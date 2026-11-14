JNE le enmendará la plana al JEE Lima Este por no proclamar a Margiori Mejia como alcaldesa de SJL

Jesús Maldonado y Margiori Mejía Alva figuran junto a la sede de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho frente a un eventual relevo en el cargo. (Infobae Perú)

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revertirá la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 (JEE Lima Este 2) de dejar vacante la alcaldía de San Juan de Lurigancho en lugar de proclamar a Margiori Mejía Alva, segunda regidora electa por Somos Perú. Así lo explicó el abogado especializado en derecho electoral José Tello, quien sostuvo que el máximo órgano electoral aplicará a nivel nacional el criterio fijado en la Resolución 4557-2026-JNE que frena las reelecciones encubiertas de autoridades.

“Simplemente el Jurado Nacional de Elecciones va a, digamos, enmendarle la plana al Jurado Electoral Especial de Lima Este porque ya sentó un criterio que se tiene que acatar a nivel nacional. ¿Y cuál es ese criterio? Por más que discrepemos del mismo, que por mayoría se acordó que se le tiene que entregar la credencial de alcalde a el segundo o la segunda regidora”, declaró Tello en entrevista con Canal N.

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Como se recuerda, en San Juan de Lurigancho, el alcalde en funciones Jesús Maldonado postuló como primer regidor por Somos Perú después de que su candidato original a la alcaldía, César Usquiano Maldonado, renunciara por “motivos estrictamente personales”. Esa salida dejó a Maldonado en condición de primer regidor electo, situación que el JNE calificó como un intento de reelección por una vía indirecta.

La resolución 4557-2026-JNE establece que los alcaldes del período 2023-2026 que postularon como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no pueden recibir la credencial para el mismo cargo en el período 2027-2030. En esos casos, la alcaldía corresponde al siguiente regidor habilitado de la lista.

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Un acta del Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 proclama a las autoridades del concejo distrital de San Juan de Lurigancho elegidas para el periodo de gobierno 2027-2030.

No obstante, el JEE Lima Este 2, aunque reconoció de manera expresa conocer el criterio establecido por el JNE, decidió “preservar el orden de precedencia de los candidatos que integraron dicha lista, sin alterar la ubicación que cada uno ocupó al momento de la jornada electoral”. Con ese argumento, el organismo de primera instancia proclamó a los 14 regidores distritales, pero no otorgó la credencial de alcalde a nadie y trasladó la decisión final al Pleno del JNE.

Jesús Maldonado no será alcalde nuevamente

José Tello advirtió que el acuerdo del JNE no se limita a la proclamación inicial: también impide que Jesús Maldonado asuma la alcaldía en el futuro en caso de vacancia o suspensión de Margiori Mejía.

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“Impidiéndose en todo momento y bajo cualquier circunstancia que el alcalde reeleccionista, bajo esta modalidad de la reelección encubierta, Jesús Maldonado, asuma el cargo”, señaló el especialista, quien agregó que la línea de sucesión debería pasar al tercer, cuarto o quinto regidor antes que al primero.

El abogado cuestionó, sin embargo, el fundamento jurídico de esa decisión. “El jurado técnicamente está legislando. Está usurpando funciones que son del Congreso de la República, porque eso ya no es una interpretación, eso prácticamente es legislar”, afirmó Tello, para quien el criterio se aparta de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

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Entrevista en televisión a Jesús Maldonado sobre las medidas emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones respecto a la proclamación de autoridades en San Juan de Lurigancho. Durante el diálogo se tratan las resoluciones electorales, el orden sucesorio dentro de las listas de candidatos de Somos Perú y la eventual designación de una regidora como alcaldesa del distrito.

Maldonado anuncia acciones legales

El alcalde saliente de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, rechazó la resolución del JNE y la calificó como una represalia personal en su contra. “Ese criterio que ha sacado el jurado en esta resolución, la 4557, no debería aplicarse a San Juan de Lurigancho”, declaró y además rechazó de forma directa que Mejía pueda sucederlo en el cargo.

El burgomaestre adelantó que recurrirá a la vía legal para revertir el fallo, aunque dijo seguir evaluando qué mecanismo utilizará. “Vamos a accionar de todas maneras en materia legal. Estamos todavía definiendo cuál va a ser el camino que vamos a hacer, pero de todas maneras tenemos que hacer respetar la voluntad del distrito”, sostuvo.

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Quién es la regidora que debería asumir el cargo

Margiori Mejía, de 28 años, es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica del Perú. Desde 2024 presta servicios administrativos en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y antes trabajó como auxiliar de operaciones en Mibanco. Se trata de su primera candidatura a un cargo de elección popular, según los registros del Jurado Nacional de Elecciones.