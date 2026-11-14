Perú

Miles esperan al papa León XIV en Santa Cruz de Succhabamba: pasaron la noche en la explanada hasta donde el santo padre llegará en helicóptero

El retorno de Robert Prevost a Santa Cruz despierta emociones entre los pobladores que recuerdan su labor pastoral en el norte peruano

El papa León XIV arribará en helicóptero a la explanada habilitada para recibirlo en esta localidad de Lambayeque (Créditos: América TV)
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La expectativa por la llegada del papa León XIV a Santa Cruz de Succhabamba se vive desde las primeras horas de este sábado. Miles de personas comenzaron a congregarse en la explanada donde el santo padre cumplirá parte de sus actividades pastorales, luego de pasar la noche en este espacio para conseguir un lugar desde el cual puedan verlo de cerca. El ambiente está marcado por la emoción de los fieles, quienes aguardan uno de los momentos más significativos de su visita a la región Lambayeque.

Un grupo de personas sentadas tras vallas de metal, un hombre con una guitarra y un militar de espaldas en un descampado
Varios asistentes esperan al papa León XIV detrás de vallas metálicas en Santa Cruz de Succhabamba mientras un hombre toca la guitarra. (Agencia Andina)

El lugar tiene un significado especial para la comunidad, debido a que Robert Prevost recorrió esta zona durante sus años de servicio religioso en el norte peruano. Por ello, su retorno como pontífice representa un acontecimiento que despierta sentimientos de alegría y reconocimiento entre quienes recuerdan su cercanía con las localidades de esta provincia.

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Personas sentadas sobre mantas junto a carpas de acampar por la noche, frente a vallas metálicas y filas de sillas blancas
Un grupo de fieles acampa al aire libre con carpas y mantas en Santa Cruz de Succhabamba durante las actividades vinculadas al papa León XIV en Perú. (Agencia Andina)

Según se observa en el reporte de América TV, desde temprano, los asistentes comenzaron a ocupar diferentes sectores de la explanada. Familias, adultos mayores, jóvenes y representantes de comunidades religiosas llegaron con anticipación para asegurar una ubicación privilegiada. Algunos decidieron permanecer durante toda la noche, pese a las bajas temperaturas y las condiciones propias de una jornada al aire libre.

Mujeres y hombres con abrigos y sombreros sentados sobre mantas al aire libre de noche, con varias personas que levantan la mano hacia la cámara
Un grupo de fieles de Santa Cruz de Succhabamba aguarda en el suelo durante una vigilia vinculada a la visita del Papa León XIV en Perú. (Agencia Andina)

La expectativa también se explica por la particularidad del desplazamiento que realizará el pontífice. El papa León XIV llegará en helicóptero hasta la explanada habilitada para recibirlo, donde se espera que los asistentes puedan darle la bienvenida y participar de las actividades programadas. Su arribo constituye uno de los momentos más esperados por los habitantes de Santa Cruz y los peregrinos que viajaron desde otros puntos de Lambayeque.

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Personas detrás de una valla metálica saludan con las manos en alto y sostienen banderas frente a un edificio blanco con letrero parroquial
Un grupo de fieles saluda tras vallas de seguridad frente a la parroquia La Inmaculada en Santa Cruz de Succhabamba durante la visita del Papa León XIV a Perú. (Agencia Andina)

Santa Cruz recuerda el paso de Robert Prevost

La visita tiene un componente histórico y religioso para los pobladores, quienes conservan recuerdos de la etapa en que el actual pontífice ejercía su labor pastoral en el Perú. Uno de los espacios vinculados con esa memoria es la antigua Pampa de Aviación, que, por disposición municipal, pasará a denominarse Pampa de León XIV como reconocimiento a su relación con esta localidad.

Balcón de madera con una tela andina, flores, un cartel dedicado al papa León XIV y las banderas de Perú y de la Ciudad del Vaticano
Un balcón tradicional luce un cartel de agradecimiento al papa León XIV junto a las banderas de Perú y el Vaticano en Santa Cruz de Succhabamba. (Agencia Andina)

Los habitantes recuerdan que Prevost solía desplazarse a caballo para llegar a comunidades donde no existían suficientes alternativas de transporte. Un asistente de misa relató que el religioso recorría distintos distritos montado en un equino.

Personas acostadas y sentadas en el suelo con mantas y carpas frente a vallas metálicas y torres de iluminación en un descampado nocturno
Los fieles se amanecieron en Santa Cruz de Succhabamba ante la visita del papa León XIV (Agencia Andina)

Su presencia también quedó registrada en el centro poblado Miraflores, donde acudió para participar en una celebración de confirmación. Estos episodios forman parte de los testimonios que los residentes comparten ante el regreso de quien fuera una figura cercana a sus comunidades.

Otro aspecto que permanece en la memoria religiosa de Santa Cruz es la devoción de Robert Prevost al Señor del Costado. Según la tradición oral transmitida entre generaciones, esta imagen llegó a la localidad dentro de una caja transportada sobre una mula. Sus antecesores encontraron la representación religiosa en una antigua pampa, en un sector que actualmente corresponde a un parque.

Personal de Defensa Civil con chalecos anaranjados frente a una multitud sentada en sillas blancas ante un escenario al aire libre
Personal de Defensa Civil organiza a los fieles reunidos en Santa Cruz de Succhabamba para un acto del Papa León XIV en Perú. (Agencia Andina)

El entonces monseñor conoció esta historia y desarrolló una especial devoción por dicha advocación durante su permanencia en Chiclayo, después de sus anteriores destinos pastorales en Piura y Trujillo.

Los habitantes recuerdan que el entonces religioso recorría comunidades rurales a caballo para acercarse a localidades con limitadas alternativas de transporte - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae/Andina.
Los habitantes recuerdan que el entonces religioso recorría comunidades rurales a caballo para acercarse a localidades con limitadas alternativas de transporte - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae/Andina.

Una espera marcada por la emoción de los fieles

La concentración de peregrinos en Santa Cruz refleja el significado que tiene esta visita para una población que conserva recuerdos de los años en que Robert Prevost recorría sus localidades. La posibilidad de recibirlo nuevamente, esta vez como cabeza de la Iglesia católica, ha motivado a numerosas personas a trasladarse hasta la explanada.

Varios hombres y mujeres sostienen velas encendidas en la oscuridad mientras miran hacia el frente
Un grupo de fieles sostiene velas encendidas durante un acto religioso vinculado a la visita del Papa León XIV en Perú. (Agencia Andina)

Para quienes permanecieron durante la madrugada, la espera representa mucho más que presenciar el aterrizaje de un helicóptero. Se trata de reencontrarse con el religioso que recuerdan por sus recorridos, celebraciones y acercamiento a las comunidades rurales de Lambayeque.

De esta manera, Santa Cruz de Succhabamba se prepara para recibir al papa León XIV en una jornada que une la expectativa por su llegada con los recuerdos de su trayectoria pastoral en esta parte del país.

Personas detrás de una valla metálica saludan y sostienen pequeñas banderas blancas en una calle decorada con banderines
Un grupo de fieles espera tras las vallas de seguridad el recorrido del Papa León XIV en las calles de Santa Cruz de Succhabamba, Perú. (Agencia Andina)

Actividades del papa León XIV – sábado 14 de noviembre

  • 9:50 a. m.: Llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.
  • 11:00 a. m.: Santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. El santo padre pronunciará la homilía.
  • 1:15 p. m.: Salida en helicóptero desde Santa Cruz de Succhabamba hacia Chiclayo.
  • 2:00 p. m.: Llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
  • 5:30 p. m.: Encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña.

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