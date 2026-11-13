Grupo Niche ganó el Latin Grammy 2026 por ‘Realidad-Es’ y lo dedicó a Perú

Grupo Niche en los Latin Grammy. REUTERS/Caroline Brehman

Guardar

El triunfo de Grupo Niche en los Latin Grammy 2026 tuvo una dedicatoria que cruzó fronteras. José Aguirre, director musical y compositor de la orquesta colombiana, agradeció el respaldo del público peruano tras obtener el premio a Mejor Canción Tropical por ‘Realidad-Es’, interpretación de la agrupación fundada por Jairo Varela.

“Gracias a Perú por todo su amor y cariño. La carrera de Niche tiene mucho del aporte del pueblo peruano, de las familias de los barrios. Y creo que Colombia tiene mucha similitud con el pueblo peruano. Siempre gracias y muchas gracias por tanto amor”, señaló Aguirre tras la ceremonia.

PUBLICIDAD

El reconocimiento se entregó el 12 de noviembre, durante la 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos. ‘Realidad-Es’ compartió el galardón con ‘Nombre y apellido’, canción escrita por Luis Enrique, Ender Thomas y León Yamil e interpretada por Luis Enrique y De La Ghetto. En el caso de Grupo Niche, el premio correspondió a Aguirre en su condición de compositor del tema.

La distinción se sumó a la presencia de la orquesta entre los protagonistas de la música tropical de la ceremonia. El grupo también estuvo nominado a Mejor Álbum de Salsa por Más que palabras, una producción que confirma la continuidad de una formación que conserva un lugar central dentro de la salsa colombiana.

PUBLICIDAD

José Aguirre agradeció al público peruano por el respaldo a la orquesta colombiana, que volverá a Lima en abril de 2027.

José Aguirre agradeció al público peruano

La relación de Grupo Niche con el Perú forma parte de su trayectoria en escenarios locales y de la recepción de un repertorio que se mantiene vigente entre distintas generaciones. Canciones como “Cali Pachanguero”, “Una aventura”, “Gotas de lluvia” y “Busca por dentro” figuran entre los temas más identificados con la orquesta ante el público peruano.

Aguirre destacó ese lazo al hablar del reconocimiento latinoamericano. Para el músico, el apoyo de los seguidores en el Perú representa una parte relevante del recorrido de la agrupación, que ha sostenido su presencia fuera de Colombia a través de giras y presentaciones en América Latina.

PUBLICIDAD

José Aguirre, director musical y compositor de Grupo Niche, recibió el Latin Grammy por 'Realidad-Es'. REUTERS/Caroline Brehman

El compositor también dirigió una dedicatoria a su familia y a la memoria de Jairo Varela, fundador y creador de Grupo Niche. El reconocimiento llegó para una obra que Aguirre escribió para la agrupación y que se impuso en una categoría con un resultado inusual: un empate entre dos canciones.

Durante su discurso de aceptación, Aguirre mencionó además a Cali y a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La ciudad tiene un vínculo histórico con la orquesta y con el desarrollo de la salsa colombiana.

‘Realidad-Es’ se convirtió así en una nueva distinción para el equipo creativo de Grupo Niche, cuya discografía atraviesa varias décadas y mantiene una fuerte circulación en países como Perú, donde sus canciones forman parte de festivales, reuniones familiares y celebraciones populares.

PUBLICIDAD

La orquesta regresará a Lima

Tras la premiación, la agrupación alista su regreso a Lima para participar en Una Noche de Salsa 15, festival programado para el 2 y 3 de abril de 2027 en el Estadio San Marcos. Grupo Niche integra una cartelera que también incluye a El Gran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuelle, La Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Puerto Rican Power, Willie González y Ray Sepúlveda.

La presentación llegará pocos meses después del Latin Grammy obtenido por ‘Realidad-Es’. La orquesta prevé repasar sus composiciones más conocidas, entre ellas “Cali Pachanguero”, dedicada a la ciudad que marcó la historia del grupo; “Una aventura”, “Gotas de lluvia” y “Busca por dentro”.

PUBLICIDAD

El festival alcanzará su decimoquinta edición con dos fechas en el recinto universitario. Las entradas se comercializan a través de Teleticket, que dispone de ventas diferenciadas para cada jornada.

Grupo Niche obtuvo el Latin Grammy 2026 a Mejor Canción Tropical por “Realidad-Es”, compuesta por su director musical, José Aguirre.