Perú

Keiko Fujimori revela estado de salud del ministro Luis Dyer y parlamentarios tras accidente en carretera de Amazonas

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:00 a. m. en la carretera Fernando Belaúnde Terry, cuando la delegación cumplía actividades de supervisión en la región

Una mujer y un hombre sonrientes, vestidos formalmente, posan frente a banderas de Perú. Ambos llevan bandas rojas y blancas
Keiko Fujimori acompaña al ministro de Salud Luis Williams Dyer Fernández durante su juramentación en Perú. (Foto: Presidencia del Perú)
Guardar

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que el ministro de Salud, Luis Dyer, dos congresistas y los demás integrantes de una comitiva oficial que sufrió un accidente de tránsito en Amazonas están fuera de peligro. La mandataria señaló que se comunicó con los afectados para conocer su condición tras la emergencia.

“Mi solidaridad con el ministro de Salud, los dos diputados y todos los integrantes de la comitiva que sufrió un accidente en Amazonas”, escribió Fujimori en sus redes sociales. La presidenta agregó que permanece pendiente de la recuperación de los heridos y les expresó sus deseos de pronta mejoría.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió la mañana del viernes 13 de noviembre, durante una jornada de supervisión que cumplía el titular del sector Salud en la región. El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que el hecho dejó daños materiales y lesiones leves entre algunos miembros de la delegación oficial.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X de la cuenta de Keiko Fujimori con texto acerca de un accidente en Amazonas
Una publicación en redes sociales de Keiko Fujimori expresa solidaridad con el ministro de Salud y dos legisladores tras un accidente en Amazonas. (Captura X)

Minsa confirmó que los integrantes de la delegación están fuera de peligro

Según el comunicado difundido por el Minsa, la emergencia se registró cerca de las 9:00 a. m. en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el tramo Bagua Grande-Pedro Ruiz. La vía se encuentra en la provincia de Utcubamba y conecta varias localidades de Amazonas.

La comitiva se desplazaba por esta ruta como parte de las actividades oficiales programadas para la visita ministerial. El sector Salud informó que los lesionados fueron trasladados a un hospital de la región, donde recibieron atención médica luego del accidente.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento precisó que todos los afectados se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, el ministerio no difundió la cantidad de personas que resultaron lesionadas, sus identidades ni la condición específica de cada integrante de la delegación atendida tras el choque.

Documento con el encabezado Comunicado y un texto del Ministerio de Salud de Perú sobre un accidente de tránsito, junto a logotipos oficiales
Un comunicado del Ministerio de Salud de Perú informa que la comitiva del ministro Luis Dyer sufrió un accidente de tránsito en Amazonas y que los afectados están fuera de peligro. (Foto: Minsa)

La información oficial tampoco detalló si Luis Dyer sufrió lesiones o si se encontraba en una de las unidades directamente involucradas. La nota institucional se centró en confirmar que los integrantes de la comitiva recibieron atención oportuna y no presentan riesgo para su vida.

Videos muestran una colisión en cadena de camionetas

Videos grabados por ciudadanos muestran una colisión múltiple que habría involucrado seis camionetas vinculadas a la comitiva del ministro y a un grupo de parlamentarios. Las imágenes fueron registradas en el sector El Salao, en la carretera Fernando Belaúnde Terry.

En las grabaciones se observa que varias unidades impactaron una tras otra. Los testimonios recogidos en los videos indican que los vehículos avanzaban a corta distancia entre sí cuando ocurrió el accidente, aunque esta versión todavía no fue confirmada por una autoridad competente.

Grabación captada desde el interior de un vehículo que muestra las consecuencias de un choque por alcance en una carretera. En las imágenes se aprecian varios automóviles y camionetas con daños visibles en la carrocería tras colisionar en cadena, mientras conductores y ocupantes permanecen de pie a un costado de la vía evaluando la situación.

Hasta ahora, no se establecieron las causas del siniestro. Tampoco se precisó la magnitud de los daños materiales ocasionados en las camionetas ni si alguna de ellas quedó impedida de continuar con el recorrido que realizaba la delegación oficial por la región Amazonas.

Las circunstancias de la colisión deberán ser determinadas por las diligencias que correspondan. La información disponible hasta el momento no permite establecer si existieron factores vinculados a la velocidad, el estado de la vía, la distancia entre vehículos u otra situación que provocara el impacto.

La delegación había visitado el Hospital Santiago Apóstol

Antes del accidente, el ministro de Salud y los legisladores que lo acompañaban visitaron el Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande. La actividad formaba parte de la agenda de supervisión de servicios de salud que la comitiva tenía prevista en Amazonas.

Entre los parlamentarios presentes en la visita figuraba Royser Castro, de acuerdo con la información difundida sobre las actividades oficiales. Sin embargo, las autoridades no detallaron qué otros congresistas integraban la caravana ni en qué vehículos se trasladaba cada uno de ellos.

El accidente se produjo cuando la comitiva avanzaba desde Bagua Grande con dirección a Pedro Ruiz. Hasta el momento, no se confirmó si el ministro Dyer o los parlamentarios viajaban en las camionetas que recibieron el impacto directo durante la colisión múltiple.

Fujimori sostuvo que continuará atenta a la evolución de los afectados. El Minsa, por su parte, no informó si la jornada de supervisión continuó luego de la emergencia ni anunció nuevas comunicaciones sobre las causas del accidente o el estado de los vehículos involucrados.

Temas Relacionados

AmazonasMinsaKeiko FujimoriLuis Dyerperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: Sumo Pontífice llegó al Santuario Nuestra Señora de la Paz

El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal durante ocho años. Miles de fieles lo reciben en Lambayeque, en una visita marcada por el reencuentro con las comunidades que acompañaron su labor pastoral. Sigue aquí todas las incidencias del Santo Padre en el norte del Perú

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: Sumo Pontífice llegó al Santuario Nuestra Señora de la Paz

Desde Chiclayo, la mano derecha del papa León XIV: Quién es Edgar Rimaycuna

El sacerdote peruano trabaja junto al pontífice desde antes de su llegada al Vaticano y define su misión desde la discreción, la organización y el acompañamiento diario

Desde Chiclayo, la mano derecha del papa León XIV: Quién es Edgar Rimaycuna

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora será el velatorio del cómico ambulante?

José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como ‘Mondonguito’, será velado este viernes 13 y sábado 14 de noviembre en la sede central del Ministerio de Cultura, en San Borja.

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora será el velatorio del cómico ambulante?

Carlos Zambrano revela detalles de su relación con Hernán Barcos y se refiere al conflicto con Pablo Guede: “Hay jugadores que no lo aguantan”

El ‘León’ afirmó que el ‘Pirata’ nunca fue su amigo durante su etapa en Alianza Lima y cuestionó su trato con algunos compañeros en el vestuario. Además, se refirió al entrenador argentino

Carlos Zambrano revela detalles de su relación con Hernán Barcos y se refiere al conflicto con Pablo Guede: “Hay jugadores que no lo aguantan”

Mujeres rompieron cerco de seguridad del papa León XIV para acercarse y tocarlo durante su recorrido por Chiclayo

Un grupo de fieles sorprendió al personal de resguardo y consiguió llegar hasta el pontífice tras la multitudinaria misa en Las Pampas de Pimentel

Mujeres rompieron cerco de seguridad del papa León XIV para acercarse y tocarlo durante su recorrido por Chiclayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente del TC pide al Senado iniciar proceso de elección de nuevos magistrados

Presidente del TC pide al Senado iniciar proceso de elección de nuevos magistrados

JNE ordena proclamar a segundas regidoras electas de Independencia y El Agustino como nuevas alcaldesas

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

Carlos Espá defiende ausencia de Keiko Fujimori en despedida de León XIV: “No hay que ser más papistas que el papa”

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

ENTRETENIMIENTO

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora será el velatorio del cómico ambulante?

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora será el velatorio del cómico ambulante?

‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ superó los 30 mil espectadores y lideró la taquilla en su estreno

Daniela Darcourt y Donnie Yaipén emocionaron al papa León IXV al cantar en la vigilia de los jóvenes

Fátima Aguilar y Karina Chávez no pudieron contener el llanto al ver al papa León XIV durante sus reportes desde Chiclayo

Murió ‘Mondonguito’: La grave enfermedad que se llevó al cómico ambulante peruano

DEPORTES

Carlos Zambrano revela detalles de su relación con Hernán Barcos y se refiere al conflicto con Pablo Guede: “Hay jugadores que no lo aguantan”

Carlos Zambrano revela detalles de su relación con Hernán Barcos y se refiere al conflicto con Pablo Guede: “Hay jugadores que no lo aguantan”

Juan ‘Pegajoso’ Díaz no dio el peso para su pelea en la UFC 334: combate sigue en pie y el 20% de su bolsa será destinada a su rival

Dónde ver Argentina vs Uruguay HOY en Perú: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Ecuador vs Costa Rica HOY: partido amistoso en Quito por fecha FIFA 2026

Dónde ver Ecuador vs Costa Rica HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026