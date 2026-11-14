Obispo de Chiclayo destaca visita del papa León XIV a Santa Cruz: “Quedará grabada en el corazón de nuestro pueblo”

Transmisión televisiva de TV Perú en Cajamarca que registra el agradecimiento de la comunidad eclesiástica de Santa Cruz de Succhabamba al papa León XIV. Las imágenes muestran a la multitud de fieles congregada en la explanada y al pontífice en el estrado junto a autoridades religiosas al término de la celebración litúrgica.

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La visita del papa León XIV a Santa Cruz de Succhabamba, en la provincia de Cajamarca, dejó un momento de especial significado para las comunidades católicas que integran la diócesis de Chiclayo. Al concluir la celebración eucarística, monseñor Edinson Edgardo Farfán Córdova expresó su agradecimiento al santo padre por llegar hasta esta localidad y compartir una jornada con los fieles que aguardaban con expectativa su presencia.

Durante sus palabras de despedida, el obispo destacó el vínculo del sumo pontífice con esta parte del país, donde desarrolló una importante etapa de su labor pastoral. Asimismo, resaltó el entusiasmo de los habitantes del lugar, quienes recibieron su visita como una oportunidad para fortalecer su fe y compartir un encuentro que, según manifestó, permanecerá en la memoria colectiva de la población.

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“Querido santo padre, al concluir esta hermosa celebración eucarística, queremos expresarle, en nombre de toda esta comunidad, nuestra profunda gratitud por haber querido venir hasta esta tierra que usted conoce, que quiere y que lleva en el corazón: Santa Cruz de la querida diócesis de Chiclayo”, manifestó Farfán Córdova ante los asistentes.

El papa León XIV congregó a fieles provenientes de distintas localidades y jurisdicciones eclesiásticas - Créditos: Captura de pantalla de Vatican News.

El religioso también hizo referencia al trabajo pastoral que realiza la Iglesia católica en esta provincia cajamarquina. En ese sentido, explicó que la parroquia Inmaculada Concepción constituye uno de los espacios desde los cuales la diócesis acompaña a las comunidades locales, junto con la parroquia Señor de los Milagros de Andabamba.

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Ambas congregaciones fueron mencionadas durante su intervención como comunidades de fe caracterizadas por su sencillez, generosidad y compromiso con la vida religiosa. El obispo destacó que sus integrantes vivieron con especial emoción la oportunidad de encontrarse con el pontífice, cuya presencia representó un acontecimiento significativo para los habitantes de esta zona.

“Son comunidades de fe, comunidades sencillas y generosas que hoy viven con inmensa alegría este encuentro con usted”, expresó ante León XIV, mientras los asistentes respondían con aplausos a sus palabras.

El papa León XIV se arrodilla ante la Santa Cruz de Succhabamba durante una visita religiosa en Perú, acompañado por miembros del clero.

Santa Cruz recibió a fieles de distintas jurisdicciones eclesiásticas

Uno de los aspectos que resaltó monseñor Edinson Farfán fue la llegada de personas procedentes de diferentes localidades para participar en las actividades del santo padre. La celebración reunió no solamente a los habitantes de Santa Cruz, sino también a peregrinos que viajaron desde otras jurisdicciones eclesiásticas para formar parte de este acontecimiento religioso.

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El obispo mencionó expresamente a los representantes de la diócesis de Cajamarca y de la prelatura de Chota y Cutervo, quienes se sumaron a la jornada. De esta manera, la visita papal congregó a fieles de diferentes comunidades que encontraron en la celebración un espacio para expresar su devoción y acompañar al líder de la Iglesia católica.

La llegada del pontífice reunió a creyentes de diversas localidades y circunscripciones eclesiásticas - Créditos: REUTERS/Yara Nardi.

“Hoy Santa Cruz no está sola. Aquí se han congregado hermanos que han venido de distintos lugares, de distintas jurisdicciones eclesiásticas”, señaló el religioso, quien también recordó las características de las poblaciones que forman parte de esta zona de la diócesis de Chiclayo.

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En otro momento de su intervención, Farfán Córdova puso énfasis en las condiciones de estas localidades, a las que describió como comunidades ubicadas en la periferia y con una población que conserva un espíritu solidario. Sus palabras estuvieron dirigidas a destacar la importancia de que el pontífice llegara hasta territorios alejados de los principales centros urbanos.

El obispo también aseguró que la celebración eucarística tendría un lugar especial en los recuerdos de los habitantes. “Esta eucaristía que acabamos de celebrar quedará profundamente grabada en el corazón de nuestro pueblo. Gracias por haber querido llegar hasta aquí”, expresó.