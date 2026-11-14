Perú

Luren Márquez se tropezó durante desfile en traje de baño del Miss Universo 2026 y usuarios cuestionan la pasarela

La Miss Perú retomó el paso tras perder el equilibrio durante un evento previo a la final, mientras seguidores cuestionaron las condiciones del escenario en Puerto Rico

Luren Márquez se tropezó en desfile de Miss Universo 2026 y siguió la pasarela
Luren Márquez se tropezó en desfile de Miss Universo 2026 y siguió la pasarela
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La representante peruana Luren Márquez tuvo un tropiezo durante una actividad en traje de baño del Miss Universo 2026, realizada en Puerto Rico. La candidata no cayó y siguió el recorrido con una sonrisa, sin embargo, pero el incidente abrió cuestionamientos en redes sociales sobre las condiciones de la pasarela instalada para el evento.

Márquez, actual Miss Perú 2026, participó el viernes 13 de noviembre en una presentación organizada por la dirección de Miss Universo Puerto Rico. Las candidatas desfilaron sobre una estructura cubierta por una alfombra azul, ubicada en una zona de arena, donde varias participantes tuvieron dificultades para avanzar.

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La peruana atravesaba uno de los momentos de mayor exposición dentro de la competencia, que reunirá a representantes de diversos países antes de la final prevista para el 24 de noviembre. Su presentación llamó la atención luego de que perdió brevemente la estabilidad, aunque pudo continuar sin interrumpir su paso frente al público.

El episodio se difundió en videos que circularon en TikTok y otras plataformas digitales. En las imágenes, se observa que Luren Márquez mantiene la compostura, retoma el ritmo del desfile y completa su recorrido sin mayores inconvenientes.

Pasarela en la arena generó críticas tras tropiezo de Luren Márquez en Miss Universo
Pasarela en la arena generó críticas tras tropiezo de Luren Márquez en Miss Universo

Luren Márquez evitó una caída durante la pasarela en Puerto Rico

La representante peruana había conseguido atención desde su llegada a Puerto Rico, donde comenzaron las actividades oficiales previas a la gala final del certamen. La candidata iqueña destacó en la presentación inicial de delegadas y luego participó en el desfile de traje de baño.

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Sin embargo, la actividad del viernes generó comentarios por las condiciones del escenario. En el caso de Márquez, el tropiezo duró apenas unos segundos. La concursante no cayó al suelo y siguió con el desfile, sin perder la sonrisa ante los asistentes.

Después de la presentación, la candidata compartió un mensaje en sus redes sociales. “Gracias por todo su amor y a todos los que fueron. Cierro mi día con el seudónimo que me regalaron los puertorriqueños oficialmente: ¡la Flor de la Canela!”, escribió.

Con esa publicación, Luren Márquez destacó las muestras de afecto recibidas durante su participación y no se refirió de forma directa al incidente en la pasarela. La reacción de sus seguidores se concentró en respaldarla y en resaltar que logró superar el momento sin abandonar el recorrido.

La Miss Perú Universo 2026 recibió una despedida en Ica antes de viajar al certamen internacional.
La Miss Perú Universo 2026 tuvo un percance en la pasarela.

Críticas por la alfombra instalada sobre la arena

Las imágenes del desfile provocaron críticas contra la organización local del Miss Universo 2026. Usuarios señalaron que una pasarela sobre arena, con una alfombra que se movía en algunos sectores, podía representar un riesgo para las candidatas, especialmente porque utilizaban tacones altos.

Luren Márquez no fue la única participante que tuvo problemas para avanzar sobre la estructura. Los videos publicados en redes mostraron que otras concursantes también debieron adaptar su caminar o recibir apoyo ante las irregularidades de la superficie.

En algunos momentos, asistentes al evento intervinieron para acomodar la alfombra azul antes del paso de las reinas de belleza. Esa situación incrementó las críticas, debido a que la actividad formaba parte de la agenda de un certamen internacional que se encuentra en su etapa previa a las competencias principales.

Me da mucho sentimiento con ellas, que deben prepararse tanto e invertir para que les hagan esto la organización”, escribió una usuaria. Otros comentarios cuestionaron la ubicación del desfile y expresaron preocupación por una eventual caída que pudiera derivar en lesiones antes de la etapa preliminar.

Entre los mensajes difundidos también aparecieron reclamos por las condiciones generales del evento. Algunos espectadores consideraron que la estructura no ofrecía las condiciones necesarias para un desfile de traje de baño con calzado de tacón.

El desfile del viernes contó con ausencias. Las representantes de Chile, Honduras y Nicaragua no participaron en la actividad organizada por Miss Universo Puerto Rico, de acuerdo con la información difundida alrededor del evento.

La ausencia de algunas candidatas y las dificultades registradas durante la pasarela se convirtieron en temas de conversación entre seguidores del certamen. Para los fanáticos, esta clase de actividades permite medir la presencia escénica, el desempeño y la seguridad de las concursantes antes de las etapas oficiales.

La competencia continúa con una agenda de presentaciones, sesiones con la prensa y actividades protocolares en Puerto Rico. El próximo desafío para las participantes será la etapa preliminar, previa a la gala en la que se elegirá a la nueva Miss Universo.

La final del Miss Universo 2026 está programada para el 24 de noviembre. En esos días, Luren Márquez buscará mantener la visibilidad lograda durante las primeras actividades y representar al Perú en una competencia que concentra la atención de seguidores de los certámenes de belleza.

Luren Márquez, ‘Miss Perú’, ya se encuentra en el Miss Universo 2026 para representarnos. IG
Luren Márquez, ‘Miss Perú’, ya se encuentra en el Miss Universo 2026 para representarnos. IG

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