Miles de fieles abarrotaron la plaza de Chiclayo para ver al papa León XIV y la coronación a la Virgen Inmaculada

El Papa León XIV presidió una solemne ceremonia en Chiclayo, donde coronó a la Virgen Inmaculada ante una multitud de fieles. Un momento de gran significado religioso y devoción.

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La plaza principal de Chiclayo reunió a miles de fieles este sábado 14 de noviembre, en medio de la llegada del papa León XIV a la Catedral de Santa María y de la coronación de la Virgen Inmaculada, patrona de la ciudad. La concentración superó los controles instalados en los accesos al recinto, donde cientos de personas rompieron las rejas de seguridad para acercarse al templo.

Desde las primeras horas de la madrugada, asistentes se ubicaron en los alrededores de la Plaza de Armas con la expectativa de ingresar a la catedral. El rito estaba programado para las 8:00 a. m. y contemplaba la homilía del pontífice, que inició así sus actividades de la jornada en la ciudad.

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Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron una Plaza Mayor colmada de personas. Frente a la catedral, decenas de sillas blancas fueron dispuestas para la ceremonia religiosa, mientras una multitud ocupó los sectores cercanos, las calles y los accesos al principal espacio público de Chiclayo.

Miles de fieles se congregaron en la plaza principal de Chiclayo con motivo de la llegada del papa León XIV. (Infobae/Paula Elizalde)

Multitud superó rejas instaladas

La mayor concentración se registró antes de la ceremonia. Cientos de fieles se aglomeraron en los cuatro ingresos de la plaza, donde las rejas y los controles de seguridad no lograron contener la presión de quienes buscaban llegar a la Catedral de Santa María.

Los asistentes rompieron las rejas de seguridad y desbordaron el control hacia los exteriores del templo. Ante la situación, las autoridades habilitaron el ingreso con las puertas abiertas. También dejaron de exigir el código QR y el documento nacional de identidad que se habían solicitado inicialmente para acceder al recinto.

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La aglomeración generó preocupación entre quienes permanecían en los accesos a la catedral. Según testimonios recogidos en el lugar, varios asistentes decidieron retirarse por el calor extremo, la falta de aire y el temor a un posible aplastamiento.

Los asistentes derribaron las rejas de seguridad en los cuatro accesos hacia la Catedral de Santa María. (Infobae/Paula Elizalde)

También se conocieron reportes sobre caídas y personas desmayadas durante la concentración. Estos episodios ocurrieron mientras el pontífice se dirigía hacia el templo para encabezar el rito mariano.

La zona contó con un fuerte despliegue de seguridad. En el interior de la iglesia se observó la presencia de francotiradores, como parte de las medidas dispuestas para la visita de León XIV y para el desarrollo de la ceremonia ante la presencia de miles de fieles.

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Entre aplausos y gritos

El papa llegó a la Catedral de Santa María entre aplausos y gritos de los asistentes que lograron ubicarse dentro y fuera del recinto religioso. La recepción marcó el inicio de la ceremonia de coronación de la imagen de la Virgen Inmaculada.

Una multitud congregada en Chiclayo sostiene carteles e imágenes religiosas durante las actividades vinculadas a la visita apostólica del papa León XIV. (Paula Díaz / Infobae Perú)

Durante su intervención, el pontífice recordó su vínculo con la diócesis de Chiclayo y agradeció a los presentes por acompañarlo en el acto.

“Queridos hermanos y hermanas. Con el corazón lleno de gozo doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes celebrando juntos nuestra fe como hemos hecho tantas veces en esta casa de oración y ha sido testigo de los primeros pasos de mi ministerio episcopal al servicio de esta diócesis de Chiclayo”, expresó.

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El papa añadió: “Con sentimientos de gratitud por los años que el señor nos concedió caminar juntos me dispongo ahora, como sucesor de Pedro, a realizar la coronación de nuestra hermosa imagen de la Inmaculada Virgen María”.

Un eclesiástico presenta la corona de la Virgen Inmaculada de Chiclayo ante el papa León XIV durante una ceremonia litúrgica.

La ceremonia tuvo lugar ante autoridades religiosas y asistentes que ocuparon el espacio preparado frente a la imagen mariana. La Virgen Inmaculada permaneció en un altar decorado con flores, junto a la corona destinada al rito.

Bendijo la corona

A las 8:35, León XIV bendijo la corona y procedió a colocarla sobre la cabeza de la imagen de la Virgen Inmaculada. El acto constituyó uno de los momentos centrales de la segunda jornada del papa en Chiclayo y el norte del Perú.

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La coronación reunió a la comunidad católica alrededor de una de las principales devociones marianas de Lambayeque. El rito se desarrolló después de una mañana marcada por la expectativa de los fieles y por el desborde registrado en los ingresos de la Plaza de Armas.

Una multitud con carteles y retratos se congrega en una avenida de Chiclayo durante los actos vinculados a la visita apostólica del papa León XIV. (Paula Díaz / Infobae Perú)

La agenda del pontífice incluyó además una misa en Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, y un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña. La visita tuvo un significado especial para León XIV, quien desarrolló parte de su misión religiosa en el norte peruano antes de asumir el pontificado.

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