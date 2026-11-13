Keiko Fujimori revela estado de salud del ministro Luis Dyer y parlamentarios tras accidente en carretera de Amazonas

Keiko Fujimori acompaña al ministro de Salud Luis Williams Dyer Fernández durante su juramentación en Perú. (Foto: Presidencia del Perú)

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que el ministro de Salud, Luis Dyer, dos congresistas y los demás integrantes de una comitiva oficial que sufrió un accidente de tránsito en Amazonas están fuera de peligro. La mandataria señaló que se comunicó con los afectados para conocer su condición tras la emergencia.

“Mi solidaridad con el ministro de Salud, los dos diputados y todos los integrantes de la comitiva que sufrió un accidente en Amazonas”, escribió Fujimori en sus redes sociales. La presidenta agregó que permanece pendiente de la recuperación de los heridos y les expresó sus deseos de pronta mejoría.

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El accidente ocurrió la mañana del viernes 13 de noviembre, durante una jornada de supervisión que cumplía el titular del sector Salud en la región. El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que el hecho dejó daños materiales y lesiones leves entre algunos miembros de la delegación oficial.

Una publicación en redes sociales de Keiko Fujimori expresa solidaridad con el ministro de Salud y dos legisladores tras un accidente en Amazonas. (Captura X)

Minsa confirmó que los integrantes de la delegación están fuera de peligro

Según el comunicado difundido por el Minsa, la emergencia se registró cerca de las 9:00 a. m. en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el tramo Bagua Grande-Pedro Ruiz. La vía se encuentra en la provincia de Utcubamba y conecta varias localidades de Amazonas.

La comitiva se desplazaba por esta ruta como parte de las actividades oficiales programadas para la visita ministerial. El sector Salud informó que los lesionados fueron trasladados a un hospital de la región, donde recibieron atención médica luego del accidente.

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El pronunciamiento precisó que todos los afectados se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, el ministerio no difundió la cantidad de personas que resultaron lesionadas, sus identidades ni la condición específica de cada integrante de la delegación atendida tras el choque.

Un comunicado del Ministerio de Salud de Perú informa que la comitiva del ministro Luis Dyer sufrió un accidente de tránsito en Amazonas y que los afectados están fuera de peligro. (Foto: Minsa)

La información oficial tampoco detalló si Luis Dyer sufrió lesiones o si se encontraba en una de las unidades directamente involucradas. La nota institucional se centró en confirmar que los integrantes de la comitiva recibieron atención oportuna y no presentan riesgo para su vida.

Videos muestran una colisión en cadena de camionetas

Videos grabados por ciudadanos muestran una colisión múltiple que habría involucrado seis camionetas vinculadas a la comitiva del ministro y a un grupo de parlamentarios. Las imágenes fueron registradas en el sector El Salao, en la carretera Fernando Belaúnde Terry.

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En las grabaciones se observa que varias unidades impactaron una tras otra. Los testimonios recogidos en los videos indican que los vehículos avanzaban a corta distancia entre sí cuando ocurrió el accidente, aunque esta versión todavía no fue confirmada por una autoridad competente.

Grabación captada desde el interior de un vehículo que muestra las consecuencias de un choque por alcance en una carretera. En las imágenes se aprecian varios automóviles y camionetas con daños visibles en la carrocería tras colisionar en cadena, mientras conductores y ocupantes permanecen de pie a un costado de la vía evaluando la situación.

Hasta ahora, no se establecieron las causas del siniestro. Tampoco se precisó la magnitud de los daños materiales ocasionados en las camionetas ni si alguna de ellas quedó impedida de continuar con el recorrido que realizaba la delegación oficial por la región Amazonas.

Las circunstancias de la colisión deberán ser determinadas por las diligencias que correspondan. La información disponible hasta el momento no permite establecer si existieron factores vinculados a la velocidad, el estado de la vía, la distancia entre vehículos u otra situación que provocara el impacto.

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La delegación había visitado el Hospital Santiago Apóstol

Antes del accidente, el ministro de Salud y los legisladores que lo acompañaban visitaron el Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande. La actividad formaba parte de la agenda de supervisión de servicios de salud que la comitiva tenía prevista en Amazonas.

Entre los parlamentarios presentes en la visita figuraba Royser Castro, de acuerdo con la información difundida sobre las actividades oficiales. Sin embargo, las autoridades no detallaron qué otros congresistas integraban la caravana ni en qué vehículos se trasladaba cada uno de ellos.

El accidente se produjo cuando la comitiva avanzaba desde Bagua Grande con dirección a Pedro Ruiz. Hasta el momento, no se confirmó si el ministro Dyer o los parlamentarios viajaban en las camionetas que recibieron el impacto directo durante la colisión múltiple.

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Fujimori sostuvo que continuará atenta a la evolución de los afectados. El Minsa, por su parte, no informó si la jornada de supervisión continuó luego de la emergencia ni anunció nuevas comunicaciones sobre las causas del accidente o el estado de los vehículos involucrados.