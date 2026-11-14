Cuatro personas fueron asesinadas a balazos en Piura, Lima, Callao y Junín en las últimas horas

Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Perú es de las más bajas en América Latina. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

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La violencia criminal continúa cobrando vidas en distintas regiones del país. Entre la noche del jueves y la mañana de este sábado 14 de noviembre, al menos cuatro personas fueron asesinadas a balazos en ataques registrados en Piura, Lima, Callao y Junín. Entre las víctimas figuran un dirigente de Construcción Civil y dos trabajadores.

Los crímenes ocurrieron bajo distintas circunstancias y, en algunos casos, fueron perpetrados por sujetos que se desplazaban en motocicletas. La Policía realiza las investigaciones para identificar a los responsables y establecer los móviles de los homicidios.

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Comerciante fue asesinada de ocho disparos en Piura

Uno de los primeros casos ocurrió el jueves por la noche en las inmediaciones del Mercado Modelo de Piura. Estrella Jiménez Tesén, conocida como «La Ñata», fue atacada a balazos alrededor de las 8:30 p. m., cuando se encontraba en el sector.

Según las primeras informaciones, dos sujetos llegaron hasta el lugar y le dispararon cerca de ocho veces antes de escapar con rumbo desconocido. La comerciante falleció cuando era trasladada de emergencia a un establecimiento de salud.

La Policía investiga el crimen para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Mecánico fue asesinado en Pariachi, en Ate

La noche del viernes, un hombre de 38 años que trabajaba como mecánico fue asesinado a balazos en las inmediaciones del parque Platanito, en la tercera etapa de Pariachi, distrito de Ate.

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De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta oscura llegaron hasta donde se encontraba la víctima y le dispararon en reiteradas ocasiones. Después del ataque, escaparon por la Carretera Central.

Los vecinos evitaron brindar declaraciones por temor a posibles represalias. La Policía realizará las diligencias correspondientes y revisará las cámaras de videovigilancia para identificar a los autores del homicidio.

Sicarios asesinaron a conductor de camioneta en el Callao

Otro crimen se registró la noche del viernes en la avenida prolongación Centenario, a pocos metros del penal Sarita Colonia, en el Callao. Un hombre que conducía una camioneta roja fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

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Según las primeras versiones, uno de los atacantes abrió fuego repetidamente contra el conductor y le disparó en la cabeza y el pecho. La víctima murió dentro del vehículo.

Efectivos policiales y personal de Serenazgo llegaron hasta el lugar, donde también se presentaron peritos de Criminalística y el fiscal de turno para recoger evidencias. La identidad del fallecido no fue revelada y sus familiares evitaron declarar ante la prensa.

Tras las diligencias, el cuerpo fue trasladado a la morgue para los procedimientos correspondientes.

Muertes por homicidios y accidentes de tránsito durante enero 2025. (Foto: Andina)

Asesinan a dirigente de Construcción Civil en Satipo

La mañana de este sábado 14 de noviembre, Ericson Guzmán, conocido como el «Chato Guzmán», fue asesinado a balazos cuando se desplazaba en un vehículo menor en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín.

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La víctima era dirigente del sindicato Nueva Generación del FRENATRAC Pangoa. Según información preliminar, dos sujetos habrían participado en el ataque, ocurrido después de las 8:00 a. m. Guzmán habría recibido cinco impactos de bala.

Su cuerpo permaneció durante varias horas en el lugar, hasta donde llegó su esposa, quien protagonizó escenas de profundo dolor al reconocer lo ocurrido. La Policía investiga el homicidio para identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen.