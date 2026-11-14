Los santos del Perú que León XIV puso en primer plano durante su visita

En el noticiero de Radio Nacional, los conductores Antonella Gálvez e Iván Franciskovic informan sobre el reconocimiento a Santo Toribio de Mogrovejo como patrono de los Derechos Humanos en el Perú. La medida, oficializada mediante decreto supremo en el diario oficial El Peruano, establece el 27 de abril como fecha de conmemoración cívica e histórica en reconocimiento a su labor como segundo arzobispo de Lima frente a los sectores vulnerables.

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El reconocimiento de Santo Toribio de Mogrovejo como patrono de los derechos humanos en el Perú coincidió con la visita del papa León XIV y volvió a poner en primer plano a las figuras religiosas presentes en la imagen oficial de su viaje. El Pontífice recordó a cinco santos ligados a la historia católica peruana: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Francisco Solano, San Juan Macías y el segundo arzobispo de Lima.

El término “adora” no corresponde a la formulación de la Iglesia católica ni a los mensajes difundidos por el Vaticano. Los santos reciben veneración, mientras que la adoración se reserva para Dios. En sus intervenciones en Lima, León XIV los presentó como referentes de servicio pastoral, atención a los sectores pobres y compromiso misionero dentro de la historia peruana.

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La presencia de los cinco en el emblema del viaje apostólico respondió a su vínculo con el país y con la arquidiócesis de Lima. Dos de ellos, santa Rosa de Lima y san Martín de Porres, nacieron en la capital peruana. Los otros tres llegaron desde España durante el período virreinal y desarrollaron en territorio peruano la obra religiosa por la que fueron reconocidos.

Un noticiero de Radio Nacional presenta una pintura de Santo Toribio de Mogrovejo durante un segmento sobre los santos católicos en el Perú.

Santo Toribio fue reconocido como patrono de los derechos humanos en el Perú

El Gobierno declaró a Santo Toribio de Mogrovejo patrono de los derechos humanos en el Perú y precursor de la defensa de la dignidad de la persona mediante el Decreto Supremo N.° 016-2026-JUS. La norma también estableció el 27 de abril como fecha de conmemoración de su legado histórico y humanista. La jornada tendrá carácter cívico e histórico, sin condición de feriado ni de día no laborable.

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El papa León XIV y Santo Toribio de Mogrovejo flanquean el mapa de Perú en una composición que evoca el vínculo pastoral de ambos prelados con el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá promover investigaciones, encuentros académicos y actividades de divulgación sobre su figura, con énfasis en la dignidad humana y los derechos fundamentales. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá a su cargo el intercambio de documentos y fuentes históricas, además de acciones destinadas a proyectar su trayectoria fuera del país.

Toribio Alfonso de Mogrovejo nació en 1538 en Mayorga, España. El papa Gregorio XIII lo nombró arzobispo de Lima a propuesta del rey Felipe II, y llegó al Perú en 1581. Desde ese cargo recorrió extensos territorios de su jurisdicción e intervino ante abusos contra poblaciones indígenas y otros habitantes del virreinato. Su labor pastoral incluyó la administración de la confirmación a Rosa de Lima, Martín de Porres y Juan Macías, quienes entonces eran jóvenes.

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El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, entrega un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo al papa León XIV durante su visita a España. (El Día de Valladolid)

Rosa de Lima y Martín de Porres son las figuras nacidas en territorio peruano

Santa Rosa de Lima, cuyo nombre era Isabel Flores de Oliva, nació en Lima en 1586. Fue la primera persona nacida en América que alcanzó la santidad dentro de la Iglesia católica. Su vida religiosa estuvo marcada por la penitencia, la oración y la asistencia a enfermos y personas sin recursos, a quienes atendía en un espacio instalado en la casa de su familia.

El papa León XIV pronuncia un discurso en el Gran Teatro Nacional en una visita vinculada a la veneración de Santa Rosa de Lima.

La devoción a Rosa de Lima se extendió fuera del Perú tras su muerte, ocurrida en 1617. La Iglesia la reconoce como patrona del Perú, de América Latina, de las Indias y de Filipinas. León XIV la citó durante su visita como parte de una tradición de fe y ayuda a los necesitados que, según señaló, forma parte de la identidad espiritual del país.

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San Martín de Porres nació en Lima en 1579. Ingresó al convento dominico de Nuestra Señora del Rosario, donde ejerció tareas de enfermería y atención a personas pobres. Hijo de un español y de una mujer afrodescendiente nacida en Panamá, su figura ocupa un lugar relevante en la devoción popular peruana por su trabajo con enfermos, esclavos, indígenas y personas excluidas.

Conocido como el santo de la escoba, San Martín de Porres dedicó su vida al servicio de los más desfavorecidos. Su humildad y milagros, que trascendieron fronteras, lo convirtieron en el primer santo de raza negra en América. (Andina)

Francisco Solano y Juan Macías llegaron desde España y dejaron su huella en el Perú

San Francisco Solano nació en Montilla, España, en 1549, y llegó al continente americano como misionero franciscano. Tras pasar por zonas de la actual Argentina y Paraguay, se trasladó a Lima, donde murió en 1610. La tradición católica destaca su actividad evangelizadora y su cercanía con comunidades indígenas, a las que buscó predicar en sus propias lenguas.

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San Francisco Solano, fraile franciscano que desempeñó una destacada labor misionera en el siglo XVI.

San Juan Macías, nacido en Ribera del Fresno, España, en 1585, llegó al Perú durante su juventud. En Lima se integró a la orden dominica y permaneció en el convento de la Magdalena, hoy conocido como iglesia y convento de Santo Domingo. Su vida quedó asociada a la asistencia a personas pobres, a los enfermos y a quienes acudían al convento en busca de alimentos o ayuda.

Pintura de ambos beatos, San Juan Macías y San Martín de Porres. (www.surdoc.cl / Antonio Palacios)

La imagen oficial del viaje de León XIV reunió a estos cinco santos como representantes de una herencia religiosa formada en el Perú. El Pontífice destacó a Toribio de Mogrovejo como defensor de los pobres y recordó el servicio de Rosa de Lima, Martín de Porres, Francisco Solano y Juan Macías. La decisión estatal sobre Toribio añade ahora una fecha anual de homenaje civil a una figura que también ocupa un lugar central en esa tradición católica.

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