Perú

La conmovedora despedida de ‘Mondonguito’ a su amigo Kike Suero horas antes de morir: “Estoy que te espero”

El humorista intentó llegar para despedirse de ‘Mondonguito’, pero no pudo ingresar porque el acceso estaba restringido para familiares.

Un hombre llora con la mano en la boca junto a un ataúd cubierto con la bandera de Perú, un retrato enmarcado, velas y flores blancas.
El comediante Kike Suero llora frente al féretro de José Lorenzo Zubiate Zegarra, Mondonguito, durante sus exequias acompañadas de arreglos florales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La muerte de José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como ‘Mondonguito’, dejó un profundo vacío entre sus colegas de la comicidad ambulante. Kike Suero, su amigo durante más de cuatro décadas, reveló que mantuvo una conversación con el humorista pocas horas antes de su fallecimiento y que intentó llegar al hospital para verlo, pero no pudo despedirse porque, cuando arribó, el acceso estaba restringido a familiares.

El comediante contó que recibió mensajes de ‘Mondonguito’ en los que le pedía que acudiera a verlo. En esa última comunicación, el artista le expresó que su estado era delicado y que la máquina que lo asistía mostraba una señal que, según le dijeron, indicaba que podía partir en cualquier momento.

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“Kike, estoy que te espero a ti, ya me desconectaron del todo, me dieron pastillas para dormirme ya cualquier momento, Kike. Ya marca anaranjado la máquina, es señal que cualquier momento me voy”, fue el mensaje que, de acuerdo con Kike Suero, le envió su compañero.

El mensaje que Kike Suero recibió antes de la muerte

Kike Suero relató que el jueves, antes del fallecimiento de ‘Mondonguito, le escribió para contarle que había terminado tarde sus grabaciones en Pachacámac. El cómico tenía previsto llegar a su casa alrededor de la 1.00 a. m. y le aseguró que al día siguiente acudiría al hospital desde las 10.00 a. m.

“Cómo vas, Mondonguito. Yo estoy saliendo de grabar recién de Pachacámac, a mi casa llegaré 1 a. m. y mañana estoy en el hospital 10 a. m.”, le escribió Kike a su amigo y que compartió con Infobae Perú.

Sin embargo, cuando finalmente tuvo conocimiento del estado en el que se encontraba el humorista, decidió salir de inmediato para tratar de llegar al hospital. Kike explicó que, al escuchar la voz de ‘Mondonguito’, se resistió a pensar que el desenlace podía estar tan cerca.

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El artista intentó transmitirle calma y esperanza. En su respuesta, le recordó que la fe podía acompañarlo en ese momento y le pidió que se encomiende a Dios.

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“Estoy dando la vuelta, ‘Mondonguito’. Estoy dando la vuelta para ir a verte. Escúchame, mondongo. Por favor, quiero que me escuches. Los doctores pueden decir miles de cosas, pero la última palabra tiene mi Señor. Encomiéndate a él, viejo”, le dijo.

Kike Suero continuó alentándolo con palabras de fe. “Él es poderoso. Resucitó a Lázaro, mano, a Lázaro lo resucitó. Imagínate qué puede hacer con alguien que está enfermo. Entonces, para él no hay nada imposible”, añadió en la conversación.

El cómico también le recordó que había sido una buena persona y le aseguró que iba camino a verlo. “Tú has sido un buen hombre, mondongo, tranquilo. Estoy yendo para allá, causa”, expresó.

Kike Suero – Jim Suero – Cachay – cómicos ambulantes – Perú – entretenimiento – 4 enero
Kike Suero recordó la última conversación que mantuvo con Mondonguito antes de su fallecimiento. (Instagram)

No pudo ingresar para despedirse de su amigo

Pese a que intentó llegar al hospital tras recibir el mensaje, Kike Suero no pudo despedirse personalmente de Mondonguito. Según contó, cuando logró llegar al lugar ya no le permitieron ingresar porque solo podían hacerlo los familiares directos.

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“Me es difícil entender lo que está sucediendo, más aún porque ayer conversé un poquito con él y jamás me imaginé que hoy me llamaría su hija para decirme que se nos fue”, manifestó conmovido.

El humorista lamentó no haber podido cumplir con el encuentro que ambos tenían pendiente. La noticia de la muerte de Mondonguito lo encontró luego de haber compartido con él una conversación íntima, marcada por la preocupación por su salud y las palabras de aliento que le envió.

“No hay nada que me pueda quitar lo que siento”, expresó Kike Suero al recordar que no pudo estar frente a su amigo en sus últimos momentos.

Ambos compartieron escenarios, proyectos y una amistad de más de 40 años. Kike Suero recordó que el vínculo entre ellos no se limitaba al trabajo, pues se acompañaron durante distintas etapas de sus carreras dentro de la comicidad popular peruana.

Los consejos de Kike durante su hospitalización

Antes de la última conversación, Kike Suero también le había enviado mensajes de apoyo a Mondonguito durante los días que permaneció internado. El cómico le recomendó mantener la fe, orar y apoyarse en quienes lo acompañaban durante el tratamiento.

“Hay un cura, pues está bien. Eso te ayuda bastante. Claro, yo también oro, yo también he estado mal, pero oro por mis hijos, oro por mí, por mi familia. Tienes que orar todos los días, causa”, le dijo.

Kike insistió en que la oración podía darle fortaleza frente al difícil momento que atravesaba. “Apenas te levantes, oras. Te acuestas, oras. Vas a almorzar, oras. Eso va a hacer que te recuperes”, señaló en uno de los mensajes dirigidos a su amigo.

Mondonguito falleció a los 67 años luego de enfrentar una fibrosis pulmonar severa. Su condición se agravó durante las últimas semanas, luego de permanecer internado por complicaciones respiratorias.

Para Kike Suero, la partida de su compañero representa una pérdida que trasciende a su familia y amigos. Consideró que el público también sentirá la ausencia de un artista que dedicó su vida a provocar risas en plazas, escenarios y programas de televisión.

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“Es una tremenda pérdida. No solamente para la gente que lo conoció, de su familia y nosotros, sus amigos, sino para mucha gente que él hizo reír”, afirmó.

El cómico también recordó a otras figuras del humor popular que han fallecido en los últimos años, como Tripita, Lonchera, Tornillo, Pompinchú, La Bibi y Manolo. Conmovido, imaginó que sus colegas se reencontrarán en otro lugar para seguir haciendo reír.

“Yo creo que mi Señor está haciendo un evento en el cielo para que los ángeles se rían. Diosito está llamando a los mejores para que en ese espectáculo que está haciendo en el cielo los ángeles se diviertan”, expresó.

Hombre con cabello largo y gorra negra con la palabra Perú, viste camisa roja estampada y gesticula frente a un micrófono
El cómico peruano Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, habla frente a un micrófono con una gorra con la palabra Perú y una camisa roja estampada.

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