Perú

¿Cuál es la agenda del papa León XIV en Cusco? Conoce el itinerario de León XIV en Cusco: horarios, actos, accesos y transporte

El pontífice llegará a Sacsayhuamán y la Plaza Mayor el domingo 15 de noviembre, con ceremonias dedicadas a la Virgen de Belén y al Señor de los Temblores

Cobertura periodística de TV Perú Noticias sobre los trabajos de instalación en la explanada del complejo arqueológico de Sacsayhuamán, en Cusco. Las imágenes muestran el montaje de estrados techados, estructuras metálicas y pantallas gigantes ante la visita del papa León XIV, programada para congregar a miles de personas en este espacio histórico.
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Cusco se prepara para recibir al papa León XIV, quien cumplirá una agenda de poco más de tres horas el domingo 15 de noviembre. El pontífice participará en actos de religiosidad popular en Sacsayhuamán y la Plaza Mayor, donde se esperan decenas de miles de asistentes y un amplio dispositivo de seguridad.

La actividad central comenzará a las 10:30 en la explanada de Sacsayhuamán. Allí, el papa se reunirá con fieles y representantes de las tradiciones religiosas de la región, además de entregar una Rosa de Oro a la imagen de la Virgen de Belén, conocida también como Mamacha de Belén.

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Luego, León XIV irá a la Plaza Mayor del Cusco, donde encabezará el rezo del Ángelus desde las 11:45. En esa ceremonia entregará un sudario elaborado en el Vaticano al Señor de los Temblores, una de las imágenes de mayor devoción entre los católicos cusqueños.

Cobertura informativa sobre los preparativos en la Plaza Mayor de Cusco ante la programada visita del papa León XIV. Las imágenes muestran la instalación de estructuras metálicas, estrados y pantallas gigantes frente a la catedral, además de entrevistas a ciudadanos locales acerca de sus expectativas y el acceso a las actividades religiosas previstas en la ciudad.

Los accesos a Sacsayhuamán y la Plaza Mayor cerrarán a las 07:30

La convocatoria para los dos espacios previstos por la organización alcanzó su límite en menos de dos días. Los 75.000 pases para Sacsayhuamán y los 30.000 destinados a la Plaza Mayor ya fueron asignados mediante códigos QR personales, vinculados a la identidad de cada asistente.

Estructura metálica con una pantalla en fase de prueba y altavoces frente a un templo colonial de piedra en una plaza urbana
Operarios instalan una pantalla gigante y estructuras metálicas en Cusco para las actividades programadas durante la visita del papa León XIV.

El ingreso estará habilitado desde las 04:00 hasta las 07:30. Después de esa hora, las autoridades no permitirán el acceso a ninguno de los dos recintos, incluso a quienes cuenten con una autorización digital. La recomendación para los asistentes es llegar con anticipación, portar su documento de identidad y respetar los controles establecidos.

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Quienes no obtuvieron un pase podrán seguir las ceremonias desde pantallas gigantes que se instalarán en las plazas Regocijo y San Francisco, situadas a pocos metros de la Plaza Mayor. Esos puntos concentrarán a parte de las personas que acompañarán el recorrido papal sin ingresar a las zonas delimitadas.

Un hombre, el papa Juan Pablo II, saluda con su mano derecha y sostiene un báculo con la izquierda, sobre una plataforma, ante una gran multitud y montañas
El papa Juan Pablo II saluda a una multitud de fieles durante la Liturgia de la Palabra en la fortaleza de Sacsayhuamán, Cusco, el 3 de febrero de 1985. (Foto: UCSS)

El recorrido irá del aeropuerto Alejandro Velasco Astete hasta Sacsayhuamán

La llegada de León XIV al aeropuerto Alejandro Velasco Astete está prevista para las 10:00. Desde allí, su traslado seguirá por las avenidas Velasco Astete, 28 de Julio y El Sol, además de calles del centro histórico y la vía Saphy, antes de alcanzar la explanada de Sacsayhuamán.

El cierre de ese trayecto comenzará a las 00:00 del domingo. La Municipalidad Provincial del Cusco instalará vallas metálicas y restringirá el tránsito vehicular y peatonal en los sectores declarados intangibles. El transporte urbano quedará suspendido en las zonas afectadas, mientras que los servicios en áreas periféricas mantendrán su operación habitual.

Las operaciones aéreas también tendrán restricciones en el aeropuerto cusqueño entre las 07:45 y las 15:05. La medida busca facilitar el arribo, desplazamiento y salida del pontífice, cuya partida hacia Pucallpa está programada para las 13:05, después del rezo del Ángelus y la bendición a los fieles reunidos en la Plaza Mayor.

Andamios, estructuras metálicas y maquinaria de elevación frente a una catedral de piedra en una plaza urbana con personas alrededor
Varios trabajadores instalan estrados y andamios frente a la catedral de Cusco durante los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Plaza Mayor.

Cinco mil agentes y voluntarios acompañarán el operativo de la visita papal

El plan de seguridad contempla la presencia de cerca de 5.000 efectivos policiales, 500 integrantes del Ejército, brigadistas de Defensa Civil, personal municipal y más de 5.000 voluntarios. El despliegue incluirá controles en el aeropuerto, el recorrido del papamóvil, Sacsayhuamán y el centro histórico de Cusco.

Estructura metálica de andamios con una pantalla gigante en una plaza empedrada con edificios tradicionales y colinas al fondo
Una estructura de andamios y pantallas gigantes se levanta en la Plaza Mayor de Cusco para los actos oficiales por la visita del papa León XIV.

Los voluntarios, en su mayoría jóvenes, estarán distribuidos a lo largo del trayecto para orientar a los asistentes, apoyar en los ingresos y colaborar con las acciones de emergencia. También se instalarán puestos de atención médica en las zonas de mayor concentración de público.

Trabajadores montan estructuras blancas frente a una iglesia de piedra en una plaza adoquinada con conos de tránsito y peatones
Operarios instalan estructuras y estrados frente a la catedral en la Plaza Mayor de Cusco para la llegada del papa León XIV.

La seguridad tendrá tres anillos en torno a los puntos de actividad del papa. En Sacsayhuamán habrá restricciones para ingresar a sectores arqueológicos no habilitados, como medida de protección del patrimonio. Las autoridades también pidieron a la población evitar la compra o reventa de códigos QR, debido a que los pases son personales e intransferibles.

La ceremonia en Sacsayhuamán incluirá música en quechua y repertorio sacro

La recepción musical estará a cargo de una formación reducida de la Orquesta Sinfónica del Cusco, junto con un elenco de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y coros conformados para la visita. Por las dimensiones del escenario, participará cerca de la mitad de los músicos de la agrupación.

El programa prevé la interpretación de cuatro obras durante distintos momentos de la ceremonia. La apertura estará marcada por Hanacpachap cussicuinin, canto polifónico en quechua cuyo título se traduce como “Jesús, alegría de los cielos”. También se escucharán Tota pulchra, Salve Regina y Mamacha de Belén.

La entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén estará acompañada por una de esas intervenciones musicales. La imagen será trasladada al convento de Santa Clara antes de su salida hacia Sacsayhuamán, donde las religiosas clarisas colocarán las joyas que forman parte de su vestimenta tradicional.

Un papa vestido de blanco saluda con la mano alzada frente a una explanada con estructuras metálicas y colinas al fondo
El papa León XIV saluda ante el complejo arqueológico de Sacsayhuamán durante las obras de montaje para su misa en Cusco. (Infobae Perú/Canal N)

La ciudad registra hoteles completos antes de la llegada del pontífice

La visita también generó una alta demanda de hospedaje. Las 35.000 camas disponibles en hoteles y alojamientos formales de la ciudad ya están reservadas. Una semana antes de la llegada papal, la ocupación superaba el 95%, pero luego alcanzó el total de la capacidad registrada.

En los alrededores del recorrido habrá grupos escolares, coros y vecinos que preparan recibimientos para el paso del papamóvil. El Colegio de Mujeres Educandas organizará una presentación con vestimenta típica en un punto intermedio entre el aeropuerto y la Plaza Mayor.

Gran multitud de personas sentadas en el pasto con banderas de Perú y del Vaticano, viendo un altar con una cruz al aire libre y muros de piedra.
Cientos de fieles se congregan en la explanada de Sacsayhuamán para una misa, con banderas del Vaticano y Perú, frente a los muros de piedra incas y un altar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También participarán adultos mayores que ensayan canciones para saludar al papa durante su trayecto por Cusco. Algunos de ellos estuvieron presentes durante la visita de Juan Pablo II en 1985, la única ocasión anterior en que un pontífice realizó actividades en la ciudad.

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