzas del pueblo peruano. La jornada condensó en pocas horas la variedad de interlocutores que el Papa buscó durante todo el viaje: la jerarquía eclesiástica, la sociedad civil y los jóvenes.

El papa León XIV saluda a los presentes durante el acto de despedida al concluir su visita apostólica en Perú previa a su vuelo hacia Roma.

El lema del viaje fue “¡Abramos los corazones!”

El viaje apostólico adoptó el lema “¡Abramos los corazones!”, que según el propio Pontífice es una invitación a la conversión, a la comunión y a la misión. León XIV lo mencionó en su encuentro con los obispos peruanos en la capilla de la residencia arzobispal de Lima, donde señaló que ese espíritu debía orientar el trabajo pastoral de la Iglesia en el país.

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La elección del lema no fue casual. Desde el vuelo inaugural hacia Montevideo, el Papa había anticipado que la parte más larga del viaje sería en Perú, y que su objetivo central era “continuar la misión del Obispo de Roma compartiendo la alegría del Evangelio” y expresar la cercanía que, dijo, las personas buscan con gran intensidad en un mundo que reclama mensajes de esperanza.

El papa León XIV permanece sentado durante su discurso de despedida en el marco de la visita apostólica en Perú.

El viaje comenzó en Uruguay y continuó por Argentina

El sexto viaje apostólico de León XIV arrancó el 6 de noviembre en Montevideo, donde el Papa celebró las Vísperas en la Catedral de la Inmaculada Concepción y participó de una serie de encuentros con autoridades y la sociedad civil. Desde Uruguay viajó a Argentina, donde visitó Buenos Aires y Córdoba entre el 8 y el 11 de noviembre.

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En su despedida de suelo argentino, el Presidente Javier Milei recibió al Pontífice en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. En el telegrama enviado al jefe de Estado al abandonar el territorio, León XIV agradeció “la amable acogida y los numerosos gestos de fraternidad” recibidos durante su estadía. Tras el despegue desde Buenos Aires, el avión papal aterrizó en Lima el 11 de noviembre a las 17:01 hora local.