Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por la final del Torneo Clausura 2026.

Guardar

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán hoy, sábado 14 de noviembre, en una nueva edición del clásico por la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Los dos clubes definirán al campeón de la segunda competición de la temporada. El primer partido abrirá la serie rumbo al título.

La transmisión del encuentro contará con señales disponibles para que los aficionados sigan el inicio de la definición.

PUBLICIDAD

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Las finales de la Liga Femenina se transmitirán por Bicolor+ Premium, señal disponible en la plataforma TV360 by Bitel.

La emisión requerirá una suscripción, a diferencia de buena parte de la temporada, cuando los aficionados pudieron seguir los partidos sin contratar el servicio.

El acceso tendrá un costo de S/ 6,99. Para registrarse, los usuarios deberán enviar la palabra BICOLOR al número 6363, según las indicaciones de la plataforma.

Universitario recibirá a Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2026

Horarios de Universitario vs Alianza Lima por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

El primer clásico del Clausura 2026 entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará el sábado 14 de noviembre en el estadio Monumental de Ate.

El encuentro comenzará a las 15.00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela, el partido se iniciará a las 16.00 horas. Los aficionados de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil podrán seguirlo desde las 17.00 horas.

PUBLICIDAD

Anuncio del Universitario vs Alianza Lima por final ida del Torneo Clausura femenino 2026. - créditos: Universitario

Así llega Universitario y Alianza Lima a la primera final

Universitario de Deportes y Alianza Lima definirán el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 después de superar sus respectivas semifinales con recorridos distintos.

El cuadro blanquiazul eliminó a Sporting Cristal en una llave ajustada. Las íntimas igualaron 1-1 en el duelo de ida y consiguieron la clasificación tras imponerse por la mínima diferencia en la vuelta.

La otra serie tuvo una remontada de Universitario. El equipo dirigido por Carlos Véliz perdió 3-0 ante Melgar en Arequipa, pero revirtió el resultado con una victoria por 7-0 en el Monumental.

La primera mitad reflejó la tensión propia de una semifinal: los dos equipos buscaron hacerse dueños del juego, pero encontraron dificultades para generar situaciones claras y romper el equilibrio (Liga Femenina)

Precios de entradas

Universitario de Deportes habilitó la venta de entradas para el clásico ante Alianza Lima a través de la página web de Teleticket. Los boletos tienen precios desde S/ 12 hasta S/ 150, de acuerdo con la ubicación que elijan los asistentes.

PUBLICIDAD

Tribunas | Socios cremas y adherentes | Hinchada Crema

- Occidente central y lateral | S/. 12.00 | S/. 15.00

- Oriente | S/. 5.00 | S/. 10.00

- Experiencia Leonas | S/. 150.00

*Socios cremas y adherentes: válido del 9 hasta el 14 de noviembre y/o agotar stock.

*Hincha cremas: válido del 9 hasta el 14 de noviembre y/o agotar stock.

Entradas para Universitario vs Alianza Lima

Así se definirá al campeón de la Liga Femenina 2026

Si Universitario de Deportes gana el Torneo Clausura, se consagrará campeona nacional de forma automática porque ya obtuvo el Apertura.

Alianza Lima necesita conquistar esta etapa para extender la definición de la temporada. Si las blanquiazules se imponen, ambos equipos deberán disputar otro clásico para determinar a la monarca de la Liga Femenina.

PUBLICIDAD

Las cremas buscarán cerrar el año con el título nacional. Las íntimas, en cambio, intentarán llevar la competencia a una nueva final.

Universitario se proclamó ganador del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenina. Crédito: Instagram Liga Femenina.