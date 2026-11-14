Cachay lamenta la muerte de ‘Mondonguito’ desde Estados Unidos: “Me duele en el alma no haberme despedido de él”

Cachay recuerda a Mondonguito desde Estados Unidos y lamenta no haber podido despedirse

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El cómico José Luis Cachay recibió en Los Ángeles la noticia de la muerte de José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como Mondonguito, uno de sus compañeros en la escena de los cómicos ambulantes. Lejos del Perú por una gira artística, expresó su dolor por no haber podido acompañarlo en la despedida y aseguró que visitará su tumba apenas regrese al país.

“Me duele en el alma no haberme despedido de él”, manifestó Cachay al recordar al artista, fallecido el viernes 13 de noviembre a los 67 años. La partida de Mondonguito generó reacciones entre colegas del humor popular, familiares y seguidores que lo acompañaron durante el velatorio y el recorrido de su féretro por lugares emblemáticos del centro de Lima.

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Cachay se encuentra en Estados Unidos, donde cumple una serie de presentaciones en Los Ángeles. La distancia le impidió participar en los actos de despedida de Zubiate, con quien compartió escenarios durante décadas, tanto en las calles como en la televisión y en viajes fuera del país.

En declaraciones recogidas por Trome, el humorista afirmó que la noticia lo tomó por sorpresa. También reveló cuándo fue la última conversación que mantuvo con su amigo, un diálogo que ahora recuerda con especial pesar.

El féretro de Mondonguito fue llevado al Parque Universitario, uno de los escenarios donde se formaron varios cómicos ambulantes de Lima.

La última llamada entre Cachay y Mondonguito

El exintegrante de los cómicos ambulantes contó que habló por teléfono con Mondonguito el 5 de noviembre, pocos días antes de su fallecimiento. En esa comunicación, le comentó que se encontraba de gira en Los Ángeles y le relató parte de las actividades artísticas que realizaba en Estados Unidos.

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“Su muerte me ha tomado por sorpresa. La última vez que hablamos fue el 5 de noviembre. Le dije que estaba de gira por Los Ángeles. Jamás pensé que sería la última vez que hablaríamos”, declaró Cachay.

El artista sostuvo que la partida de su compañero representa una pérdida para el humor peruano. La relación entre ambos se consolidó a través de años de trabajo, viajes y experiencias en el extranjero, además de su paso por programas de televisión y espectáculos populares.

“Es una tristeza inmensa y una gran pérdida para la comedia peruana”, añadió Cachay. El humorista remarcó que, al retornar al Perú, planea dirigirse al cementerio para despedirse de quien consideraba un amigo y colega.

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Mondonguito afrontaba una fibrosis pulmonar avanzada y una infección que agravó su condición respiratoria. Durante las últimas semanas permaneció internado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde recibió la visita de familiares y personas cercanas.

Su hermana, Elena Zubiate, viajó desde Argentina para reunirse con él antes de su muerte. Tras el fallecimiento, publicó mensajes en redes sociales en los que expresó el dolor por la partida de su hermano y recordó las giras que realizaron juntos.

El adiós a Mondonguito, del Museo de la Nación a las plazas de Lima

Una amistad que también tuvo una etapa en Italia

Cachay recordó que su amistad con Lorenzo Zubiate se extendió más allá de los escenarios peruanos. Ambos decidieron viajar a Europa en busca de oportunidades laborales y vivieron juntos en Italia durante cerca de seis meses.

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“Vivimos en Italia cerca de seis meses”, relató el comediante, quien actualmente reside en Norteamérica. Ese periodo quedó entre los recuerdos más cercanos que conserva de su compañero, con quien atravesó una etapa de adaptación en un país distinto.

La convivencia en Europa fortaleció una relación construida desde el oficio. Cachay y Mondonguito pertenecieron a una generación de artistas que desarrolló su carrera en espacios públicos, con rutinas dirigidas a los transeúntes, antes de lograr presencia en programas de televisión y escenarios de mayor alcance.

El trabajo de los cómicos ambulantes convirtió plazas, parques y calles de Lima en puntos de encuentro con el público. Mondonguito fue uno de los rostros identificados con esa tradición, junto a otros artistas que luego llevaron sus personajes a la pantalla chica.

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La muerte de Zubiate movilizó a varios de sus colegas. Entre quienes se pronunciaron estuvo Ernesto Pimentel, quien recordó los programas y presentaciones que compartieron, además de confirmar que brindaba apoyo reservado a la familia del cómico.

Ernesto Pimentel despide a Mondonguito y expresa su cariño a los hijos del comediante.

Kike Suero también estuvo presente durante el recorrido del féretro por el centro de Lima. El artista acompañó el traslado hacia el Parque Universitario y la Plaza San Martín, dos lugares asociados a la historia de los espectáculos ambulantes.

El féretro recorrió el Parque Universitario y la Plaza San Martín

Los restos de Mondonguito fueron velados en el Museo de la Nación. Después, el féretro fue llevado al Parque Universitario, uno de los espacios donde numerosos cómicos ambulantes iniciaron sus carreras frente al público.

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El cortejo continuó hacia la Plaza San Martín, donde familiares, amigos y seguidores lanzaron vivas en memoria del artista. La despedida reunió a personas que siguieron de cerca la trayectoria de Zubiate y a figuras que compartieron escenarios con él.

En la Plaza San Martín, los asistentes despidieron al humorista con vivas y mensajes en homenaje a su trayectoria.

También se evaluó trasladar los restos a la alameda Chabuca Granda, aunque esa posibilidad no se concretó debido a los trabajos de remodelación en el lugar. Los actos posteriores quedaron a cargo de sus familiares.