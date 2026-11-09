Alianza Lima vs San Martín: día, hora y dónde ver partidazo por fecha 5 de la Fase 1 de Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV/USMP.

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Alianza Lima y San Martín protagonizarán uno de los encuentros de mayor expectativa de la quinta jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Los dos equipos permanecen invictos y cuentan con alternativas ofensivas que los ubican entre los principales animadores de la Fase 1.

El antecedente más reciente remite a la definición de la campaña pasada. Las ‘blanquiazules’ se impusieron por 3-2 en el tercer encuentro de la final, resultado que les permitió asegurar el título nacional y alcanzar el tricampeonato consecutivo.

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Alianza Lima vs San Martín: programación

El partido entre Alianza Lima y San Martín está programado para el sábado 14 de noviembre, desde las 19:00 horas de Perú. El encuentro se jugará en el Coliseo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, escenario que recibirá todos los compromisos de la quinta fecha.

El horario también podrá seguirse a las 19:00 horas en Colombia, Ecuador y Miami. En Venezuela y Bolivia comenzará a las 20:00 horas, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil será a las 21:00 horas.

En España, el enfrentamiento se iniciará a la 01:00 horas del domingo 15 de noviembre. La jornada enfrentará a dos equipos que llegan sin derrotas, aunque con recorridos distintos en cuanto a puntos y sets cedidos.

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Paola Rivera respondió si San Martín jugará una revancha contra Alianza Lima en la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

¿Dónde ver duelo entre Alianza Lima y San Martín?

El compromiso será transmitido EN VIVO por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD. La señal también estará disponible mediante la página web y la aplicación oficial de Latina para los usuarios que sigan el torneo desde dispositivos móviles.

Además, Infobae Perú ofrecerá la cobertura del encuentro con el minuto a minuto, las incidencias, las declaraciones posteriores y el resultado final. El duelo pondrá frente a frente a dos planteles que aspiran a mantenerse en la pelea por el primer lugar.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima afrontará el encuentro luego de vencer por 3-1 a Deportivo Géminis en la cuarta fecha. El cuadro de La Victoria perdió el primer set por 26-24, pero revirtió el desarrollo con parciales de 25-20, 25-23 y 28-26.

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Antes de ese compromiso, las dirigidas por Schneider superaron por 3-1 a Circolo Sportivo Italiano. En las primeras dos jornadas, necesitaron cinco sets para imponerse ante Rebaza Acosta y Regatas Lima, dos resultados que explican la diferencia de puntos respecto de San Martín.

Las 'íntimas' cerraron el cuarto parcial con un ajustado 28-26 y concretaron la victoria en el Polideportivo Lucha Fuentes. (Video: Latina)

Las ‘íntimas’ registran cuatro triunfos seguidos, aunque han cedido seis sets en el arranque del campeonato. Ese recorrido incluye partidos de alta exigencia, en los que debieron remontar marcadores o sostener ventajas reducidas durante los cierres.

¿Cómo llega San Martín?

San Martín llega como uno de los líderes de la Fase 1, con 12 puntos en cuatro partidos. Las ‘santas’ solo cedieron un set y cuentan con una diferencia de parciales de 12-1, registro que las mantiene en el segundo lugar detrás de Universitario.

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El equipo de Santa Anita inició el torneo con un triunfo por 3-0 sobre Circolo. Luego derrotó por 3-1 a Deportivo Soan y recuperó solidez en sus dos siguientes presentaciones, ambas resueltas sin perder sets.

En la tercera fecha venció 3-0 a Deportivo Géminis y, recientemente, superó por el mismo marcador a Deportivo Wanka. El cuadro ‘santo’ buscará mantener su rendimiento sin derrotas ante el vigente campeón nacional.

Mira los momentos culminantes del segundo set del partido de vóley donde la Universidad de San Martín asegura la victoria con un marcador de 25-11. ¡Celebra con el equipo! - Latina

San Martín afrontará su primer duelo directo ante un rival que también aspira a la parte alta. El resultado será determinante para la tabla, ya que Universitario se medirá con Regatas Lima en el último turno del domingo.

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Programación de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Sábado 14 de noviembre

Circolo vs Perú Sub-19, 14:45 horas

Deportivo Wanka vs Olva Latino, 17:00 horas

San Martín vs Alianza Lima, 19:00 horas

Domingo 15 de noviembre

Géminis vs Atenea, 14:15 horas

Deportivo Soan vs Rebaza Acosta, 16:30 horas

Universitario vs Regatas Lima, 18:30 horas