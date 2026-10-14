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“Que nos agarren con buena viada y la cosa cambia”: Nolberto Solano ante la posibilidad de un Perú vs Pakistán en el futuro

El ‘Maestrito’ considera que aún no es el momento adecuado para que ambas selecciones midan fuerzas. “Estamos en buen camino, pero todavía no me lleven ni eleven a ese nivel”, declaró

Nolberto Solano prefiere enfocarse en el crecimiento de Pakistán antes de medirse contra Perú. - Crédito: PFF
Nolberto Solano prefiere enfocarse en el crecimiento de Pakistán antes de medirse contra Perú. - Crédito: PFF
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Como parte de la nueva preparación de la selección peruana para las Clasificatorias Sudamericanas, el entrenador Mano Menezes no ha tenido ningún problema en expresar su intención de perfilar partidos de práctica con oponentes de menor fuste. De ahí que algunos simpatizantes pensaran en un encuentro contra Pakistán, ya que en sus filas se encuentra un viejo conocido como Nolberto Solano.

Aquel tema, con mucha curiosidad, se le consultó a ‘Ñol’ durante un diálogo con ‘Embasados’ y su primera reacción fue más que hilarante: “Llévame despacio, compadre. ¿Quieres que me boten?”.

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Nolberto Solano conduce a Pakistán a un nuevo éxito. - Crédito: PFF
Nolberto Solano conduce a Pakistán a un nuevo éxito. - Crédito: PFF

Al hilo, Solano indicó que su prioridad es seguir elevando el nivel de Pakistán con oponentes de la misma categoría y no bien haya un crecimiento podría aceptar un cruce con Perú. “Déjame jugar todavía con los que podemos defendernos. Más adelante que nos agarren con viada, ya la cosa cambia”, subrayó.

La atención del líder peruano, ahora, se centra en sus siguientes juegos contra rivales que se ubican un pelado arriba. “India tiene una buena selección y muchos futbolistas en Europa. También está Bangladesh, con muchos jóvenes en Inglaterra; estos países tienen ligas profesionales”, externó.

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Eso sí, cuando Pakistán haya evolucionado en físico y juego, Nolberto Solano no descarta responder alguna invitación para enfrentar a su país natal: “Estamos en buen camino, pero todavía no me lleven ni eleven a ese nivel”.

Actualmente, los ‘halcones’ son uno de los elencos que aparecen en el sótano de la clasificación FIFA, aunque han logrado levantar cabeza de la mano de ‘Nobby’, mientras que la ‘blanquirroja’ ha derrapado en el ranking y es de los peores conjuntos de la región.

Nolberto Solano, a voz en cuello desde la zona técnica de Pakistán. - Crédito: PFF
Nolberto Solano, a voz en cuello desde la zona técnica de Pakistán. - Crédito: PFF

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