Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 5 de fase 1

Universitario es líder de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Prensa U

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa su desarrollo y este fin de semana se disputará la quinta fecha de la Fase 1. Con cuatro jornadas completadas, Universitario de Deportes y Universidad San Martín comparten el primer lugar de la clasificación, mientras que Alianza Lima se mantiene entre los principales protagonistas del campeonato. La competencia empieza a tomar forma y cada resultado será importante en la lucha por avanzar a la siguiente etapa.

La quinta jornada tendrá como principales atractivos los enfrentamientos entre ‘santas’ e ‘íntimas’, así como el duelo entre la ‘U’ y Regatas Lima. Ambos compromisos pueden provocar movimientos en los primeros puestos y pondrán a prueba a equipos que aspiran a pelear por el título.

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Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

Para comprender cómo se distribuyen las posiciones, es importante tener en cuenta el sistema de puntuación del campeonato: los triunfos por 3-0 y 3-1 entregan tres puntos al ganador, mientras que las victorias por 3-2 otorgan dos unidades al vencedor y una al equipo derrotado. Con este criterio, así se encuentra la clasificación antes del inicio de la quinta fecha:

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

Programación y resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Sábado 14 de noviembre

14:45 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Perú Sub-19

17:00 horas | Deportivo Wanka vs. Olva Latino

19:00 horas | Universidad San Martín vs. Alianza Lima

Domingo 15 de noviembre

14:15 horas | Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea

16:30 horas | Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta

18:30 horas | Universitario vs. Regatas Lima

La lucha por el liderato se intensifica en la Liga Peruana de Vóley

Universitario se ha consolidado en lo más alto de la Fase 1 gracias a un inicio impecable. Las ‘pumas’ ganaron sus cuatro encuentros por 3-0, por lo que acumulan 12 puntos y mantienen un registro perfecto, sin haber cedido ningún set en lo que va del campeonato.

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Su principal escolta es Universidad San Martín, que también suma 12 unidades, aunque perdió un parcial en sus primeros compromisos. Alianza Lima completa el podio con 10 puntos y se mantiene invicto. Más atrás aparecen Atlético Atenea y Regatas Lima, que buscarán aprovechar la quinta jornada para recortar distancias y acercarse a los primeros lugares.

¿Dónde ver la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley?

Los partidos de la quinta jornada podrán verse EN VIVO por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD. También estarán disponibles mediante la página web y la aplicación de Latina. Todos los encuentros de la programación se desarrollarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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El entrenador blanquiazul se pronunció tras la victoria ante Géminis y reconoció que su equipo todavía debe corregir algunos aspectos, pese a mantener el invicto en las primeras cuatro fechas. (Video: Dosis de Voleibol)

Los platos fuertes de la fecha 5

Uno de los partidos más esperados será el Universidad San Martín vs. Alianza Lima. Ambos equipos llegan invictos y buscarán una victoria que les permita acercarse al liderato. Las ‘santas’ suman 12 puntos y solamente han perdido un set, mientras que las ‘íntimas’ acumulan 10 unidades y vienen de vencer 3-1 a Deportivo Géminis. El encuentro también reeditará el enfrentamiento entre dos protagonistas de la final de la temporada pasada.

El otro gran atractivo será el Universitario vs. Regatas Lima. Las ‘pumas’ atraviesan un gran inicio de campeonato: ganaron sus cuatro partidos por 3-0 y lideran la clasificación con 12 puntos. El cuadro chorrillano, por su parte, buscará dar el golpe y mejorar su ubicación en la tabla.

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Con estos dos encuentros como principales focos de atención, la quinta jornada promete movimientos en la parte alta de la clasificación y nuevos desafíos para los equipos que buscan consolidarse en la Fase 1.