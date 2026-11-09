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Universitario vs Regatas: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ambos equipos volverán a encontrarse luego de protagonizar una intensa serie de cuartos de final la temporada pasada, que se definió en el ‘extra game’. Revisa todos los detalles del enfrentamiento

Regatas Lima y Universitario se reencuentran en un duelo de alta expectativa de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Regatas Lima y Universitario se reencuentran en un duelo de alta expectativa de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
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La quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tendrá un enfrentamiento que promete emociones de principio a fin. Universitario de Deportes y Regatas Lima se medirán en uno de los partidos más atractivos de la jornada con la intención de conseguir una victoria importante en esta primera etapa del campeonato. Las ‘pumas’ buscarán prolongar su buen momento y mantenerse en la parte más alta de la tabla, mientras que las chorrillanas intentarán dar el golpe y recuperar terreno.

El encuentro tendrá un ingrediente especial por los antecedentes recientes entre ambos clubes. La ‘U’ y el conjunto regatino protagonizaron una intensa serie de cuartos de final en la temporada anterior, que necesitó de un tercer partido para definir al clasificado a las semifinales. Ahora, volverán a cruzarse en una nueva edición del torneo, con la expectativa de ofrecer otro duelo de alto nivel.

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Universitario vs Regatas: día, hora y canal del duelo por la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El partido entre Universitario y Regatas Lima se disputará este domingo 15 de noviembre, en el marco de la quinta fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El compromiso está programado para las 18:30 horas de Perú y se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

El choque será el último de la programación dominical y cerrará una jornada que contará con otros dos enfrentamientos: Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea y Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta.

Los aficionados podrán seguir el partidazo entre ‘cremas’ y chorrillanas EN VIVO por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD. La transmisión también estará disponible mediante la página web y la aplicación de Latina, opciones gratuitas para quienes prefieran seguir el encuentro desde sus dispositivos móviles o computadoras.

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Programación oficial de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación oficial de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

¿Cómo llegan Universitario y Regatas Lima?

Universitario llega a este compromiso como uno de los equipos más sólidos del arranque de la temporada. Las ‘pumas’ ganaron sus cuatro primeros partidos de la Fase 1, todos por 3-0, y suman 12 puntos, registro que les permite compartir el liderato con Universidad San Martín. Su último triunfo fue precisamente ante Rebaza Acosta, al que derrotaron en sets corridos para conservar su invicto y confirmar el buen funcionamiento colectivo.

Por su parte, Regatas Lima llega renovado después de vencer por 3-0 a Perú Sub-19 en la cuarta jornada. El equipo dirigido por Horacio Bastit dejó atrás dos derrotas consecutivas frente a Alianza Lima y Atlético Atenea, y alcanzó los siete puntos en la clasificación. Ahora tendrá una exigente prueba ante la ‘U’, con la posibilidad de acercarse a los primeros puestos y demostrar que puede competir frente a uno de los planteles más regulares del inicio del torneo.

Universitario y Regatas ya protagonizaron un intenso ‘extra game’

El enfrentamiento entre ambos equipos trae a la memoria lo ocurrido en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. En aquella instancia, Universitario tomó la delantera al imponerse por 3-1 en el primer partido de la serie. Sin embargo, Regatas reaccionó en el encuentro de vuelta y consiguió una victoria por 3-2, resultado que igualó la llave y obligó a disputar un tercer compromiso para definir al semifinalista.

Universitario y Regatas se enfrentaron por última vez en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Universitario y Regatas se enfrentaron por última vez en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

El ‘extra game’ se jugó el miércoles 25 de marzo de 2026 en el Polideportivo Lucha Fuentes. En aquella ocasión, las ‘pumas’ se quedaron con el triunfo por 3-1, con parciales de 25-14, 23-25, 25-19 y 25-13, y aseguraron su clasificación a las semifinales, donde posteriormente se enfrentaron a Universidad San Martín.

Ese antecedente añade un atractivo especial al nuevo cruce. Aunque ahora se trata de una etapa distinta y ambos equipos atraviesan realidades diferentes, Universitario y Regatas volverán a encontrarse con la expectativa de ofrecer otro partido de alto nivel en la Liga Peruana de Vóley.

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