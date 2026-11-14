Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá cotejos imperdibles: Brasil se medirá con Japón, Portugal chocará con Dinamarca sin Cristiano Ronaldo, Alianza Lima hará lo suyo con San Martín, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026
Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026
Guardar

Hoy, sábado 14 de noviembre, la agenda deportiva está cargada de partidos emocionantes: Brasil chocará con Japón en amistoso, Portugal enfrentará a Dinamarca por Liga de Naciones UEFA sin Cristiano Ronaldo, Alianza Lima hará lo suyo con San Martín en la Liga Peruana de vóley, Universitario de Deportes recibirán a las ‘blanquiazules’ por la final de la Liga Femenina, y mucho más.

El equipo de Jorge Jesúa recibirá a los daneses en el Estadio Municipal de Braga por la quinta jornada de la UEFA Nations League 2026-2027. El partido pondrá en juego la cima del Grupo D, con los lusos respaldados por su condición de locales.

PUBLICIDAD

Los ‘lusos’ afrontarám la cita después del triunfo por 2-1 ante Noruega. La gran incógnita estará marcada por la etapa posterior al retiro internacional de Cristiano Ronaldo. Aunque el seleccionado ya había respondido con resultados favorables sin su figura histórica, el desafío pasa ahora por afirmar ese funcionamiento de forma permanente.

Soccer - Under 21 International Friendly - England v Portugal - Ashton Gate Stadium, Bristol, Britain - November 13, 2026 Portugal's Mauro Couto and Martim Fernandes celebrate after the match Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Soccer - Under 21 International Friendly - England v Portugal - Ashton Gate Stadium, Bristol, Britain - November 13, 2026 Portugal's Mauro Couto and Martim Fernandes celebrate after the match Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Partidos amistosos internacionales

- Japón 3-2 Brasil (Finalizado)

- Selección Vasca vs Venezuela (14:00 horas / Televen)

Partidos de Liga de Naciones UEFA

- Kosovo vs. Israel (09:00 horas / Disney+)

- Georgia vs. Hungría (12:00 horas / ESPN 3 y Disney+)

- Noruega vs. Gales (12:00 horas / Disney+)

- Austria vs. Irlanda (14:45 horas / ESPN y Disney+)

- Portugal vs. Dinamarca (14:45 horas / Disney+)

- Irlanda del Norte vs. Ucrania (14:45 horas / Disney+)

- Rumania vs. Polonia (14:45 horas / Disney+)

- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina (14:45 horas / Disney+)

Partidos de final Liga Femenina

- Universitario de Deportes vs Alianza Lima (15:00 horas / Bicolor+ Premium)

Partidos de Liga Peruana de vóley

- Circolo Sportivo Italiano vs. Perú Sub-19 (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Deportivo Wanka vs. Olva Latino (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Universidad San Martín vs. Alianza Lima (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Partido por Liga 2 Perú

- ADA Jaen vs. Carlos Mannucci (15:30 horas / Bicolor+ Premium)

Partidos de fútbol argentino

- Banfield vs. Boca Juniors (17:00 horas / TyC Sports)

Partidos de fútbol brasileño

- Mirassol vs Atlético Mineiro (16:30 horas / Fanatiz)

- Chapecoense vs Vasco da Gama (18:30 horas / Fanatiz)

Partidos de fútbol colombiano

- Deportivo Cali vs Deportes Tolima (15:30 horas / Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz)

- Millonarios vs Alianza (15:30 horas / RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz)

- Deportivo Pereira vs América de Cali (15:30 horas / Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz)

- Cúcuta Deportivo vs Jaguares de Córdoba (15:30 horas / Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz)

- Rionegro Águilas vs Medellín (15:30 horas / Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz)

- Atlético Nacional vs Once Caldas (15:30 horas / Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz)

- Atlético Bucaramanga vs Fortaleza CEIF (15:30 horas / Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz)

Temas Relacionados

Partidos de hoySelección de BrasilSelección de PortugalAlianza LimaAlianza Lima vóleySan MartínLiga Peruana de vóleyvóley peruanoUniversitario de DeportesLiga Femenina Perúperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ recibirán a las ‘blanquiazules’ en el Monumental en el primer clásico que definirá la última llave rumbo al título nacional. Entérate las señales disponibles para crucial cotejo

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

“Cuando no anoten un gol, se acordarán de Paolo Guerrero”, la cruda opinión del DT de Bolivia sobre recambio generacional de Perú

Óscar Villegas aseguró que será difícil dejar de convocar a los jugadores históricos, y también aclaró las polémicas declaraciones que realizó contra la ‘blanquirroja’

“Cuando no anoten un gol, se acordarán de Paolo Guerrero”, la cruda opinión del DT de Bolivia sobre recambio generacional de Perú

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

‘Cremas’ e ‘íntimas’ se citan por quinta vez en el curso en el inicio de una serie que podría definir al campeón nacional. Para evitarlo, las conducidas por José Letelier deben replicar su última actuación en Ate

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Dónde ver Brasil vs Japón HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

El ‘sratch’ y los ‘samuráis azules’ se medirán en Singapur por segunda vez en el año. En el duelo previo, la escuadra sudamericano se impuso por 2-1 en el Mundial de Norteamérica

Dónde ver Brasil vs Japón HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Brasil vs Japón HOY: partido amistoso en Singapur por fecha FIFA 2026

El equipo de Carlo Ancelotti se volverá a enfrentar a los ‘samuráis azules’ luego de eliminarlos en la última Copa del Mundo. Conoce los horarios del duelo

A qué hora juega Brasil vs Japón HOY: partido amistoso en Singapur por fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE le enmendará la plana al JEE Lima Este por no proclamar a Margiori Mejia como alcaldesa de SJL

JNE le enmendará la plana al JEE Lima Este por no proclamar a Margiori Mejia como alcaldesa de SJL

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori revela estado de salud del ministro Luis Dyer y parlamentarios tras accidente en carretera de Amazonas

Presidente del TC pide al Senado iniciar proceso de elección de nuevos magistrados

JNE ordena proclamar a segundas regidoras electas de Independencia y El Agustino como nuevas alcaldesas

ENTRETENIMIENTO

El último recorrido de Mondonguito por el Parque Universitario y la Plaza San Martín

El último recorrido de Mondonguito por el Parque Universitario y la Plaza San Martín

La conmovedora despedida de ‘Mondonguito’ a su amigo Kike Suero horas antes de morir: “Estoy que te espero”

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

Murió ‘Mondonguito’: La grave enfermedad que se llevó al cómico ambulante peruano

Falleció ‘Mondonguito’ a los 67 años tras luchar contra una fibrosis pulmonar severa

DEPORTES

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

“Cuando no anoten un gol, se acordarán de Paolo Guerrero”, la cruda opinión del DT de Bolivia sobre recambio generacional de Perú

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Dónde ver Brasil vs Japón HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Brasil vs Japón HOY: partido amistoso en Singapur por fecha FIFA 2026