Perú

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

El humorista señaló que su amigo dejó una huella entre quienes lo conocieron y el público que disfrutó de sus presentaciones.

Un hombre con chaqueta de cuero negra sentado junto a una mesa pequeña con una vela encendida y una fotografía enmarcada en blanco y negro.
El cómico Kike Suero permanece sentado junto a una vela encendida y el retrato enmarcado de su colega José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como Mondonguito. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Kike Suero expresó su pesar por la muerte de José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como ‘Mondonguito’, quien falleció este viernes 13 de noviembre a los 67 años tras enfrentar una fibrosis pulmonar severa.

El cómico ambulante señaló que la partida de su amigo representa una pérdida para la familia, sus colegas y el público que siguió su carrera durante décadas.

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El humorista recordó que ‘Mondonguito’ dejó una huella entre los espectadores por su capacidad para hacer reír en plazas, escenarios y programas de televisión.

Para Kike Suero, el dolor no alcanza únicamente a quienes compartieron con él en el mundo artístico, sino también a las personas que disfrutaron de sus ocurrencias.

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“Sí, es una tremenda pérdida. No solamente para la gente que lo conoció, para su familia y nosotros, sus amigos, sino para mucha gente que él hizo reír”, manifestó en conversación con Infobae Perú.

El comediante también reflexionó sobre la partida de otros artistas vinculados con la comicidad popular. En un mensaje cargado de emoción, mencionó a colegas que fallecieron en los últimos años y aseguró que imagina un encuentro en el cielo para seguir provocando carcajadas.

Un hombre llora mientras sostiene un portarretrato de madera en una sala de estar con lámparas tenues y una fotografía al fondo.
El humorista Kike Suero llora frente al retrato de su colega José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como Mondonguito, tras confirmarse su muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora será el velatorio del cómico ambulante?

José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido artísticamente como Mondonguito, es velado en la sede central del Ministerio de Cultura, ubicada en la avenida Javier Prado Este 2465, en San Borja. El féretro del cómico ambulante permanecerá en el lugar este viernes 13 de noviembre hasta las 10.00 p. m.

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La ceremonia continuará el sábado 14 de noviembre desde las 9.00 a. m. hasta las 12.00 m. Luego de ese horario, los restos del humorista partirán hacia su entierro. Hasta el momento, no se ha precisado públicamente dónde será sepultado.

El Ministerio de Cultura expresó sus condolencias por la muerte del artista y destacó su aporte a la comicidad popular peruana. “Su trayectoria, vinculada a la tradición de los cómicos ambulantes y al humor popular, forma parte de la memoria de generaciones de peruanos que encontraron en sus ocurrencias y presentaciones una forma de encuentro y alegría”, señaló la institución.

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora será el velatorio del cómico ambulante?
Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora será el velatorio del cómico ambulante?

Kike : “Diosito está llamando a los mejores”

Para Kike Suero, la partida de ‘Mondonguito’ también lleva a recordar a una generación de artistas que construyó su trayectoria desde las calles de Lima. El comediante mencionó a Tripita, Lonchera, Tornillo, Pompinchú, La Bibi y Manolo, entre otros colegas que también fallecieron.

“Yo no sé si mi Señor está haciendo un evento en el cielo, porque se nos fue Tripa, Lonchera, Tornillo, Pompinchú, La Bibi, Manolo y tantos artistas más. Entonces, yo creo que mi Señor está haciendo un evento en el cielo para que los ángeles se rían”, expresó.

El artista imaginó que Dios está reuniendo a los cómicos que marcaron una época para ofrecer un espectáculo en el que continúen haciendo reír. “Diosito está llamando a los mejores para que en ese espectáculo que está haciendo en el cielo los ángeles se diviertan y se rían”, añadió.

Un hombre llora con la mano en la boca junto a un ataúd cubierto con la bandera de Perú, un retrato enmarcado, velas y flores blancas.
El comediante Kike Suero llora frente al féretro de José Lorenzo Zubiate Zegarra, Mondonguito, durante sus exequias acompañadas de arreglos florales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

‘Mondonguito’ dedicó más de 40 años a la comedia

‘Mondonguito’ fue uno de los rostros más recordados de la comicidad ambulante. Su nombre estuvo asociado con la Plaza San Martín, espacio donde desarrolló parte de sus primeras presentaciones ante el público, antes de llegar a la televisión mediante Trampolín a la fama, programa conducido por Augusto Ferrando.

A lo largo de su carrera, participó en espacios como Ambulantísimo, Los reyes de la risa y Los ambulantes de la risa. Compartió escenario con Cachay, Kike Suero, Danny Rosales, Edwin Aurora, Tripita y el Cholo Cirilo, entre otros exponentes de una generación que llevó el humor de las plazas a la pantalla chica.

Antes de consolidarse como cómico, José Lorenzo Zubiate inició su vínculo con el espectáculo en el circo Tony Perejil. Allí se formó como payaso, malabarista y alambrista. Más adelante, su carrera lo llevó a presentar su arte en Francia, Italia, Suiza, Alemania y Países Bajos durante aproximadamente 16 años.

Kike Suero cerró su mensaje con una frase que reflejó la cercanía que mantuvo con Mondonguito y la manera en que enfrenta la despedida de su colega. “Capaz en cualquier momento también me llaman a mí. Yo encantado de ir”, comentó.

Un hombre con sombrero multicolor y camisa estampada levanta el pulgar derecho en una calle de tierra frente a edificaciones de madera
El comediante peruano Mondonguito hace un gesto con el pulgar hacia arriba mientras viste una camisa estampada y un sombrero colorido en la calle.

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