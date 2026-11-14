Grupo Río recuerda concierto al que asistió Robert Prevost antes de ser papa León XIV y genera nostalgia en redes

La publicación de la banda generó mensajes de nostalgia entre sus seguidores, quienes destacaron el aporte del rock a la cultura peruana.

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Grupo Río sorprendió a sus seguidores al revelar que Robert Prevost, hoy papa León XIV, habría asistido a uno de sus conciertos en Piura junto a un grupo de monaguillos de Chulucanas. La publicación de la banda peruana, difundida en su cuenta oficial de Instagram a propósito de la llegada del pontífice al Perú, generó reacciones de nostalgia y mensajes que reivindicaron el lugar del rock nacional en la memoria colectiva.

La agrupación relató que encontró la historia mientras revisaba publicaciones en redes sociales. Según indicó, antiguos monaguillos del entonces padre Robert Prevost recordaron que el religioso organizaba paseos, actividades y salidas con jóvenes de la provincia piurana durante sus primeros años de misión pastoral en el país.

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Entre esas actividades, de acuerdo con el relato difundido por Río, estuvo la asistencia a un concierto de la banda. El grupo aseguró que verificó la información tras encontrar referencias en diversos medios sobre las experiencias que Prevost compartió con los jóvenes de Chulucanas antes de convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia católica.

“Ayer, mientras navegábamos en las redes sociales, nos encontramos una publicación que indicaba que quien hoy es el papa León XIV habría compartido uno de nuestros conciertos en Piura junto a un grupo de jóvenes monaguillos”, señaló la agrupación en su mensaje.

Grupo Río vinculó la anécdota con los años de Robert Prevost en Chulucanas

La historia se remonta a la etapa en que Robert Prevost llegó al Perú como sacerdote de la Orden de San Agustín. El actual papa León XIV inició su misión en Chulucanas, Piura, en 1985, donde mantuvo una relación cercana con comunidades locales y jóvenes vinculados a la parroquia.

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Testimonios de exmonaguillos han señalado que el religioso, conocido entonces como padre Roberto, promovía salidas y actividades recreativas como parte de su trabajo pastoral. Esos recuerdos volvieron a cobrar relevancia con su retorno al país como pontífice.

Grupo Río compartió en Instagram una anécdota sobre un concierto en Piura al que habría asistido Robert Prevost junto a monaguillos de Chulucanas.

Río destacó que el dato le resultó inesperado. “No lo podíamos creer hasta que vimos que la información es verídica y publicada en distintos medios”, expresó el grupo en Instagram.

La banda también afirmó que la posibilidad de haber formado parte de un recuerdo de esa etapa generó emoción entre sus integrantes. “Nos llena de emoción conocer esta anécdota tantos años después y saber que nuestra música formó parte de un recuerdo tan especial para aquellos jóvenes y para quien hoy es el líder de la Iglesia católica”, añadió.

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El mensaje cerró con una frase que resumió la sorpresa de la agrupación: “¡Quién lo hubiera imaginado!”. La publicación se difundió en medio de la atención que provocó la llegada de León XIV a Perú, un país donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa antes de su elección como papa.

Los comentarios reivindicaron al rock como parte de la cultura peruana

La anécdota generó una amplia respuesta entre los seguidores de Grupo Río. Varios usuarios recordaron la influencia que la banda tuvo en la escena musical peruana y relacionaron el episodio con la permanencia de sus canciones en distintas generaciones.

“El rock es cultura”, escribió uno de los usuarios en la caja de comentarios. Otros afirmaron que el género forma parte del patrimonio cultural del país y que grupos como Río mantienen un lugar en la historia musical peruana.

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Las reacciones combinaron el asombro por el vínculo entre el actual papa y una banda de rock peruana con recuerdos de conciertos, canciones y etapas de la música nacional. Para parte del público, el relato mostró una faceta cotidiana del entonces padre Prevost durante su estadía en Piura.

La publicación también fue interpretada como una muestra del alcance que tuvieron los espectáculos de rock en ciudades del norte peruano. Río no precisó la fecha exacta del concierto ni el lugar donde se realizó la presentación en Piura. Sin embargo, la agrupación sostuvo que los testimonios recogidos y las publicaciones que revisó permitieron confirmar la historia antes de compartirla con sus seguidores.

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