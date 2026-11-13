Perú

Murió Mondonguito, recordado cómico ambulante, a los 67 años tras afrontar un grave cuadro pulmonar

Lorenzo Zubiate, recordado cómico ambulante, atravesó un delicado cuadro respiratorio que preocupó a su familia y colegas. Kike Suero contó que el artista lo llamó para despedirse antes de su partida

Murió Mondonguito
Murió Mondonguito
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Lorenzo Zubiate, conocido artísticamente como Mondonguito, murió tras enfrentar un grave deterioro de su salud a causa de una fibrosis pulmonar severa y una infección asociada, de acuerdo con información difundida por fuentes cercanas al entorno del artista. La partida del cómico ambulante fue confirmada por el diario Trome.

El artista atravesó semanas complejas debido a un cuadro respiratorio que comprometía entre el 70% y el 80% de sus pulmones, según versiones recogidas durante los días previos. La fibrosis pulmonar, sumada a una infección, afectó su capacidad para respirar y obligó a mantenerlo con soporte de oxígeno.

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La situación se agravó a inicios de esta semana, cuando su familia informó que Mondonguito había sufrido una descompensación. Patricia Zubiate, hija del humorista, relató entonces que los médicos tuvieron que aumentar el suministro de oxígeno hasta el nivel máximo.

Composición de dos fotografías de un hombre con camisa estampada, que usa un sombrero de colores en una toma y una gorra marrón en la otra
El cómico peruano Mondonguito falleció.

Hoy ha sido un día muy complicado para nosotros. Mi papi se descompensó ayer, le subieron el oxígeno a 95. El día de hoy mi papá llegó al máximo y ahorita está todo el día en ese nivel”, declaró en el programa Desvelados.

La familia permanecía a la espera de una respuesta favorable al tratamiento, aunque también había recibido advertencias sobre la gravedad del cuadro. Patricia Zubiate incluso pidió apoyo ante un posible desenlace adverso y mencionó la necesidad de una funeraria o un camposanto.

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Kike Suero contó que Mondonguito lo llamó para despedirse

Uno de los testimonios que reflejó la gravedad de la situación fue el de Kike Suero, amigo y colega de Mondonguito. El humorista contó que recibió una llamada de Lorenzo Zubiate, quien quiso despedirse de él mientras permanecía consciente.

Suero acudió a visitarlo luego de aquella comunicación. En declaraciones a Trome, señaló que el estado de salud de su compañero había empeorado hasta un punto crítico.

Su salud se ha deteriorado y ya no se puede hacer nada, por eso decidieron desconectarlo. Conversé con él y está consciente de todo; es más, me llamó para despedirse y fui a verlo”, afirmó.

El cómico también relató que Mondonguito recibió la unción de los enfermos durante su hospitalización.

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