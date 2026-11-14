“Estoy muy rota por dentro”: el mensaje de la hermana de Mondonguito tras la muerte del cómico

Elena Zubiate recordó las giras con Mondonguito en una despedida desde Perú

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La muerte de José Lorenzo Zubiate Zegarra, José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como Mondonguito, dejó un mensaje de dolor de su hermana Elena, quien viajó desde Argentina para verlo durante sus últimos días de vida. Tras conocerse el fallecimiento del cómico ambulante, ella publicó en redes sociales una despedida en la que expresó: “Estoy muy, pero muy rota por dentro”.

El humorista peruano murió el viernes 13 de noviembre, cerca de las 11:00, después de atravesar un cuadro de salud que se había agravado en las últimas semanas. Sus familiares y amigos estuvieron cerca de él durante ese periodo, entre ellos su hermana, que llegó desde Buenos Aires pocos días antes.

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El reencuentro tuvo lugar en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde Mondonguito permanecía internado desde hacía más de un mes. La llegada de Elena permitió que ambos compartieran tiempo juntos antes de la muerte del artista.

La hermana del cómico vive en Argentina y utilizó sus redes sociales para informar que dejaba ese país con destino a Perú. Junto a una fotografía tomada en el aeropuerto de Buenos Aires, agradeció las experiencias vividas en el lugar donde reside antes de emprender el viaje para acompañar a su hermano.

Murió Mondonguito

Elena Zubiate llegó desde Argentina para reencontrarse con su hermano

La visita de Elena Zubiate se produjo en medio de la preocupación por la salud de Mondonguito. El cómico había enfrentado una fibrosis pulmonar avanzada y una infección que afectó de forma grave su capacidad para respirar.

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Durante su internamiento, el artista logró reencontrarse con su hermana en el centro médico. Él mismo había compartido en redes sociales su alegría por volver a verla después de un tiempo separados por la distancia.

La relación entre ambos estuvo marcada por los recuerdos de giras artísticas y momentos familiares. En uno de sus mensajes, Elena recordó que fueron tres hermanos y evocó los años en que trabajaron juntos fuera del país.

“Éramos muy felices cuando hacíamos giras juntos, los tres mosqueteros, como tú lo decías”, escribió al dirigirse a Mondonguito. La publicación incluyó referencias a otros integrantes de su familia que ya murieron.

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La mujer afirmó que, pese al dolor provocado por la muerte de su hermano, encontraba consuelo en haber alcanzado a verlo y en haber cumplido uno de sus deseos antes de que su estado se deteriorara.

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“Mi corazón llora por tu partida”, escribió la hermana del humorista

Luego de confirmarse la muerte del artista, Elena compartió una publicación en la que dejó un extenso mensaje de despedida. “Mi querido y amado hermano, estoy muy pero muy rota por dentro. Mi corazón llora por tu partida, pero me siento feliz por haberte visto y haber cumplido tu deseo”, manifestó.

En el texto, recordó que la separación entre los hermanos se produjo por decisiones de la vida y expresó el deseo de reencontrarse en el futuro. También mencionó a sus padres, abuelos, tíos y a un sobrino fallecido.

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“Ahora disfruta a mamá, papá, abuela, tíos y en especial tu sobrino. Te amo y te voy a extrañar. Adiós, hermano Mondonguito”, añadió en el mismo mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, enfrentó un grave cuadro respiratorio por fibrosis pulmonar severa e infección asociada.

La despedida se sumó a las expresiones de pesar que surgieron entre artistas, colegas y seguidores del cómico ambulante, reconocido por sus presentaciones en plazas, parques y otros espacios públicos de Lima.

Un video con Manolo Rojas recordó los años de humor y amistad

Como parte de sus publicaciones, Elena también compartió un video en el que aparece Mondonguito junto a Manolo Rojas, otro referente del humor peruano que murió en marzo de este año. La grabación mostró a ambos artistas en un momento de cercanía y bromas.

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“Así te recordaré, mi loco hermoso, te amo y siempre en mi corazón, hermano”, escribió Zubiate junto a las imágenes. El video fue difundido después de la muerte de Mondonguito y se convirtió en otra forma de recordar su relación con el ambiente artístico.

La publicación adquirió un significado particular debido a que los dos humoristas formaron parte de una generación vinculada a los espectáculos populares y a la televisión peruana. La muerte de Manolo Rojas, meses antes, ya había generado reacciones entre colegas y seguidores del sector.

Mondonguito dejó una trayectoria de varias décadas en el humor ambulante. Su personaje se hizo conocido por sus presentaciones en espacios públicos y por su participación junto a otros cómicos que llevaron sus rutinas a escenarios televisivos.

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El fallecimiento ocurrió tras una lucha contra una enfermedad pulmonar que había deteriorado su estado.

En la Plaza San Martín, los asistentes despidieron al humorista con vivas y mensajes en homenaje a su trayectoria.