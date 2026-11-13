Perú

Grupo Niche ganó el Latin Grammy 2026 por ‘Realidad-Es’ y lo dedicó a Perú

El director musical de la orquesta colombiana celebró el reconocimiento a ‘Realidad-Es’ como Mejor Canción Tropical y agradeció el respaldo que el público peruano le ha dado al grupo durante su trayectoria

Grupo Niche en los Latin Grammy. REUTERS/Caroline Brehman
Grupo Niche en los Latin Grammy. REUTERS/Caroline Brehman
Guardar

El triunfo de Grupo Niche en los Latin Grammy 2026 tuvo una dedicatoria que cruzó fronteras. José Aguirre, director musical y compositor de la orquesta colombiana, agradeció el respaldo del público peruano tras obtener el premio a Mejor Canción Tropical por ‘Realidad-Es’, interpretación de la agrupación fundada por Jairo Varela.

“Gracias a Perú por todo su amor y cariño. La carrera de Niche tiene mucho del aporte del pueblo peruano, de las familias de los barrios. Y creo que Colombia tiene mucha similitud con el pueblo peruano. Siempre gracias y muchas gracias por tanto amor”, señaló Aguirre tras la ceremonia.

PUBLICIDAD

El reconocimiento se entregó el 12 de noviembre, durante la 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos. ‘Realidad-Es’ compartió el galardón con ‘Nombre y apellido’, canción escrita por Luis Enrique, Ender Thomas y León Yamil e interpretada por Luis Enrique y De La Ghetto. En el caso de Grupo Niche, el premio correspondió a Aguirre en su condición de compositor del tema.

La distinción se sumó a la presencia de la orquesta entre los protagonistas de la música tropical de la ceremonia. El grupo también estuvo nominado a Mejor Álbum de Salsa por Más que palabras, una producción que confirma la continuidad de una formación que conserva un lugar central dentro de la salsa colombiana.

PUBLICIDAD

José Aguirre agradeció al público peruano por el respaldo a la orquesta colombiana, que volverá a Lima en abril de 2027.
José Aguirre agradeció al público peruano por el respaldo a la orquesta colombiana, que volverá a Lima en abril de 2027.

José Aguirre agradeció al público peruano

La relación de Grupo Niche con el Perú forma parte de su trayectoria en escenarios locales y de la recepción de un repertorio que se mantiene vigente entre distintas generaciones. Canciones como “Cali Pachanguero”, “Una aventura”, “Gotas de lluvia” y “Busca por dentro” figuran entre los temas más identificados con la orquesta ante el público peruano.

Aguirre destacó ese lazo al hablar del reconocimiento latinoamericano. Para el músico, el apoyo de los seguidores en el Perú representa una parte relevante del recorrido de la agrupación, que ha sostenido su presencia fuera de Colombia a través de giras y presentaciones en América Latina.

José Aguirre, director musical y compositor de Grupo Niche, recibió el Latin Grammy por 'Realidad-Es'. REUTERS/Caroline Brehman
José Aguirre, director musical y compositor de Grupo Niche, recibió el Latin Grammy por 'Realidad-Es'. REUTERS/Caroline Brehman

El compositor también dirigió una dedicatoria a su familia y a la memoria de Jairo Varela, fundador y creador de Grupo Niche. El reconocimiento llegó para una obra que Aguirre escribió para la agrupación y que se impuso en una categoría con un resultado inusual: un empate entre dos canciones.

Durante su discurso de aceptación, Aguirre mencionó además a Cali y a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La ciudad tiene un vínculo histórico con la orquesta y con el desarrollo de la salsa colombiana.

‘Realidad-Es’ se convirtió así en una nueva distinción para el equipo creativo de Grupo Niche, cuya discografía atraviesa varias décadas y mantiene una fuerte circulación en países como Perú, donde sus canciones forman parte de festivales, reuniones familiares y celebraciones populares.

La orquesta regresará a Lima

Tras la premiación, la agrupación alista su regreso a Lima para participar en Una Noche de Salsa 15, festival programado para el 2 y 3 de abril de 2027 en el Estadio San Marcos. Grupo Niche integra una cartelera que también incluye a El Gran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuelle, La Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Puerto Rican Power, Willie González y Ray Sepúlveda.

La presentación llegará pocos meses después del Latin Grammy obtenido por ‘Realidad-Es’. La orquesta prevé repasar sus composiciones más conocidas, entre ellas “Cali Pachanguero”, dedicada a la ciudad que marcó la historia del grupo; “Una aventura”, “Gotas de lluvia” y “Busca por dentro”.

El festival alcanzará su decimoquinta edición con dos fechas en el recinto universitario. Las entradas se comercializan a través de Teleticket, que dispone de ventas diferenciadas para cada jornada.

Grupo Niche obtuvo el Latin Grammy 2026 a Mejor Canción Tropical por “Realidad-Es”, compuesta por su director musical, José Aguirre.
Grupo Niche obtuvo el Latin Grammy 2026 a Mejor Canción Tropical por “Realidad-Es”, compuesta por su director musical, José Aguirre.

Temas Relacionados

Grupo NicheLatin Grammy 2026peru-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Estoy muy contento de regresar a Perú”: las primeras palabras del papa León XIV al ingresar al espacio aéreo peruano

El Santo Padre agradeció a los trabajadores de Corpac y al personal aeronáutico que participó de su bienvenida a territorio nacional. “Muchas gracias por toda la atención”, expresó durante el saludo transmitido desde la torre de control

“Estoy muy contento de regresar a Perú”: las primeras palabras del papa León XIV al ingresar al espacio aéreo peruano

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: ante un mar de personas en Pimentel, Santo Padre oficia histórica misa en ‘su ciudad’

El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal durante ocho años. Miles de fieles lo reciben en Lambayeque, en una visita marcada por el reencuentro con las comunidades que acompañaron su labor pastoral. Sigue aquí todas las incidencias del Santo Padre en el norte del Perú

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: ante un mar de personas en Pimentel, Santo Padre oficia histórica misa en ‘su ciudad’

¿Cuánto gana un animador digital en Perú? Estos son los sueldos que reciben en 2026

¿Sabías que en Perú existe la carrera de animación digital? Se trata de una rama del arte aplicada hacia lo comercial, que se inserta en campos como la publicidad, los videojuegos y hasta el cine

¿Cuánto gana un animador digital en Perú? Estos son los sueldos que reciben en 2026

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

A pesar de tener el respaldo de la Fiscalía, el ‘Doc’ no logra traerse abajo una de las condenas que lo mantienen recluido en la Base Naval del Callao

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ se despide del año desafiando a la ‘verde’, en la guarida de Alianza Lima. La dinámica de ambos invita a pensar en un duelo sin mayores exigencias. Conoce el itinerario del lance

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

Revés para Vladimiro Montesinos: PJ rechaza dar por cumplida condena de 19 años de prisión por caso Pativilca

Carlos Espá defiende ausencia de Keiko Fujimori en despedida de León XIV: “No hay que ser más papistas que el papa”

Mirtha Vásquez revela que un proyecto minero opera en predio del fiscal de la Nación, cerca de una escuela y laguna

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Papa León XIV pone el foco en la corrupción, la violencia y la pobreza que golpean al Perú: este fue su mensaje a los obispos

ENTRETENIMIENTO

‘Si me quitaran totalmente todo’: el poema de Alejandro Romualdo que Susana Baca interpretó ante el papa León XIV y reivindica el poder de la palabra

‘Si me quitaran totalmente todo’: el poema de Alejandro Romualdo que Susana Baca interpretó ante el papa León XIV y reivindica el poder de la palabra

Susana Baca calificó de “hermosísimo” su encuentro con el papa León XIV y reveló qué le dijo al acercarse a él

Susana Baca explicó por qué cantó un poema de Alejandro Romualdo ante el papa León XIV y no ‘Hasta la raíz’

“Él dice cosas muy importantes porque la gente sufre”: Susana Baca defendió al papa León XIV y respondió a las críticas

Michelle Soifer fue acusada de cancelar un show y no devolver un adelanto de 3 mil soles

DEPORTES

Alineaciones de Perú vs Bolivia HOY: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs Bolivia HOY: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute por fecha FIFA 2026

Recopa de la Liga 1: ¿Cuándo y quiénes jugarán el novedoso torneo en 2027?

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

El gesto que alista Juan Pablo II para el papa León XIV a su llegada a Chiclayo: “Tenemos preparado hacerle entrega de una camiseta”