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Gianluca Lapadula reveló gravedad de su lesión en triunfo de Perú ante Bolivia: ¿será baja en Universitario vs Sport Huancayo?

El ‘Bambino’ tuvo que ser cambiado del amistoso porque se sintió en el muslo izquierdo y salió de la canchas a los 54 minutos. Hay preocupación en los hinchas de la ‘U’ previo al choque con Sport Huancayo

Gianluca Lapadula reveló gravedad de su lesión en triunfo de Perú ante Bolivia. (La Bicolor)
Gianluca Lapadula reveló gravedad de su lesión en triunfo de Perú ante Bolivia. (La Bicolor)
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Gianluca Lapadula anotó ante Bolivia y celebró el triunfo de Perú por 2-0 en el Estadio Alejandro Villanueva, aunque su salida del campo generó preocupación. El delantero terminó tendido sobre el césped antes de dejar el partido, se quejó de una molestia en el muslo izquierdo a los 54′.

Tras el encuentro, fue consultado por su condición física. La situación también despierta atención en Universitario de Deportes, que se alista para visitar a Sport Huancayo y definir su pase a los ‘play offs’ de la Liga 1 2026.

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“No sé si estoy lesionado”

Gianluca Lapadula buscó llevar tranquilidad después de su salida en el partido de Perú ante Bolivia. El delantero explicó que sintió una molestia leve, aunque aclaró que deberá pasar una evaluación para determinar su estado físico.

“No, sentí algo no muy fuerte, liviano y salí. Ahora vamos a ver lo que pasó”, manifestó el atacante.

El ‘Bambino’ evitó confirmar una lesión y señaló: “No sé si estoy lesionado, pero he tenido una molestia”. El futbolista no dio más detalles sobre la situación que motivó su salida del campo.

El delantero no terminó el encuentro y tuvo que ser cambiado porque se sintió. (L1 Max)

La preocupación de Universitario por Gianluca Lapadula

Previo al duelo con Sport Huancayo, se pudo conocer más detalles de la lesión de Gianluca Lapadula. El ‘Bambino’ será evaluado por el departamento médico de Universitario de Deportes, pero existe preocupación por su estado físico de cara al choque con el ‘Rojo Matador’ por la definición del Torneo Clausura 2026.

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“Gianluca Lapadula sintió un pequeño pinchazo en el muslo posterior izquierdo y pidió inmediatamente su cambio. Hoy (sábado 14 de noviembre) será evaluado por el cuerpo médico para determinar realmente qué tiene. Hay preocupación en la ‘U’”, informó Gustavo Peralta en sus redes sociales.

Durante el amistoso, el 'Bambino' se sintió y tuvo que salir del campo a los 54. (América TV)

La importancia del Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

Sport Huancayo recibirá a Universitario el domingo 22 de noviembre, desde las 15.00 horas, en el estadio IPD de Huancayo. El encuentro se jugará a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar y puede definir el futuro de ambos equipos.

El conjunto huancaíno encabeza la tabla con 34 puntos y una diferencia de goles de +9. Una victoria ante la ‘U’, aun por la mínima, le dará el título y lo enfrentará luego con los cremas en los playoffs.

Sport Huancayo - Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 noviembre
Los hinchas que quieran asistir al decisivo Sport Huancayo vs. Universitario deberán pagar S/ 200 por localidad. La venta comenzará este lunes 16 de noviembre en dos puntos físicos habilitados en Lima y Huancayo. (Liga 1)

La ‘U’ llegará con 32 unidades y un saldo de +11. El cuadro dirigido por Fabián Bustos ya aseguró su clasificación a esa instancia, pero el resultado en Huancayo determinará su recorrido.

Si los cremas ganan y Sporting Cristal no supera a Cienciano, avanzarán de forma directa a la final, donde enfrentarían a Alianza Lima, ganador del Apertura. Si no consiguen imponerse, deberán jugar las semifinales.

¿Cuándo se jugarán las semifinales y finales de la Liga 1 2026?

La definición del Torneo Clausura 2026 determinará si la Liga 1 tendrá una etapa de semifinales antes de conocer a su campeón.

Si se activa esa instancia, los partidos de ida se disputarán el domingo 29 de noviembre y las revanchas quedaron programadas para el viernes 4 de diciembre.

Los playoffs contemplan series de ida y vuelta tanto en las semifinales como en la final. En ese escenario, la pelea por el título comenzará el martes 8 de diciembre y concluirá el domingo 13.

El calendario también prevé una alternativa si la definición no requiere semifinales. La final directa se jugaría en dos encuentros: el primero el domingo 29 de noviembre y el segundo el domingo 6 de diciembre.

El Estadio Alejandro Villanueva albergará el cierre del campeonato en caso de que se concrete esa última posibilidad.

Los tres equipos lucharán para quedarse con el trofeo en la última fecha del campeonato. (L1 Max)

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