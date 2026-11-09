Programación de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1: partidos, horarios y canal TV

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa con el desarrollo de la fecha 5 de la Fase 1. Crédito: FPV

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa su calendario y ya tiene definida la programación de la quinta fecha de la Fase 1. Los 12 equipos protagonistas del campeonato volverán a la acción en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador con la misión de sumar victorias, escalar posiciones y seguir firmes en la lucha por un lugar en la siguiente etapa.

Uno de los duelos más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Universidad San Martín y Alianza Lima, dos equipos que llegan invictos y que disputaron la final de la temporada pasada. Por otro lado, el líder Universitario de Deportes tendrá una exigente prueba ante Regatas Lima, en un enfrentamiento que pondrá el broche de oro a la fecha. Además, otros clubes buscarán recuperarse de sus últimos resultados y sumar puntos importantes para mejorar su ubicación en la tabla.

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Programación de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

La quinta jornada comenzará el sábado 14 de noviembre con tres encuentros. La actividad continuará el domingo 15, también con una triple programación. Estos son los horarios y enfrentamientos:

Sábado 14 de noviembre

14:45 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Perú Sub-19

17:00 horas | Deportivo Wanka vs. Olva Latino

19:00 horas | Universidad San Martín vs. Alianza Lima

Domingo 15 de noviembre

14:15 horas | Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea

16:30 horas | Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta

18:30 horas | Universitario vs. Regatas Lima

Todos los partidos se disputarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, escenario que recibe los encuentros de la Liga Peruana de Vóley.

Programación oficial de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

¿Dónde ver la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley?

Los aficionados podrán seguir los encuentros de la quinta jornada EN VIVO por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD. La señal también estará disponible mediante la página web y la aplicación de Latina, alternativas para quienes prefieran seguir la competencia desde sus dispositivos móviles o computadoras de forma gratuita.

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Asimismo, los partidos podrán verse a través de las plataformas digitales de la Federación Peruana de Vóley y la Liga Peruana de Vóley, mediante sus respectivos canales y transmisiones en redes sociales. En Infobae Perú realizaremos la cobertura punto a punto de los compromisos más importantes de la fecha.

Los platos fuertes de la jornada

San Martín vs. Alianza Lima

Será uno de los enfrentamientos más atractivos de la quinta fecha. Universidad San Martín llega como uno de los líderes de la competencia, con 12 puntos y cuatro victorias consecutivas con solo un set cedido. Las ‘santas’ buscarán prolongar su buen momento ante un rival que también se mantiene invicto.

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Alianza Lima, por su parte, suma 10 unidades y viene de vencer por 3-1 a Deportivo Géminis. El equipo ‘blanquiazul’ tuvo que remontar después de perder el primer set, pero consiguió quedarse con el triunfo y mantenerse cerca de la parte alta. Ahora tendrá una prueba exigente ante un conjunto que ha mostrado regularidad en este inicio de temporada.

Las 'íntimas' cerraron el cuarto parcial con un ajustado 28-26 y concretaron la victoria en el Polideportivo Lucha Fuentes. (Video: Latina)

Universitario vs. Regatas Lima

El otro compromiso que concentrará las miradas será el que disputarán las ‘Pumas’ y el equipo chorrillano. Universitario se ubica en lo más alto de la clasificación, luego de ganar sus cuatro primeros encuentros por 3-0. El conjunto ‘crema’ intentará conservar su invicto y cerrar la quinta fecha con otra victoria.

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Regatas Lima llega renovado tras imponerse por 3-0 a Perú Sub-19 en la jornada anterior. El equipo de Horacio Bastit buscará aprovechar este desafío para sumar ante uno de los principales candidatos y acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

Disfruta de los momentos decisivos y la celebración de la victoria del equipo Universitario en este vibrante partido de voleibol contra Rebaza Acosta. - Latina

Géminis vs. Atlético Atenea

Otro partido que merece atención será el choque entre Deportivo Géminis y Atlético Atenea. El equipo de Comas necesita recuperarse después de caer ante Alianza Lima, mientras que el cuadro de las ‘diosas’ llega con confianza tras superar por 3-0 a Circolo Sportivo Italiano. Ambos buscarán un resultado que les permita seguir avanzando en la tabla.

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