Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1: partidos, horarios y canal TV

Este fin de semana se jugará la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1. Crédito: FPV

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 no da tregua y se prepara para una nueva jornada cargada de emoción. La sexta fecha de la Fase 1 se disputará este fin de semana, con seis encuentros que prometen mover la tabla de posiciones y mantener la pelea por los primeros lugares al rojo vivo.

Universidad San Martín, Alianza Lima, Universitario y Regatas Lima afrontarán nuevos desafíos en una etapa del campeonato en la que cada punto empieza a cobrar mayor importancia. Además, las diferencias entre varios equipos son estrechas, por lo que los resultados del fin de semana podrían provocar cambios importantes en la clasificación.

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Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

La sexta jornada de la Fase 1 tendrá tres partidos el sábado 21 y otros tres el domingo 22 de noviembre. Todos los encuentros se jugarán en el Polideportivo Luisa Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Esta es la programación oficial:

Sábado 21 de noviembre

14:45 horas | Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta

17:00 horas | Deportivo Soan vs. Regatas Lima

19:00 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario

Domingo 22 de noviembre

14:15 horas | Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19

16:30 horas | Universidad San Martín vs. Olva Latino

18:30 horas | Alianza Lima vs. Atlético Atenea

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

¿Dónde ver la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley?

Los partidos de la sexta fecha podrán seguirse EN VIVO por televisión a través de Latina, en los canales 2 y 702 HD. Los aficionados también tendrán la opción de acceder a la transmisión mediante la página web y la aplicación oficial de Latina.

Asimismo, podrás seguir la cobertura completa de la jornada a través de la página web de Infobae Perú. Allí encontrarás el minuto a minuto de los partidos más atractivos, las principales incidencias, los resultados de cada encuentro y la tabla de posiciones actualizada de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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Alianza Lima tendrá una presentación a mitad de semana

Las ‘blanquiazules’ no tendrán que esperar hasta el fin de semana para volver a la cancha. Alianza Lima afrontará un compromiso adelantado de la décima fecha este miércoles 18 de noviembre, cuando se mida con Deportivo Wanka desde las 5:30 p. m. en el Polideportivo Luisa Fuentes.

El equipo dirigido por Alejandro Schneider buscará recuperarse de la derrota por 3-1 ante Universidad San Martín, resultado que puso fin a su invicto en la temporada. Después de ese encuentro, las ‘íntimas’ tendrán pocos días para preparar su siguiente desafío: el choque frente a Atlético Atenea, programado para el domingo 22 por la sexta jornada.

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De esta manera, Alianza Lima afrontará dos partidos en un intervalo de pocos días, con el objetivo de sumar victorias y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Alianza Lima afrontará dos duelos esta semana. Crédito: FPV

La Fase 1 empieza a tomar forma y promete más emociones

Luego de cinco jornadas, Universidad San Martín se ubica en lo más alto de la tabla con 15 puntos y un registro perfecto de cinco victorias. Universitario aparece en el segundo lugar con 12 unidades, mientras que Alianza Lima ocupa la tercera posición con 10 puntos.

Atlético Atenea también suma 10 unidades y buscará aprovechar su enfrentamiento directo ante las ‘blanquiazules’ para acercarse a los primeros puestos. Regatas Lima, Deportivo Soan y otros equipos intentarán seguir escalando posiciones en una competencia que todavía tiene mucho por definir.

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La Fase 1 contempla 11 partidos para cada equipo, por lo que la clasificación comienza a tomar forma, aunque aún quedan varias jornadas por disputarse. La lucha por los primeros lugares y por asegurar un puesto entre los diez mejores promete mantener la emoción hasta el cierre de esta etapa del campeonato.