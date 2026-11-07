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FPV dio fallo a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en cancha de Regatas: ‘blanquiazules’ ganan 3-0 el clásico de Liga Peruana de Vóley

La Federación Peruana de Vóley determinó que el conjunto de Chorrillos infringió el reglamento al alinear cuatro jugadoras internacionales. Por esa razón, otorgó los tres puntos del partido a las ‘íntimas’. Pero, aún se puede apelar la decisión

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El viernes 6 de noviembre se conoció el fallo de la Federación Peruana de Vóley (FPV) sobre la polémica por la presencia simultánea de cuatro extranjeras en cancha durante el partido entre Alianza Lima y Regatas Lima, por parte del equipo chorrillano.

La FPV dio lugar al reclamo de Alianza y modificó el resultado del encuentro: el 3-2 inicial quedó sin efecto y se registró un triunfo por 3-0 para el conjunto blanquiazul. La decisión le otorgó tres puntos al club, que igualó en unidades con Universitario de Deportes y la Universidad San Martín en la tabla de posiciones de la primera fase.

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La resolución también estableció parciales de 25-0 en los tres sets a favor de Alianza Lima. Además, ordenó la devolución del 50% del monto que el club ‘íntimo’ pagó para presentar el reclamo, una cifra que supera los 500 soles.

“Resultado, devolución y efectos, que corresponde modificar el resultado del partido número nueve y registrar como ganador al club Alianza Lima por tres sets a cero, con parciales 25 a 0, 25 a 0 y 25 a 0, disponiéndose la actualización de la tabla de posiciones y estadísticas oficiales”, informó el periodista Ricardo Burga en la última edición del programa Punto Directo.

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Se trata del primer fallo de la Federación Peruana de Vóley sobre el caso. Regatas Lima dispone de 72 horas desde la emisión del documento para presentar una apelación. El plazo vence el sábado 7 de noviembre.

FPV falló a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en cancha de Regatas: ‘blanquiazules’ ganan 3-0 el clásico de Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
FPV falló a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en cancha de Regatas: ‘blanquiazules’ ganan 3-0 el clásico de Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La defensa de Regatas Lima

Regatas Lima presentó sus descargos para evitar la sanción, luego de que Alianza Lima adjuntara videos y la planilla del último clásico de la Liga Peruana de Vóley, en los que se registró la presencia simultánea de cuatro extranjeras en cancha.

En primer lugar, el conjunto de Chorrillos sostuvo que el cambio no se concretó en los términos previstos y deslizó que existió un error arbitral. Luego, afirmó que el partido no se reanudó tras esa acción, por lo que consideró que no obtuvo una ventaja deportiva.

Por último, el elenco ‘celeste’ indicó que la capitana Esmeralda Sánchez no dejó constancia de ningún reclamo en la planilla. Alianza ya había anticipado esa situación y señaló que la mesa de control cerró el documento cuando la líbero intentó comunicar lo ocurrido.

Karina del Castillo, gerenta deportivo del elenco chorrillano, compartió su postura luego de la solicitud de puntos de las 'blanquiazules'. Créditos: Bloqueo y Punto.

¿Qué pasó en Alianza Lima vs Regatas Lima?

El triunfo de Alianza Lima ante Regatas Lima por 3-2 en el clásico de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 quedó bajo la lupa por una infracción que cometió el cuadro chorrillano durante el cuarto set del encuentro, disputado el sábado 24 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Con Alianza arriba 2-1 en el marcador, el técnico Horacio Bastit ordenó un doble cambio. Sin embargo, su cuerpo técnico no advirtió que la modificación dejó por unos instantes a Regatas con cuatro jugadoras extranjeras en cancha, una situación prohibida por el reglamento.

La irregularidad ocurrió tras el ingreso de Kyla Kenyatte por Rosita Díaz. En ese momento, las ‘celestes’ tuvieron en el campo a Kenyatte, Julieta Sández, Katy Ryan y Marina Scherer.

Regatas corrigió la situación de inmediato con el ingreso de Yujhamy Mosquera por Sández. No obstante, la falta ya se había producido, por lo que el resultado quedó expuesto a una eventual sanción.

El cuadro chorrillano cometió el error de meter cuatro extranjeras en campo al momento de un cambio en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: A Presión.

Así queda la tabla de posiciones con la resolución de la FPV

  1. Universitario / 9 puntos (9 sets a favor)
  2. San Martín / 9 puntos (9 sets a favor / 1 en contra)
  3. Alianza Lima / 9 puntos (9 sets a favor / 2 en contra)
  4. Atlético Atenea / 7 puntos (5 sets a favor / 3 en contra)
  5. Rebaza Acosta / 6 puntos (8 sets a favor / 5 en contra)
  6. Deportivo Wanka / 3 puntos (4 sets a favor / 6 en contra)
  7. Regatas Lima / 3 puntos (3 sets a favor / 6 en contra)
  8. Deportivo Soan / 3 puntos (4 sets a favor / 7 en contra)
  9. Olva Latino / 3 puntos (3 sets a favor / 6 en contra)
  10. Circolo Sportivo Italiano / 2 puntos (4 sets a favor / 8 en contra)
  11. Deportivo Géminis / 1 punto (2 sets a favor / 9 en contra)
  12. Equipo Perú / 0 puntos (0 sets a favor / 9 en contra)

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