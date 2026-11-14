Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026

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Hoy, sábado 14 de noviembre, la agenda deportiva está cargada de partidos emocionantes: Brasil chocará con Japón en amistoso, Portugal enfrentará a Dinamarca por Liga de Naciones UEFA sin Cristiano Ronaldo, Alianza Lima hará lo suyo con San Martín en la Liga Peruana de vóley, Universitario de Deportes recibirán a las ‘blanquiazules’ por la final de la Liga Femenina, y mucho más.

El equipo de Jorge Jesúa recibirá a los daneses en el Estadio Municipal de Braga por la quinta jornada de la UEFA Nations League 2026-2027. El partido pondrá en juego la cima del Grupo D, con los lusos respaldados por su condición de locales.

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Los ‘lusos’ afrontarám la cita después del triunfo por 2-1 ante Noruega. La gran incógnita estará marcada por la etapa posterior al retiro internacional de Cristiano Ronaldo. Aunque el seleccionado ya había respondido con resultados favorables sin su figura histórica, el desafío pasa ahora por afirmar ese funcionamiento de forma permanente.

Soccer - Under 21 International Friendly - England v Portugal - Ashton Gate Stadium, Bristol, Britain - November 13, 2026 Portugal's Mauro Couto and Martim Fernandes celebrate after the match Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Partidos amistosos internacionales

- Japón 3-2 Brasil (Finalizado)

- Selección Vasca vs Venezuela (14:00 horas / Televen)

Partidos de Liga de Naciones UEFA

- Kosovo vs. Israel (09:00 horas / Disney+)

- Georgia vs. Hungría (12:00 horas / ESPN 3 y Disney+)

- Noruega vs. Gales (12:00 horas / Disney+)

- Austria vs. Irlanda (14:45 horas / ESPN y Disney+)

- Portugal vs. Dinamarca (14:45 horas / Disney+)

- Irlanda del Norte vs. Ucrania (14:45 horas / Disney+)

- Rumania vs. Polonia (14:45 horas / Disney+)

- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina (14:45 horas / Disney+)

Partidos de final Liga Femenina

Partidos de Liga Peruana de vóley

- Circolo Sportivo Italiano vs. Perú Sub-19 (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Deportivo Wanka vs. Olva Latino (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Universidad San Martín vs. Alianza Lima (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Partido por Liga 2 Perú

- ADA Jaen vs. Carlos Mannucci (15:30 horas / Bicolor+ Premium)

Partidos de fútbol argentino

- Banfield vs. Boca Juniors (17:00 horas / TyC Sports)

Partidos de fútbol brasileño

- Mirassol vs Atlético Mineiro (16:30 horas / Fanatiz)

- Chapecoense vs Vasco da Gama (18:30 horas / Fanatiz)

Partidos de fútbol colombiano

- Deportivo Cali vs Deportes Tolima (15:30 horas / Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz)

- Millonarios vs Alianza (15:30 horas / RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz)

- Deportivo Pereira vs América de Cali (15:30 horas / Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz)

- Cúcuta Deportivo vs Jaguares de Córdoba (15:30 horas / Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz)

- Rionegro Águilas vs Medellín (15:30 horas / Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz)

- Atlético Nacional vs Once Caldas (15:30 horas / Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz)

- Atlético Bucaramanga vs Fortaleza CEIF (15:30 horas / Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz)