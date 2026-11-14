Perú

JNE le enmendará la plana al JEE Lima Este por no proclamar a Margiori Mejia como alcaldesa de SJL

Advierte el experto en derecho electoral José Tello. “Ya sentó un criterio que se tiene que acatar a nivel nacional”, dijo

Composición con un hombre con lentes y camisa celeste a la izquierda, y el rostro de una mujer en un círculo sobre un edificio a la derecha
Jesús Maldonado y Margiori Mejía Alva figuran junto a la sede de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho frente a un eventual relevo en el cargo. (Infobae Perú)
Guardar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revertirá la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 (JEE Lima Este 2) de dejar vacante la alcaldía de San Juan de Lurigancho en lugar de proclamar a Margiori Mejía Alva, segunda regidora electa por Somos Perú. Así lo explicó el abogado especializado en derecho electoral José Tello, quien sostuvo que el máximo órgano electoral aplicará a nivel nacional el criterio fijado en la Resolución 4557-2026-JNE que frena las reelecciones encubiertas de autoridades.

“Simplemente el Jurado Nacional de Elecciones va a, digamos, enmendarle la plana al Jurado Electoral Especial de Lima Este porque ya sentó un criterio que se tiene que acatar a nivel nacional. ¿Y cuál es ese criterio? Por más que discrepemos del mismo, que por mayoría se acordó que se le tiene que entregar la credencial de alcalde a el segundo o la segunda regidora”, declaró Tello en entrevista con Canal N.

PUBLICIDAD

Como se recuerda, en San Juan de Lurigancho, el alcalde en funciones Jesús Maldonado postuló como primer regidor por Somos Perú después de que su candidato original a la alcaldía, César Usquiano Maldonado, renunciara por “motivos estrictamente personales”. Esa salida dejó a Maldonado en condición de primer regidor electo, situación que el JNE calificó como un intento de reelección por una vía indirecta.

La resolución 4557-2026-JNE establece que los alcaldes del período 2023-2026 que postularon como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no pueden recibir la credencial para el mismo cargo en el período 2027-2030. En esos casos, la alcaldía corresponde al siguiente regidor habilitado de la lista.

PUBLICIDAD

Documento oficial con un encabezado de texto y una tabla que lista quince regidores con sus nombres, documentos de identidad y partidos políticos
Un acta del Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 proclama a las autoridades del concejo distrital de San Juan de Lurigancho elegidas para el periodo de gobierno 2027-2030.

No obstante, el JEE Lima Este 2, aunque reconoció de manera expresa conocer el criterio establecido por el JNE, decidió “preservar el orden de precedencia de los candidatos que integraron dicha lista, sin alterar la ubicación que cada uno ocupó al momento de la jornada electoral”. Con ese argumento, el organismo de primera instancia proclamó a los 14 regidores distritales, pero no otorgó la credencial de alcalde a nadie y trasladó la decisión final al Pleno del JNE.

Jesús Maldonado no será alcalde nuevamente

José Tello advirtió que el acuerdo del JNE no se limita a la proclamación inicial: también impide que Jesús Maldonado asuma la alcaldía en el futuro en caso de vacancia o suspensión de Margiori Mejía.

“Impidiéndose en todo momento y bajo cualquier circunstancia que el alcalde reeleccionista, bajo esta modalidad de la reelección encubierta, Jesús Maldonado, asuma el cargo”, señaló el especialista, quien agregó que la línea de sucesión debería pasar al tercer, cuarto o quinto regidor antes que al primero.

El abogado cuestionó, sin embargo, el fundamento jurídico de esa decisión. “El jurado técnicamente está legislando. Está usurpando funciones que son del Congreso de la República, porque eso ya no es una interpretación, eso prácticamente es legislar”, afirmó Tello, para quien el criterio se aparta de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Entrevista en televisión a Jesús Maldonado sobre las medidas emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones respecto a la proclamación de autoridades en San Juan de Lurigancho. Durante el diálogo se tratan las resoluciones electorales, el orden sucesorio dentro de las listas de candidatos de Somos Perú y la eventual designación de una regidora como alcaldesa del distrito.

Maldonado anuncia acciones legales

El alcalde saliente de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, rechazó la resolución del JNE y la calificó como una represalia personal en su contra. “Ese criterio que ha sacado el jurado en esta resolución, la 4557, no debería aplicarse a San Juan de Lurigancho”, declaró y además rechazó de forma directa que Mejía pueda sucederlo en el cargo.

El burgomaestre adelantó que recurrirá a la vía legal para revertir el fallo, aunque dijo seguir evaluando qué mecanismo utilizará. “Vamos a accionar de todas maneras en materia legal. Estamos todavía definiendo cuál va a ser el camino que vamos a hacer, pero de todas maneras tenemos que hacer respetar la voluntad del distrito”, sostuvo.

Quién es la regidora que debería asumir el cargo

Margiori Mejía, de 28 años, es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica del Perú. Desde 2024 presta servicios administrativos en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y antes trabajó como auxiliar de operaciones en Mibanco. Se trata de su primera candidatura a un cargo de elección popular, según los registros del Jurado Nacional de Elecciones.

Temas Relacionados

San Juan de LuriganchoJNEElecciones Regionales y Municipales 2026peru-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: elsumo potífice se prepara para la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de esa ciudad

El papa León XIV cumple este sábado 14 de noviembre su segundo y último día de actividades en Chiclayo y el norte peruano. Su agenda contempla un encuentro de oración en Zaña por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Sigue aquí las últimas noticias, horarios, imágenes y detalles de su recorrido

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: elsumo potífice se prepara para la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de esa ciudad

La coronación de la Virgen Inmaculada: el gesto del papa León XIV que marcará su jornada en Chiclayo

El pontífice presidirá este sábado 14 de noviembre el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. La ceremonia será uno de los momentos centrales de su visita pastoral a Lambayeque y una expresión de la devoción mariana que caracteriza a la comunidad católica de Chiclayo

La coronación de la Virgen Inmaculada: el gesto del papa León XIV que marcará su jornada en Chiclayo

La conmovedora despedida de ‘Mondonguito’ a su amigo Kike Suero horas antes de morir: “Estoy que te espero”

El humorista intentó llegar para despedirse de ‘Mondonguito’, pero no pudo ingresar porque el acceso estaba restringido para familiares.

La conmovedora despedida de ‘Mondonguito’ a su amigo Kike Suero horas antes de morir: “Estoy que te espero”

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

El humorista señaló que su amigo dejó una huella entre quienes lo conocieron y el público que disfrutó de sus presentaciones.

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

Murió ‘Mondonguito’: La grave enfermedad que se llevó al cómico ambulante peruano

El recordado humorista enfrentó una enfermedad que comprometió gran parte de sus pulmones y lo obligó a depender de soporte de oxígeno durante sus últimos días

Murió ‘Mondonguito’: La grave enfermedad que se llevó al cómico ambulante peruano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori revela estado de salud del ministro Luis Dyer y parlamentarios tras accidente en carretera de Amazonas

Presidente del TC pide al Senado iniciar proceso de elección de nuevos magistrados

JNE ordena proclamar a segundas regidoras electas de Independencia y El Agustino como nuevas alcaldesas

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

ENTRETENIMIENTO

La conmovedora despedida de ‘Mondonguito’ a su amigo Kike Suero horas antes de morir: “Estoy que te espero”

La conmovedora despedida de ‘Mondonguito’ a su amigo Kike Suero horas antes de morir: “Estoy que te espero”

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

Murió ‘Mondonguito’: La grave enfermedad que se llevó al cómico ambulante peruano

Falleció ‘Mondonguito’ a los 67 años tras luchar contra una fibrosis pulmonar severa

Grupo Niche ganó el Latin Grammy 2026 por ‘Realidad-Es’ y lo dedicó a Perú

DEPORTES

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

“Cuando no anoten un gol, se acordarán de Paolo Guerrero”, la cruda opinión del DT de Bolivia sobre recambio generacional de Perú

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Dónde ver Brasil vs Japón HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Brasil vs Japón HOY: partido amistoso en Singapur por fecha FIFA 2026